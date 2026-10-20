Potężny sojusz przeciw Starlinkowi. Europejscy operatorzy łączą siły

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica i Vodafone chcą wspólnie rozwijać satelitarne usługi mobilne w Europie. Czterej operatorzy podpisali list intencyjny dotyczący potencjalnego wspólnego ubiegania się o częstotliwości, które pozwolą smartfonom łączyć się bezpośrednio z satelitami. Inicjatywa ma ograniczyć zależność Europy od zagranicznych dostawców infrastruktury, w tym Starlinka Elona Muska.

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Czterech operatorów chce rozwijać łączność satelitarną

Jak poinformował Financial Times, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica i Vodafone zamierzają zbadać możliwość wspólnego ubiegania się o częstotliwości przeznaczone dla usług Mobile Satellite Services (MSS). Projekt zakłada rozwój technologii Direct-to-Device (D2D), która umożliwia bezpośrednie łączenie kompatybilnych smartfonów z satelitami. Usługi tego rodzaju mogłyby zapewnić łączność na obszarach bez zasięgu tradycyjnych sieci komórkowych, a także podtrzymać komunikację w przypadku awarii lub uszkodzenia naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Operatorzy nie zamierzają jednak budować własnej konstelacji satelitów. Planują utworzyć w Europie infrastrukturę naziemną oraz systemy koordynacji i monitorowania. Za satelity odpowiadałby zewnętrzny partner, którego jeszcze nie wybrano. Jak podkreślił Deutsche Telekom w komunikacie dla mediów, inicjatywa ma również zapewnić innym operatorom komórkowym otwarty i niedyskryminacyjny dostęp do usług D2D.

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Spór o częstotliwości między Europą a USA

Projekt wiąże się z planami Komisji Europejskiej, która w maju zaproponowała przeznaczenie części pasma 2 GHz na potrzeby europejskich usług łączności satelitarnej. Obecnie korzystają z niego amerykańskie firmy Viasat i EchoStar, których licencje wygasają w przyszłym roku.

Propozycja wywołała napięcia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Według „Financial Times” ambasador USA przy UE ostrzegł, że europejskie firmy mogą spotkać się z „dewastującymi” działaniami odwetowymi, jeśli Bruksela nie zmieni swoich planów.

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Sprzeciw wyraziło również SpaceX, operator Starlinka. Firma ostrzegła, że zmiany mogą pogorszyć łączność na Ukrainie, gdzie jej usługi odgrywają istotną rolę w komunikacji cywilnej i wojskowej od początku pełnoskalowej inwazji Rosji.

Starlink znalazł się ostatnio w centrum kontrowersji po zakłóceniach usług na Ukrainie, które z kolei nastąpiły w okresie napięć między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Europa szuka partnera satelitarnego

Współpraca czterech operatorów ma pomóc w rozwoju europejskiej infrastruktury bez konieczności budowania własnej konstelacji od podstaw. Wybór partnera będzie jednak istotny, ponieważ większość istniejących systemów satelitarnych należy do firm amerykańskich lub chińskich.

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Jednym z europejskich podmiotów działających w tej branży jest francuski operator Eutelsat. Jego konstelacja pozostaje jednak znacznie mniejsza od Starlinka, który ma na orbicie ponad 11 tys. satelitów.

Według „Financial Times” unijni urzędnicy prywatnie pozytywnie oceniali inicjatywę operatorów. Komisja Europejska dąży bowiem do ograniczenia zależności od infrastruktury cyfrowej dostarczanej przez przedsiębiorstwa spoza Unii.

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Andrew Lee, analityk Goldman Sachs, określił inicjatywę jako sygnał, że europejscy operatorzy traktują łączność satelitarną jako uzupełnienie istniejących sieci komórkowych. Zwrócił również uwagę na działania europejskich władz na rzecz udostępnienia odpowiednich częstotliwości lokalnym przedsiębiorstwom.

Podpisany list intencyjny nie przesądza jeszcze o złożeniu wspólnej oferty ani wyborze dostawcy satelitów. Operatorzy zaznaczają też, że projekt nie zastąpi ich dotychczasowych partnerstw satelitarnych.

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