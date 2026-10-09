Apple dzieli jesienne premiery. Wiemy już, co pokaże

Apple od lat traktuje październik i listopad jako swoje kluczowe okno wystawowe. Kiedy opadną wrześniowe emocje po prezentacji nowych telefonów, uwaga firmy naturalnie przenosi się na biurka i do salonów. W tych tygodniach klienci zaczynają układać świąteczne budżety, firmy domykają zakupy sprzętowe przed końcem roku podatkowego, a magazyny zapełniają się towarem na Black Friday i grudniowy szczyt.

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Wypuszczenie laptopów czy tabletów w tym terminie daje producentowi pewność, że pudełka z nowym logo wylądują pod choinką, zamiast wisieć w zapowiedziach na kolejny kwartał.

Taki harmonogram pozwala rozłożyć uwagę konsumentów i ich portfeli na dwa etapy. Wrześniowy hałas wokół smartfonów zdąży opaść, dając przestrzeń na testy maszyn pro i sprzętu domowego. Wprowadzenie urządzeń do sprzedaży na przełomie października i listopada sprawia, że machina logistyczna działa na pełnych obrotach dokładnie wtedy, gdy roczny popyt osiąga szczyt.

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Domowy hub na przystawkę

Pierwszy krok zobaczymy już 13 października podczas prezentacji skupionej na domowym ekosystemie. Głównym punktem programu będzie tablet-hub, czyli ekran sterujący połączony ze stacją głośnikową, zaprojektowany jako centrala do zarządzania oświetleniem, termostatami i kamerami.

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Urządzenie ma spiąć akcesoria tworzone we współpracy z zewnętrznymi producentami pokroju LG czy Schneider Electric, wykorzystując odświeżoną asystentkę głosową jako podstawowy interfejs.

Dla osób szukających czystej wydajności roboczej to jednak tylko przystawka. Domowy ekran, towarzyszące mu głośniki HomePod mini oraz zaktualizowany Apple TV tworzą sprzęt tła, po który sięga się przy okazji. Prawdziwe uderzenie sprzętowe przyjdzie chwilę później.

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Event Apple 27 października

Równo dwa tygodnie po nowościach domowych, około wtorku 27 października, (według insiderów) odbędzie się druga prezentacja, przygotowana pod kątem profesjonalistów. Wydarzenie połączy transmisję wideo ze stacjonarnymi pokazami dla dziennikarzy, którzy dostaną maszyny do rąk. Główną osią pokazu będą komputery przenośne oraz mniejszy tablet, a cała linia ma trafić w ręce montażystów, fotografów i osób, które lubią dotykać ekranów.

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Największą zmianą konstrukcyjną w przenośnych komputerach będzie dotykowy ekran. Nowe 14- i 16-calowe modele MacBook Pro (o nazwach kodowych K114 i K116) dostaną panele OLED, które zastąpią dotychczasowe ekrany mini-LED.

Oznacza to głębszą czerń, brak poświaty wokół jasnych elementów na ciemnym tle i szybszy czas reakcji pikseli. Użytkownicy otrzymają możliwość przewijania osi czasu w montażu czy zaznaczania kadrów bezpośrednio palcem na szkle matrycy.

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Kolejne modyfikacje w obudowach MacBooków Pro przyniosą spore zmiany:

Wprowadzenie wyspy Dynamic Island, znanej dotąd z iPhone’ów, która zastąpi tradycyjne wcięcie w górnej krawędzi matrycy i przeniesie powiadomienia systemowe oraz kontrolki multimediów bezpośrednio na ekran.

Wyraźne odchudzenie konstrukcji.

Zastosowanie procesorów M5 Pro oraz M5 Max z wyższą przepustowością pamięci zunifikowanej i wydajniejszymi układami graficznymi, które zachowają cichszą kulturę pracy wentylatorów przy standardowym eksporcie wideo.

Baza z czipem M6 i odświeżony iPad mini

Obok najdroższych laptopów pojawi się także bazowy 14-calowy MacBook Pro oraz stacjonarny iMac (kody J804 i J833), oba wyposażone w nową jednostkę M6.

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W ich przypadku Apple zostawia dotychczasowe obudowy bez zmian wizualnych. Dostaną wyłącznie nowszy procesor, co pozwoli utrzymać niższą cenę wejściową dla osób, które potrzebują wydajnego biurkowego komputera lub uniwersalnego laptopa bez dotykowego panelu OLED.

Odświeżenia doczeka się także iPad mini (projekt J510). Mały tablet dostanie kilka kluczowych poprawek. Jedną z nich jest (NARESZCIE) Ekran OLED, co poprawi kontrast podczas czytania dokumentów i pracy z grafiką w terenie.

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Kamerę do wideorozmów FaceTime przeniesioną na dłuższą, poziomą krawędź obudowy, dzięki czemu przy pracy w etui z klawiaturą rozmówca nie będzie oglądał waszego profilu. Ale też przebudowany system głośników zapewniający czystszy dźwięk w kompaktowej bryle.

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Dla nowego dyrektora-szefa-słońce, Johna Ternusa, to pierwszy tak duży sprawdzian produktowy po objęciu sterów w firmie. Zestawienie dotykowego MacBooka Pro z panelami OLED i zaktualizowanego iPada mini w jednym rzucie zamyka spekulacje o łączeniu interfejsów dotykowych z systemem macOS.

Druga połowa października przyniesie więc czytelny podział: najpierw sprzęt domowy do sterowania mieszkaniem, a 27 października ciężki kaliber narzędziowy. Dotykowe ekrany OLED w MacBookach Pro, odświeżony iPad mini z kamerą na dłuższym boku oraz pierwsze komputery z czipami M6 stworzą kompletny zestaw przedświątecznych zakupów dla wymagających użytkowników.

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