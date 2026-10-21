1500 zł taniej. Operator ma fotograficznego króla smartfonów
Play wprowadził do swojej oferty jeden z najlepszych smartfonów do zdjęć na rynku. Oraz zegarki, które działają długimi dniami.
Fioletowy operator nadrobił zaległości i wprowadza do sprzedaży najnowsze smartfony Huawei Pura 90s - zarówno model Pro, jak i Pro Max oraz zegarki Huawei Watch 6. Telefony, tak jak w innych sklepach, są dostępne na start w dużo niższych cenach. Play proponuje jednak do nich abonament oraz pozwala rozłożyć zakup na raty, tak aby jednorazowy wydatek nie obciążył zbytnio naszego portfela.
Huawei Pura 90s Pro i Pro Max w ofercie Play z abonamentem
Oferta Play od teraz obejmuje najnowsze smartfony z serii Huawei Pura. Do dyspozycji są dwa modele, które na start zostały przecenione o 1000-1500 zł. Ceny prezentują się następująco:
- Huawei Pura 90s Pro 12/512 GB - 3999 zł (zamiast 4999 zł);
- Huawei Pura 90s Pro Max 12/512 GB - 5499 zł (zamiast 6999 zł);
Akcja promocyjna obowiązuje aż do 18 listopada 2026 r. Po tym czasie ceny urządzeń zostaną przywrócone do podstawowego poziomu - podwyższone o 1000-1500 zł w zależności od modelu. W ofercie promocyjnej urządzenie trzeba kupić z abonamentem. Do wyboru jest kilka planów: od S za 45 zł/mies. aż po Homebox za 130 zł/mies.
Niezależnie od wybranego pakietu całkowita cena telefonu pozostaje taka sama. Różni się jedynie jednorazowa opłata na start oraz wysokość raty. W przypadku tańszych abonamentów S oraz S+ rata miesięczna za urządzenie wynosi 80 zł, ale na start musimy zapłacić ponad 2000 lub 3500 zł - odpowiednio za wariant Pro oraz Pro Max. Z kolei w przypadku pakietów M, L oraz Homebox cena na start wynosi 499 zł. W planie M za 80 zł/mies. opłaty wyglądają tak:
- Huawei Pura 90s Pro 12/512 GB - 23 raty po 145,84 zł, 1 rata po 145,68 zł + 80 zł/mies. za abonament;
- Huawei Pura 90s Pro Max 12/512 GB - 23 raty po 208,34 zł, 1 rata po 208,18 zł + 80 zł/mies. za abonament.
Nowe zegarki Huawei również w Play
Ciekawą wiadomością dla klientów Play jest także to, że do oferty operatora trafiają nowe smartwatche Huawei Watch 6 oraz 6 Pro, dostępne w kilku wersjach rozmiarowych: 42 i 46 mm (model bazowy) oraz 43 i 46 mm (wariant Pro). Urządzenia są dostępne z abonamentem oraz w systemie ratalnym.
Wszystkie modele obsługują eSIM, więc działa na nich łączność komórkowa bez potrzeby parowania z telefonem.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.