Szerokie smartfony wejdą na salony. Koniec z "pilotami"

Pierwszy składany smartfon Apple’a wyróżnia się formą na tle wcześniejszych, konkurencyjnych składaków. Urządzenie jest niższe i szersze. Producenci urządzeń z Androidem już tworzą podobne modele: Samsung od kilku miesięcy ma w ofercie nowego Galaxy Z Fold 8, a firmy z Chin jednocześnie wdrażają tę formę do klasycznych modeli.

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Szerokie, zwykłe smartfony zaraz wejdą na rynek

Jak wynika z najnowszych doniesień, Oppo pracuje już nad telefonem wyróżniającym się proporcjami wyświetlacza. Ma być to jak na dzisiejsze standardy kompaktowy model wyposażony w 6,35-calowy ekran OLED LTPO. Najważniejsza nie jest tu jednak przekątna, lecz szersza konstrukcja.

W ostatnich latach producenci smartfonów - po rezygnacji z grubych ramek wokół ekranu i proporcji 16:9 - przyzwyczaili nas do urządzeń z wyświetlaczami przypominającymi pilot do telewizora. Od wielu lat forma większości telefonów pozostaje taka sama - dominuje format obrazu od 19:9 do 20:9.

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Tymczasem nowy model Oppo wraca do dawnych czasów: jego panel charakteryzuje się standardowymi proporcjami 16:9, o czym świadczy rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, znana m.in. z monitorów komputerów stacjonarnych czy laptopów. Mimo szerokich proporcji ramki wyświetlacza pozostają cieniutkie - dokładnie tak, jak w innych nowoczesnych smartfonach.

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W praktyce odmienne proporcje wpływają nie tylko na aspekt wizualny, ale też na codzienną wygodę. Obecne modele, szczególnie te większe z ekranami o przekątnych 6,9 cala, są trudne do obsługi jedną ręką. Trzeba mieć naprawdę dużą dłoń i długie palce, aby kciukiem sięgnąć do górnej krawędzi ekranu.

Oprócz nowej formy będzie to po prostu telefon z wyższej półki cenowej, oferujący mocną specyfikację:

procesor: MediaTek Dimensity 9600M (nieco ulepszony Dimensity 9500);

akumulator: 8000 mAh;

aparaty: główny 200 Mpix, ultraszeroki 200 Mpix (ISOCELL HPE oraz ISOCELL HP5).

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Pod wyświetlaczem nie zabraknie również ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych. Obecnie nie wiemy, kiedy telefon zadebiutuje na rynku, ale jako prawdopodobny termin wskazuje się pierwszy kwartał 2027 r. Oby nie był to kolejny eksperyment, który po paru miesiącach zostanie zupełnie zapomniany.

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