HAMMER przekracza normy pancerności. Jego urządzenia wytrzymują jeszcze więcej

Smartfony producenta spełniają wspomnianą normę militarną oraz normę IP69, czyli woda i kurz są im niestraszne. Ekrany są chronione szkłem Gorilla Glass 5. Nie ma tu miejsca na żadne kompromisy. Urządzenia HAMMER, bo mowa tu nie tylko o smartfonach, ale i o smartwatchach, są odporne na upadki, wstrząsy, skrajne temperatury, nacisk, wodę i pył. Dzięki licznym testom w laboratoriach, ale i w realnym użytkowaniu, firma dostarcza urządzenia, które zapewne będą działać jeszcze po apokalipsie. Jednak polska firma nie byłaby sobą, gdyby poprzestała tylko nas standardowych normach wytrzymałościowych.

HAMMER wyznacza standardy pancerności

Do tej pory urządzenia firmy słynęły ze spełniania militarnej normy odporności MIL-STD-810 H, ale Polacy, będący liderami pancerności, uznali, że czas na rozwinięcie własnych standardów. W nowym modelu telefonu zastosowano technologię HEXCore. Inspirowana jest heksagonalna strukturą plastra miodu. Pomaga rozpraszać energię uderzeń i tłumić drgania, dzięki czemu ogranicza ich wpływ na podzespoły. Nowa technologia to manifest - HAMMER przekroczył granicę odporności i oferuje więcej niż jakikolwiek pancerny smartfon na rynku.

HEXcore to rozwijana przez HAMMERA technologia i filozofia dodatkowego wzmacniania urządzeń. Nie jest to więc pojedynczy element, ale cały zestaw elementów projektowych, które pomagają rozproszyć energię uderzeń i ograniczyć ich wpływ na kluczowe podzespoły. Podczas upadku energia urządzenia rozchodzi się po całej konstrukcji telefonu, co ma wpływ na obudowę i znajdujące się wewnątrz komponenty. Czasem najgorszych uderzeń nie widać na zewnątrz, bo całą siłę przejęły na siebie elementy, które tego nie wytrzymują.

W przypadku HEXcore mamy do czynienia z zarządzaniem siłą uderzenia. Specjalna konstrukcja przypominająca plaster miodu przenosi siły po całym urządzeniu, bez negatywnego oddziaływania na podzespoły. Efekt? Do 30 proc. redukcji przeciążeń i do 40 proc. skuteczniejszego wygaszania drgań. Skuteczność rozwiązania została potwierdzona przez niezależne laboratorium badawcze.

Wytrzymałość HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G została zweryfikowana przez niezależne laboratorium TUV Rheinland. Badania objęły wymagające próby mechaniczne, środowiskowe i materiałowe. Sprawdzono, jak smartfon zachowuje się po działaniu impulsów o przeciążeniu 50 g i czasie trwania 11 ms. Poddano go testowi wibracji i ekspozycji na skrajne temperatury. Testowany HAMMER działał prawidłowo po każdej procedurze. Ekran przechodzi test odporności na zarysowania. Najnowszy smartfon otrzymał 6 w skali Mohsa. To potwierdzenie, że w serii testów urządzenie nie ma sobie równych pod względem wytrzymałości.

A jak wygląda własna procedura testowa HAMMERA? Mówimy o ponad 50. procedurach testowych, które obejmują 7 obszarów testowania, w tym testy mechaniczne, testy środowiskowe, testy żywotności itd.

Jednym z najczęstszych problemów jest kwestia upadków. Procedury sprawdzają 20 upadków z wysokości 2 m, 270 upadków z 1 m i aż 12 tys. upadków z wysokości 1 cm. Do tego dochodzą kwestie odporności na skrajne temperatury, wilgotność, pył czy na mgłę solną. Sprawdzana jest również wytrzymałość poszczególnych podzespołów. Przycisk zasilania jest wciskany ponad 200 tys. razy, a czytnik linii papilarnych poddawany jest ponad 300 tys. prób odblokowania. Takie testy przechodzą wszystkie smartfony HAMMERA. Jednak wyniki badań laboratorium to jedno, ale jak to się przekłada na praktykę?

HAMMER chwali się, że swoje urządzenia nie testuje tylko w laboratoriach, ale również przekazuje je w ręce Architektów pancerności HAMMERA. To społeczność zaangażowanych użytkowników, którzy dzielą się doświadczeniami i rekomendacjami. Ich sugestie pozwalają udoskonalać sprzęt i projektować go do realnych zastosowań, a nie tylko do przejścia zestawu testów.

Dzięki zbieraniu opinii i doświadczeń HAMMER stawia na praktyczne funkcjonalności. W wybranych urządzeniach oferuje detektor kabli, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy, noktowizję itd. To funkcje przydatne w pracy, ale również podczas aktywności w terenie i podczas remontów. Sam mogę pochwalić się, że powiesiłem w domu dwa obrazy korzystając z wbudowanej funkcji do wieszania obrazów. A to zaledwie jedna z kilkunastu funkcji, które realnie wpływają na życie użytkowników.

Zobaczcie najnowszy spot HAMMERA:

Startuje kampania telewizyjna HAMMER przekracza normy pancerności

Ma na celu przybliżenie oferty firmy szerokiemu gronu odbiorców. Czytelnicy naszego portalu dobrze znają produkty HAMMER. W kampanii zaprezentowane będą następujące urządzenia:

HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G (także w wersji militarnej),

HAMMER BLADE 6 PRO 5G,

HAMMER VENTUS 5G,

HAMMER WATCH 3,

HAMMER WATCH VENTUS PRO.

Co ważne - start kampanii zbiega się z ważną promocją. W jej ramach użytkownicy modeli CONSTRUCTION 3, VENTUS 5G i BLADE 6 PRO 5G mogą przedłużyć standardową gwarancję o 6 miesięcy (z 24 do 30 miesięcy)*.

Dlaczego warto wybrać produkty HAMMER? Mówimy o polskiej firmie z lokalnym serwisem, który zapewnia wsparcie posprzedażowe i dostęp do części zamiennych, aby urządzenia służyły jak najdłużej. Smartfony i urządzenia firmy słyną z nieziemskiej wytrzymałości, a każdy z nich ma przy okazji zestaw funkcji, które znacząco rozszerzają jego możliwości. HAMMER jest świadomy, że solidność to jego atut i do tego jest tak pewien swego, że gwarantuje odkup swoich telefonów w ciągu 7 lat od pierwszego uruchomienia, a cały proces oddania urządzenia jest prosty i zawiera minimum formalności.

Warto wspomnieć, że HAMMER to nie tylko smartfony i smartwatche, ale również klasyczne telefony i akcesoria. Wszystkie możecie kupić na stronie producenta.

Debiutują nowe modele

Są to HAMMER BLADE 6 PRO 5G oraz HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G. Ten drugi to nowa odsłona hitu polskiej firmy, który udowadnia, że ta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w zakresie możliwości pancernych smartfonów. W najnowszej odsłonie dodano detektor kabli - Cable Catch. To swoista rewolucja, bo dzięki temu będziecie w stanie bezpiecznie wywiercić otwór lub coś zamontować na ścianie. Wykrywa kable pod napięciem z odległości 4-5 cm. To pierwsze i jedyne takie rozwiązanie na rynku. Położenie kabli sygnalizowane jest na ekranie, dźwiękiem oraz wibracjami.

Na pokładzie znalazła się najlepsze funkcje takie jak kamera termowizyjna, laserowy dalmierz oraz ulepszona kamera noktowizyjna. Przy czym to nadal pełnoprawny smartfon, który sprawdzi się nie tylko podczas pracy, ale również w codziennym użytkowaniu, ale o tym opowiem wam w pełnym teście tego modelu. My już testujemy HAMMER CONSTRUCTION THERMAL 3 5G, więc już niedługo przeczytacie obszerną recenzję tego urządzenia, ale w tajemnicy mogę zdradzić wam, że jestem zaskoczony nową funkcją i w końcu naprawię jedną rzecz w domu, która nie dawała mi spokoju.

*"Dodatkowe 6 miesięcy gwarancji” dotyczy smartfonów z serii CONSTRUCTION 3 oraz modeli BLADE 6 PRO 5G i VENTUS 5G i obowiązuje po zarejestrowaniu zakupu w czasie trwania promocji. Szczegóły znajdziesz w regulaminie promocji na stronie internetowej producenta.

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r. Pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.