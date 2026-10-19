Kultowy laptop z Japonii trafia do Europy. Spójrz na ten gładzik

Japoński producent elektroniki, który w Polsce został nieco zapomniany, ma szansę na powrót do naszych domów. Firma postanowiła bowiem wprowadzić na europejski rynek kultowy komputer z serii Let's Note. Japoński odpowiednik ThinkPada jest mały, lekki i nie wygląda jak kolejna kopia znanych na rynku konstrukcji.

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Panasonic wprowadza do Europy laptop Let's Note FC7

Panasonica możecie kojarzyć z telewizorów, aparatów Lumix czy kultowego sprzętu audio marki Technics. Choć japoński producent jest u nas stale obecny w segmencie RTV, jego laptopy trafiały do Europy niemal wyłącznie w postaci pancernych, przemysłowych modeli z serii Toughbook. Wprowadzenie serii Let’s Note to pierwsza od lat przymiarka do europejskiego rynku tradycyjnych notebooków.

Panasonic Let’s Note FC7 to typowy przedstawiciel laptopa do biura lub domu. W urządzeniu zastosowano 14-calowy wyświetlacz. Całość waży zaledwie 1,039 kg dzięki obudowie wykonanej ze stopu magnezu. Jest to zatem niewielkie i poręczne urządzenie. Oprócz tego specyfikacja obejmuje:

procesor: Intel Core Ultra 5 335 Vpro;

ekran: LCD IPS, 1920 x 1200 pikseli (WUXGA) o jasności 400 nitów;

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na dane;

bateria: 56 Wh z możliwością odkręcenia i prostej wymiany (dwie śrubki);

zestaw portów: 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB-A 3.2, HDMI, Ethernet, 3,5 mm;

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4;

wymiary i masa: 314,4 x 223,4 x 19,9 mm, 1,039 kg.

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Zdecydowanie największym wyróżnikiem jest tu sam wygląd. Laptop prezentuje się jak z minionej epoki: kanciasta forma przypomina urządzenia z początku lat 2000. Seria Let's Note istnieje jednak na rynku od dawna i do tej pory powstała z myślą głównie o rodzimym odbiorcy. To dość specyficzny i konserwatywny rynek, stawiający na sprawdzone rozwiązania - dlatego nowoczesny sprzęt wygląda tak, jak gdyby pochodził sprzed dekady lub dwóch.

O retro charakterze świadczy nie tylko kanciasta obudowa, ale też obecność portu Ethernet. Ten w notebookach z ekranami o przekątnej 14 cali staje się coraz rzadszym widokiem, jako że producenci stawiają dziś na możliwie najcieńsze konstrukcje.

Gładzik również jest inny

Dużym wyróżnikiem laptopa Panasonic Let's Note jest okrągły gładzik z przyciskami w kształcie pierścienia. W erze, w której wszyscy korzystają z prostokątnych touchpadów, takie podejście wygląda zdecydowanie zaskakująco. Opinie użytkowników na jego temat są jednak podzielone - jedni kochają to rozwiązanie, inni go nienawidzą. Powierzchnia gładzika jest tu mocno ograniczona, co może stanowić największy problem.

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Obecnie nie wiemy, czy urządzenie trafi także do Polski. Skoro jednak pojawia się w Europie, być może zawita również do nas.

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