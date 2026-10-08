Asus pokazał potężną nowość. Zastąpi ChatGPT i płatne aplikacje
Komputery ProArt RTX Spark stawiają na lokalną AI, agentów i automatyzację pracy. Producent obiecuje koniec limitów, abonamentów i ciągłego wysyłania danych do chmury.
Przez ostatnie dwa lata producenci komputerów próbowali przekonać nas, że „AI PC” to przyszłość. Problem polegał na tym, że za tym hasłem często kryło się niewiele więcej niż dedykowany układ NPU, kilka funkcji w systemie i garść marketingowych sloganów. Asus próbuje teraz wykonać krok dalej. Firma właśnie uruchomiła przedsprzedaż komputerów ProArt opartych na platformie Nvidia RTX Spark, a ich głównym wyróżnikiem nie ma być sama moc obliczeniowa, lecz cały ekosystem lokalnych agentów AI, aplikacji kreatywnych i automatyzacji pracy.
To ambitna wizja. Zamiast sprzedawać kolejny szybki laptop dla grafików i montażystów Asus próbuje przekonać profesjonalistów, że ich komputer może stać się czymś w rodzaju osobistego centrum dowodzenia dla sztucznej inteligencji. Bez abonamentów, limitów tokenów i bez konieczności ciągłego wysyłania danych do chmury. Przynajmniej w teorii.
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Nie chodzi już tylko o wydajność. Chodzi o lokalną AI
Nowe modele ProArt P16, ProArt P14 oraz miniaturowy komputer ProArt GR1X bazują na platformie Nvidia RTX Spark. Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o uruchamianiu zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji bezpośrednio na komputerze użytkownika. Asus podkreśla, że sprzęt ma oferować nawet 1 petaflop wydajności AI oraz do 128 GB zunifikowanej pamięci.
To liczby, które jeszcze niedawno kojarzyły się wyłącznie z wyspecjalizowanymi stacjami roboczymi albo serwerami. Producent twierdzi, że dzięki takiej konfiguracji możliwe staje się lokalne uruchamianie modeli językowych liczących nawet 120 mld parametrów, generowanie materiałów wideo 4K wspomaganych przez AI czy renderowanie ogromnych scen 3D przekraczających 90 GB danych.
Coraz więcej producentów chce przenieść znaczną część obliczeń AI z chmury na urządzenia końcowe, powód jest bardzo prosty. Każde zapytanie wysłane do usługi chmurowej kosztuje, na dodatek każdy przesłany plik rodzi pytania o prywatność. Każde uzależnienie od zewnętrznej infrastruktury oznacza dodatkowe ograniczenia, a lokalna AI ma te problemy przynajmniej częściowo rozwiązać.
Asus buduje komputer wokół agentów AI
Assus opisuje nowe komputery jako platformę przeznaczoną do uruchamiania osobistych agentów AI, którzy mogą wykonywać wieloetapowe zadania, współpracować z aplikacjami oraz łączyć różne procesy robocze w jeden zautomatyzowany przepływ pracy. Brzmi to nieco abstrakcyjnie, ale praktyczne zastosowania są stosunkowo łatwe do wyobrażenia. Agent może analizować materiały źródłowe, przygotowywać szkice dokumentów, sortować zasoby multimedialne, generować grafiki robocze, wspierać montaż materiałów wideo czy pomagać w zarządzaniu projektami.
Asus nie próbuje budować wszystkiego samodzielnie. Producent poinformował o współpracy z ComfyUI, jednym z najpopularniejszych otwartoźródłowych środowisk do tworzenia zaawansowanych przepływów pracy opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Partnerem projektu został również Hermes Agent rozwijany przez Nous Research. To ważny sygnał.
ComfyUI nie jest produktem skierowanym do masowego konsumenta. To narzędzie uwielbiane przez zaawansowanych użytkowników AI, osoby tworzące własne workflow oraz eksperymentujące z lokalnymi modelami generatywnymi. Oznacza to, że Asus nie walczy wyłącznie o klienta szukającego kolejnego laptopa do Photoshopa. Firma próbuje zainteresować także tych użytkowników, którzy spędzają wieczory na budowaniu własnych pipeline'ów AI, integracji modeli i automatyzacji powtarzalnych zadań.
Skoro sztuczna inteligencja faktycznie ma stać się integralnym elementem komputerów osobistych, to przyszłość będzie należała nie do samych układów NPU i kolejnych benchmarków, lecz do kompletnych ekosystemów łączących sprzęt, oprogramowanie i modele AI. I właśnie taką wizję Asus próbuje dziś sprzedać wraz z komputerami ProArt RTX Spark. Tym razem przynajmniej jest to coś więcej niż kolejna naklejka „AI PC” przyklejona do obudowy laptopa.
Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.