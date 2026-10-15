Niemal cała Polska w zasięgu 5G. Orange odpala nowe stacje

Operator twierdzi, że obecnie ponad 91 proc. mieszkańców Polski ma dostęp do 5G Orange. Na koniec września 2026 r. klienci pomarańczowego operatora mogli korzystać z łącznie 12 855 stacji bazowych w całym kraju. Oprócz stawiania nowych nadajników modernizowano również te dotychczasowe.

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5G Orange dociera do 91 proc. populacji Polski

Tylko w trzecim kwartale 2026 r. Orange uruchomił 54 nowe stacje bazowe na terenie całej Polski. Operator jednak nie tylko stawia nowe obiekty, ale ulepsza też istniejące maszty, uruchamiając na nich nowe pasma.

Od początku lipca do końca września Orange włączył 5G w paśmie C na 214 stacjach. Technologia jest już łącznie dostępna w 5 229 lokalizacjach w całym kraju. Plany operatora są jednak ambitne i do końca 2026 r. zakładają uruchomienie najszybszej sieci komórkowej na co najmniej 5 600 stacjach.

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To niezwykle istotne, ponieważ pasmo C charakteryzuje się wysoką prędkością pobierania i wysyłania oraz ogromną pojemnością. Najlepiej sprawdza się w dużych miastach i w miejscach o wysokim natężeniu ruchu, gdzie jest w stanie sprawnie obsłużyć mnóstwo użytkowników jednocześnie.

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Oprócz tego operator rozwija technologię 5G na częstotliwości 700 MHz. Tylko w trzecim kwartale 2026 r. Orange uruchomił to pasmo na 672 stacjach bazowych. Pod koniec września technologia ta była dostępna w 2 462 lokalizacjach.

Zapewnia ona co prawda niższe transfery w porównaniu z pasmem C, ale oferuje większy zasięg na dużych obszarach. Z łatwością przenika też przez grube ściany, gwarantując dobrą wydajność wewnątrz budynków. Do końca 2026 r. Orange ma ambicję uruchomić częstotliwość 700 MHz na minimum 2 600 nadajnikach z całego kraju.

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Dla klientów Orange - oraz innych telekomów korzystających z infrastruktury pomarańczowego operatora - oznacza to lepszą jakość usług: stabilniejszą sieć i szybszy internet w telefonie.

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