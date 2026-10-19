Zatrudnij tych czterech gości z Orange. Nie potrzebują biurek

Cyfrowa Firma jest nową usługą kierowaną do przedsiębiorców, dzięki której odzyskają oni czas, by poświęcić go na rozwój swojego biznesu. Orange jako pierwszy operator w Polsce przygotował platformę zbierającą w jednym miejscu kilku wirtualnych „pracowników AI”. Właściciele mogą „zatrudnić” sztuczną inteligencję, by realizowała powtarzalne, rutynowe działania, podsumowywała spotkania, porządkowała dokumenty oraz dbała o terminy i finanse.

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Na start pojawiło się czterech wyspecjalizowanych agentów AI od Orange:

Asystent AI;

Marketer AI;

Handlowiec AI;

Finansista AI.

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Szef sam zdecyduje, którego z nich potrzebuje. Można zacząć od jednego lub „zatrudnić” od razu cały zespół. Co przy tym istotne, agenci dzielą między sobą bazę wiedzy o firmie, która będzie się z czasem rozrastać, co dodatkowo usprawni ich pracę. Mają być prości w użyciu, aby eliminować barierę wejścia. Kierowani są do tych osób, które chciałyby skorzystać z AI, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać, obawiają się o bezpieczeństwo, zgodność z przepisami itd.

Co potrafią agenci AI od Orange?

Cyfrowa Firma kierowana jest do osób, które stale zadają sobie pytania typu „komu miałem wysłać ofertę w tym tygodniu?”, „co ja właściwie ustaliłem ostatnio z panem Waldemarem” lub „czy odpisałem już na wszystkie opinie w Google’u”. Platforma dostępna jest w ramach aplikacji mobilnej.

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Z AI można porozumiewać się zarówno pisząc własnymi słowami, bez konieczności stosowania sztywnych formuł ani specjalistycznej terminologii, jak i głosowo. Miałem okazję zapoznać się już z interfejsem usługi, a na ekranie głównym daje ona nam dostęp do czterech podstawowych funkcji.

Podstawowym wirtualnym „pracownikiem” jest Asystent AI, który przygotowuje szkice pism i wiadomości oraz nagrywa spotkanie i je potem podsumowuje. Potrafi wychwytywać z rozmów pomysły na kolejne zlecenia, pilnuje terminów polis, umów i przeglądów oraz przypomina o nich z wyprzedzeniem.

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Innym agentem jest Marketer AI. Pomaga budować wizerunek firmy w sieci, analizując opinie w Google. Pokazuje, co klienci chwalą i co warto poprawić. Porównuje ocenę z konkurencją i ostrzega, gdy pojawią się negatywne komentarze. Proponuje też odpowiedzi, a my wybieramy ich ton (np. formalny lub bezpośredni).

Dostęp mamy również do usługi Handlowiec AI, która porządkuje zapytania, przygotowuje propozycje wiadomości do klientów i przypomina o sprawach, które na jakimś etapie utknęły. Przygotowuje przeglądy, wskazuje kluczowe sprawy do załatwienia i tworzy profesjonalną ofertę z logo, cenami i warunkami.

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Ofertę domyka Finansista AI. Na podstawie dostarczonych danych przygotowuje prognozę wpływów i wydatków na 7, 30 i 90 dni. Wykrywa, że może się pojawić luka w finansach i pokazuje, ile powinniśmy odłożyć środków na ważne płatności. Sprawdza też scenariusze, np. czy firmę będzie stać na wykup samochodu.

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Dlaczego w ogóle powstała Cyfrowa Firma od Orange?

Operator uważa, że przedsiębiorcy w Polsce są często przeciążeni, bo właściciele firm, zwłaszcza tych mniejszych, pełnią wiele ról: są zarówno handlowcami, księgowymi, jak i samodzielnie obsługują klientów. Konieczność zajmowania się powiązanymi z tym obowiązkami sprawia, że poświęcają na biznes mnóstwo czasu, często kosztem życia prywatnego lub potencjału na rozwój firmy.

Z badań Orange wynika przy tym, że 75 proc. mikroprzedsiębiorców deklaruje pozytywny stosunek do AI. Oczekują rozwiązania, które wykorzysta tę technologię, by pomóc im zmniejszyć codzienne obciążenie, którego doświadczają. Cyfrowa Firma powstała po to, aby ułatwić rozwój małych firm. Próg wejścia jest tu stosunkowo niski - o ile skorzysta się ze sprawdzonego rozwiązania od zaufanego dostawcy.

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W sektorze MŚP dążymy nie tylko do dostarczania usług telekomunikacyjnych, lecz także do aktywnego wspierania małych firm w procesie cyfrowej transformacji. W obliczu barier związanych z wdrażaniem nowych technologii, Orange oferuje proste i zaufane rozwiązania AI, które usprawniają codzienne operacje i zwiększają konkurencyjność tych przedsiębiorstw - wyjaśniała Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu Orange Polska ds. rynku biznesowego, podczas spotkania dla prasy

Przyznam, że taki pomysł na wykorzystanie AI w biznesie mi się podoba. Wiele osób korzysta z tych wszystkich Claude’ów i ChatówGPT, ale to usługi ogólnego przeznaczenia. Konieczność uczenia się ich obsługi, a także odpowiedniego zarządzania danymi i samodzielnego dopracowywania promptów, pożera zaś czas… o którego odzyskanie w przypadku Cyfrowej Firmy od Orange właśnie chodzi.

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Nieźle przemyślany został przy tym interfejs nowej usługi operatora. W przypadku sztucznej inteligencji w formie Chatu mamy zwykle kilka okienek, w których wydajemy polecenia, a odpowiedzi generowane są zwykle w postaci tekstu. Tutaj mamy od razu poza tekstem też tabele, listy zadań do wykonania oraz terminarze, w którym rzeczy wymagające pilnej uwagi są odpowiednio zaznaczone kolorem.

Ile kosztują agenci AI od Orange w ramach platformy Cyfrowa Firma?

Dostępnych jest czterech takich „wirtualnych” pracowników, a do tego sami decydujemy, jakich umiejętności od nich potrzebujemy - dzięki temu nie musimy płacić za moduły, których w praktyce nie wykorzystamy. Usługa kierowana jest przy tym do abonentów dowolnej sieci. Jej pełny cennik wygląda tak:

Asystent AI, Umiejętność podstawowa (Notatki) - 29 zł + VAT;

Asystent AI, Umiejętność rozszerzona (Dokumenty) - 49 zł + VAT;

Marketer AI, Umiejętność podstawowa (Opinie Google) - 29 zł + VAT;

Handlowiec AI, Umiejętność podstawowa (Tematy) - 49 zł + VAT;

Handlowiec AI, Umiejętność rozszerzona (Oferty) - 49 zł + VAT;

Finansista AI, Umiejętność podstawowa (Prognoza) - 49 zł + VAT.

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Oczywiście nie musimy „zatrudniać” agentów w ciemno. Klienci sieci Orange do 31 grudnia 2026 r. mogą korzystać z bezpłatnego Asystenta AI z umiejętnością Notatki, a wszyscy przedsiębiorcy mogą testować wszystkie podstawowe umiejętności każdego z czterech agentów przez 7 dni za 0 zł.

Dodatkowe umiejętności można aktywować w każdej chwili, a do tego możemy liczyć na kod rabatowy na start. Opłaty dokonywać będziemy w formie miesięcznej subskrypcji płatnej kartą lub kodem BLIK, poza rachunkiem za usługi bazowe, a operator przypomni nam o opłacie na 2 dni przed pobraniem środków.

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A co się dzieje w chwili, gdy zrezygnujemy z abonamentu na usługę Cyfrowa Firma? Pomarańczowy operator uspokaja: nasze dane nie znikną, a przynajmniej nie od razu. Zachowane zostaną na rok na serwerach firmy, a jeśli tylko zdecydujemy się przed upływem tego czasu aktywować usługę ponownie, to będą na nas czekać.

A gdzie nasze dane w ramach Cyfrowej Firmy są przechowywane?

Informacje przechowywane są na serwerach w Unii Europejskiej, co jest istotne w kontekście cyberbezpieczeństwa - nie trafiają do Stanów Zjednoczonych, Chin itd. Inżynierowie mają do nich dostęp tylko na czas konkretnego zadania, co jest zawsze rejestrowane, a wrażliwe operacje wymagają dwóch osób.

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Do tego oczywiście sami decydujemy, którymi firmowymi dokumentami podzielimy się z wirtualnymi „pracownikami”. Ci też nigdy nie będą w naszym imieniu wysyłać maili, publikować opinii i wysyłać ofert. Pełna kontrola nad tego typu kluczowymi zadaniami pozostaje po naszej stronie.

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