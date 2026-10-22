Tajemniczy obiekt przeciął niebo nad Polską. "Widoczny od morza do Tatr"

Bolid to bardzo jasny meteor o jasności większej niż -4 magnitudo, czyli jaśniejszy niż planeta Wenus. O pojawianiu się obiektu poinformowała sieć Skytinel. To projekt zrzeszający entuzjastów astronomii i naukowców, którzy stawiają tak zwane stacje bolidowe, czułe kamery rejestrujące nocne niebo. Skytinel wspiera badania meteorów i meteorytów.

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Wczoraj (21/10/2026), o godz. 20:06:33, nad wschodnią Polską pojawił się jasny bolid, który nadleciał od strony Białorusi. W tej sprawie otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń od naocznych świadków, za które bardzo dziękujemy. Zjawisko zarejestrowało wiele kamer naszej sieci. Krótko pisząc - bolid był widoczny niemal od morza do Tatr - poinformowała na Facebooku sieć Skytinel.

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To był fragment komety

W poście czytamy też, że jasna faza lotu rozpoczęła się na wysokości około 99 km, a zakończyła 43,5 km nad Lubelszczyzną, mniej więcej 20 km na wschód od Lubartowa. Meteoroid, czyli odłamek skalny lub metalowy, wszedł w atmosferę z astronomiczną prędkością bliską 37,7 km/s.

Analiza orbity wskazuje na kometarne pochodzenie obiektu, ale nie miał on związku z Orionidami lub Taurydami. Warto jednak pamiętać, że jesteśmy właśnie w okresie aktywności tych rojów, więc podobnych zjawisk może być znacznie więcej w najbliższym czasie - podaje Skytinel.

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Sieć podkreśla, że tym razem żaden fragment nie przetrwał przejścia przez atmosferę. - Pozostają efektowne nagrania oraz kolejna kosmiczna historia dostrzeżona oczami obserwatorów i utrwalona okiem kamery - czytamy w poście na Facebooku.

Nagranie z lotu bolidu zobaczycie niżej. Warto obejrzeć ten filmik.

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Rekordzista Okonek

W historii instrumentalnych i zorganizowanych obserwacji prowadzonych przez polskie sieci naukowe zarejestrowano wiele spektakularnych zjawisk, z których kilka osiągnęło ekstremalną jasność.

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Do najjaśniejszych oficjalnie udokumentowanych i szczegółowo opomiarowanych przelotów należą m.in. bolid z 16 października 2017 r., osiągający jasność około –15 mag, widoczny nad południowo-wschodnią Polską oraz bolid Okonek z 31 października 2015 r., osiągający około –16 mag. Była więc wielokrotnie większa niż jasność Księżyca w pełni. Maksymalny blask obiekt osiągnął na wysokości około 82 km, w rejonie miejscowości Okonek.

Bolid należał najprawdopodobniej do roju Taurydów Południowych, związanego z kometą Enckego. Rozświetlił niebo nad dużą częścią Europy Środkowej, a jego ślad utrzymywał się przez niemal godzinę. Naukowcy wskazywali również na porównywalny pod względem jasności bolid, który pojawił się nad Kościerzyną 31 maja 2009 r.

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Główna ilustracja wygenerowana przez AI.

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