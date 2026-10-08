Asus pokazał potężną nowość. Zastąpi ChatGPT i płatne aplikacje

Przez ostatnie dwa lata producenci komputerów próbowali przekonać nas, że „AI PC” to przyszłość. Problem polegał na tym, że za tym hasłem często kryło się niewiele więcej niż dedykowany układ NPU, kilka funkcji w systemie i garść marketingowych sloganów. Asus próbuje teraz wykonać krok dalej. Firma właśnie uruchomiła przedsprzedaż komputerów ProArt opartych na platformie Nvidia RTX Spark, a ich głównym wyróżnikiem nie ma być sama moc obliczeniowa, lecz cały ekosystem lokalnych agentów AI, aplikacji kreatywnych i automatyzacji pracy.

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Asus ProArt

To ambitna wizja. Zamiast sprzedawać kolejny szybki laptop dla grafików i montażystów Asus próbuje przekonać profesjonalistów, że ich komputer może stać się czymś w rodzaju osobistego centrum dowodzenia dla sztucznej inteligencji. Bez abonamentów, limitów tokenów i bez konieczności ciągłego wysyłania danych do chmury. Przynajmniej w teorii.

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Nie chodzi już tylko o wydajność. Chodzi o lokalną AI

Asus ProArt

Nowe modele ProArt P16, ProArt P14 oraz miniaturowy komputer ProArt GR1X bazują na platformie Nvidia RTX Spark. Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o uruchamianiu zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji bezpośrednio na komputerze użytkownika. Asus podkreśla, że sprzęt ma oferować nawet 1 petaflop wydajności AI oraz do 128 GB zunifikowanej pamięci.

To liczby, które jeszcze niedawno kojarzyły się wyłącznie z wyspecjalizowanymi stacjami roboczymi albo serwerami. Producent twierdzi, że dzięki takiej konfiguracji możliwe staje się lokalne uruchamianie modeli językowych liczących nawet 120 mld parametrów, generowanie materiałów wideo 4K wspomaganych przez AI czy renderowanie ogromnych scen 3D przekraczających 90 GB danych.

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Agent Hermes na Asus ProArt

Coraz więcej producentów chce przenieść znaczną część obliczeń AI z chmury na urządzenia końcowe, powód jest bardzo prosty. Każde zapytanie wysłane do usługi chmurowej kosztuje, na dodatek każdy przesłany plik rodzi pytania o prywatność. Każde uzależnienie od zewnętrznej infrastruktury oznacza dodatkowe ograniczenia, a lokalna AI ma te problemy przynajmniej częściowo rozwiązać.

Asus buduje komputer wokół agentów AI

Assus opisuje nowe komputery jako platformę przeznaczoną do uruchamiania osobistych agentów AI, którzy mogą wykonywać wieloetapowe zadania, współpracować z aplikacjami oraz łączyć różne procesy robocze w jeden zautomatyzowany przepływ pracy. Brzmi to nieco abstrakcyjnie, ale praktyczne zastosowania są stosunkowo łatwe do wyobrażenia. Agent może analizować materiały źródłowe, przygotowywać szkice dokumentów, sortować zasoby multimedialne, generować grafiki robocze, wspierać montaż materiałów wideo czy pomagać w zarządzaniu projektami.

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Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Asus ProArt

Asus nie próbuje budować wszystkiego samodzielnie. Producent poinformował o współpracy z ComfyUI, jednym z najpopularniejszych otwartoźródłowych środowisk do tworzenia zaawansowanych przepływów pracy opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Partnerem projektu został również Hermes Agent rozwijany przez Nous Research. To ważny sygnał.

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ComfyUI nie jest produktem skierowanym do masowego konsumenta. To narzędzie uwielbiane przez zaawansowanych użytkowników AI, osoby tworzące własne workflow oraz eksperymentujące z lokalnymi modelami generatywnymi. Oznacza to, że Asus nie walczy wyłącznie o klienta szukającego kolejnego laptopa do Photoshopa. Firma próbuje zainteresować także tych użytkowników, którzy spędzają wieczory na budowaniu własnych pipeline'ów AI, integracji modeli i automatyzacji powtarzalnych zadań.

Skoro sztuczna inteligencja faktycznie ma stać się integralnym elementem komputerów osobistych, to przyszłość będzie należała nie do samych układów NPU i kolejnych benchmarków, lecz do kompletnych ekosystemów łączących sprzęt, oprogramowanie i modele AI. I właśnie taką wizję Asus próbuje dziś sprzedać wraz z komputerami ProArt RTX Spark. Tym razem przynajmniej jest to coś więcej niż kolejna naklejka „AI PC” przyklejona do obudowy laptopa.

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