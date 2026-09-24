Prościej niż w Orange się nie da. Każda para to 2 dyszki mniej

Wszyscy opłacamy poza rachunkami masę abonamentów i subskrypcji na najróżniejsze usługi, od tych niezbędnych do przeżycia, zwłaszcza zimą, po te typowo rozrywkowe. Z jednej strony mamy prąd i gaz, z drugiej abonament na komórkę i internet, a do tego dochodzą telewizja i serwisy VOD. Sporo tego.

Czasy, gdy jedynym sposobem na okiełznanie domowego budżetu było wyłuskanie kilku najlepszych ofert pochodzących od wielu różnych firm już minęły. Współcześnie niezwykle opłacalne jest… łączenie wielu usług u tego samego operatora, bo dzięki temu dostajemy atrakcyjne rabaty i płacimy mniej.

Ile można zaoszczędzić na łączeniu usług?

Usługi łączone są opłacalne zarówno dla klientów, jaki i dostawców usług. Firmy uwielbiają, gdy ktoś posiada kilka usług i są gotowi w zamian za to obniżyć rachunki. I to klientom się podoba.

W pomarańczowej sieci z usługami łączonymi mamy do czynienia od dawna, a tej jesieni operator zmienia zasady przyznawania benefitów za łączenie usługi domowych i mobilnych. Kolejne promocje dają nam nie tylko coraz lepsze korzyści finansowe, ale i stają się wygodniejsze w używaniu. Operator stawia na elastyczne podejście do sprzedaży usług i nie dziwi, że Polacy masowo przenoszą do Orange swoje numery.

Orange stawia sprawę prosto: 20 zł rabatu za każdą parę usług: mobilna+domowa

Oznacza to, że oszczędzać zaczynamy, gdy tylko ktoś dokupi domowy internet do posiadanej usługi mobilnej lub odwrotnie. Za taką parę klient uzyska rabat 20 zł/mies. Będzie on naliczany tak długo, jak długa para usług będzie aktywna.

Można oczywiście kupić dwie nowe usługi jednocześnie, wtedy rabat także się naliczy. Sama oferta internetu daje super korzyści, a połączenie z usługą mobilną to wyjątkowa gratka!

No i nie trzeba planować wszystkiego zawczasu, a kolejność nie ma znaczenia

Często w przypadku usług łączonych klienci muszą konsultować się z… kalendarzem. Bywa, że dostawcy, aby przyznać rabat, wymagają od nowych klientów podpisania umowy na kilka usług jednocześnie - a to często nie jest możliwe, jeśli związani jesteśmy terminową umową z innym dostawcą. W przypadku Orange ten problem znika.

Klient może dobrać kolejną usługę w dowolnej chwili i w dowolnej kolejności, w zależności od potrzeb. A w momencie, gdy będzie miał aktywną parę usług w postaci mobilnej i domowej, od razu dostanie rabat 20 zł/mies. Czysto, prosto i przejrzyście.

No i od teraz dobierasz do pary dowolny abonament komórkowy z oferty Orange!

Oferta staje się naprawdę elastyczna. Do tej pory w przypadku ofert łączonych Orange oferował gotowe pakiety usług, w skład których wchodził jeden konkretny plan mobilny. Z tym już jednak koniec, bo teraz Klient może wybrać dowolny plan XS, S, M czy L, który w połączeniu z usługa domową gwarantuje comiesięczny rabat. Do tego tym razem nowa promocja… łączy się z innymi promocjami!

Dodatkowy rabat w wysokości 20 zł za każdą parę usług mobilnych i domowych nie oznacza, że przestają obowiązywać korzyści, które operator przyznał już swoim klientom. Możliwe jest skorzystanie zarówno z nowej oferty, jak i tej dostępnej już wcześniej, dającej rabaty za łączenie ze sobą kilku usług mobilnych.

W zależności od tego, ile i jakie konkretnie usługi wybierzemy, może się okazać, że za część z wybranych przez nas abonamentów… nie będziemy płacić wcale. Warto przyjrzeć się ofercie operatora i wybrać z niej usługi, których potrzebujemy i policzyć samemu, ile w naszym konkretnym przypadku zaoszczędzimy.

Jesienna oferta Orange

Najważniejszą ofertą na jesień jest para usług: Światłowód do 300 Mb/s z Netflixem (plan Podstawowy) w łącznej cenie 59,99 zł/mies. przez rok z rabatami, na wspólnej umowie na 24 mies.

A jeśli ktoś potrzebuje szybszego światłowodu nie ma problemu - w zależności od wybranej opcji prędkości klient otrzyma 3 lub 6 miesięcy bez abonamentu za światłowód, Netflix i Extra TV (łącznie klient może oglądać 230 kanałów TV, w tym np. Eleven Sports czy FILMBOX+). Dotyczy to umów na 24 mies.: Światłowód i Netflix na wspólnej, a Extra TV na osobnej umowie.

Dododanie do powyższego abonamentu komórkowego zapewnia z kolei wspomniany dodatkowy rabat w postaci 20 zł/mies. Co przy tym niezwykle istotne, opłaty za wszystkie usługi, które świadczy Orange, możemy opłacać w ramach jednej zbiorczej faktury - nie trzeba pamiętać o terminie płatności każdej z nich osobno, nawet jeśli nie podpisaliśmy wszystkich jednocześnie. Za wszystkie posiadane usługi możemy zapłacić jedną płatnością.

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Więcej informacji o aktualnej ofercie Orange znajdziesz na stronie internetowej operatora. W razie potrzeby warto też rzucić okiem na aktualną wersję regulaminu wyjaśniającego zasady przyznawania rabatów za łączenie usług w Orange (pod linkiem plik PDF; ta wersja obowiązuje od 9 sierpnia 2026 r.).

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.