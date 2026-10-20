Najwyższy maszt w górach już stoi. Żeby turyści mieli internet

Przyzwyczailiśmy się do dobrego zasięgu i szybkiego internetu w telefonie na terenie miast oraz wsi. W Polsce wciąż jednak znajdują się tzw. białe plamy, czyli miejsca bez możliwości połączenia z dobrze działającą siecią - szczególnie w górach i innych lokalizacjach o mniejszej gęstości zabudowy. Operatorzy mają jednak na to sposób.

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Play postawił potężny 60-metrowy nadajnik w górach

Stawianie nowych stacji bazowych w Polsce postępuje bardzo szybko. Wystarczy spojrzeć na Orange, który w trzecim kwartale 2024 r. uruchomił 54 obiekty i miał ich łącznie 12 855. Nowe nadajniki powstają jednak przede wszystkim w miejscach łatwo dostępnych.

Tymczasem Play uruchomił stację bazową w sercu Beskidów - w woj. śląskim, w powiecie żywieckim. Wyróżnia się ona na tle innych tego typu obiektów wieżą o wysokości aż 61,95 metra. To konstrukcja kratowa typu BOT H-3 z oznakowaniem przeszkodowym dla lotnictwa. Stacja obsługuje kilka technologii sieci komórkowej oraz pasma: 800, 900, 1800 i 2100 MHz. To częstotliwości charakteryzujące się większym zasięgiem sygnału na otaczającym terenie.

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Najciekawsze jest to, że montaż wieży odbył się za pomocą helikoptera. Całość musiała powstać bowiem w miejscu otoczonym przez wysokie drzewa, bez dostępu do dróg, którymi można by przetransportować 60-metrowe elementy masztu sieci komórkowej.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ stacja powstała w regionie, do którego co roku przyjeżdżają tysiące turystów. To również trudny, górski teren, w którym liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Turyści chcą korzystać z aplikacji nawigacyjnych, pogodowych czy komunikatorów internetowych. Mieszkańcy tych terenów również.

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Oprócz tego zaawansowana infrastruktura jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych. Sprawna łączność ma ogromne znaczenie np. podczas gwałtownych zjawisk pogodowych, awarii czy innych zdarzeń wymagających szybkiej komunikacji między mieszkańcami (turystami) a służbami ratunkowymi.

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