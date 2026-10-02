Spalił ponad 100 ogórków. Chciał wiedzieć, dlaczego świecą pod prądem

Ogórek trafia między dwie elektrody, płynie prąd, po chwili pojawia się para, syk i intensywne pomarańczowe światło. Dokładny mechanizm świecenia nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Joshua Méndez Harper z Portland State University postanowił sprawdzić go dokładniej. Po ponad 100 spalonych ogórkach, testach z prądem stałym i przemiennym oraz pomiarach wodoru wyszło, że dwie konkurencyjne dotąd hipotezy najprawdopodobniej opisują różne części tego samego zjawiska.

Ogórek naprawdę może świecić po podłączeniu do prądu

Nie chodzi o świeżego ogórka wyjętego z lodówki, lecz o ogórek przechowywany w słonej zalewie. To właśnie solanka sprawia, że eksperyment działa, bo zawiera jony, które mogą przenosić ładunek elektryczny, więc nasiąknięte nią warzywo przewodzi prąd znacznie lepiej niż można byłoby oczekiwać po czymś leżącym zwykle obok kanapki.

Taki pokaz jest znany od dziesięcioleci. Dwie elektrody umieszcza się na przeciwległych końcach ogórka, a po przyłożeniu napięcia warzywo zaczyna się nagrzewać. Po kilku sekundach zwykle pojawia się para, charakterystyczny zapach i bardzo jasne pomarańczowe światło przy jednym z końców. Uniwersytety nadal wykorzystują podobne zestawy jako demonstrację przewodnictwa jonowego i emisji światła. Z samym wyjaśnieniem tego zjawiska było jednak gorzej. Przez lata funkcjonowały dwa mechanizmy, które dobrze tłumaczyły część obserwacji, ale żaden samodzielnie nie pasował do wszystkiego.

Méndez Harper i Benjamin Crall z Portland State University zabrali się więc za pomiary. Wyniki przedstawili podczas prezentacji na dorocznym spotkaniu Electrostatics Society of America. Do eksperymentów wykorzystali m.in. szybką kamerę oraz czujnik wodoru i sprawdzali zachowanie ogórków zarówno przy prądzie przemiennym, jak i stałym.

Najpierw w środku robi się para

Pierwsze wyjaśnienie zaczyna się od zwykłego grzania. Prąd przepływający przez słoną ciecz podnosi jej temperaturę, a przy elektrodzie część wody zaczyna wrzeć. W nasiąkniętym ogórku tworzą się niewielkie przestrzenie wypełnione parą.

Solanka dobrze przewodzi, natomiast gaz znajdujący się pomiędzy cieczą a metalową elektrodą już nie. Kiedy powstaje taka przerwa, przepływ prądu zostaje utrudniony. Po ochłodzeniu pęcherz może się zmniejszyć, ciecz ponownie zbliża się do elektrody i przez małą gazową szczelinę przeskakuje wyładowanie, czyli pojawia się iskra. Podobny mechanizm gwałtownego przepływu ładunków stoi oczywiście za błyskawicami.

Takie wyładowania od dawna były jednym z kandydatów na źródło światła. Nie tłumaczyły jednak wszystkich obserwacji. W ogórku podczas przepływu prądu zachodzi jeszcze elektroliza, a wraz z nią powstaje wodór. Druga hipoteza zakładała więc, że właśnie ten gaz jest później zapalany przez bardzo gorącą elektrodę. Eksperymenty zespołu z Portland pokazały jednak jeszcze coś nieco innego.

Jest wodór, ale sam wodór nie wystarcza

Czujniki potwierdziły obecność wodoru zarówno podczas zasilania prądem przemiennym, jak i stałym. Gdyby więc do uzyskania charakterystycznej poświaty wystarczało samo wydzielanie gazu i wysoka temperatura, oba warianty powinny zachowywać się podobnie. Tak jednak nie było, ponieważ jasne świecenie pojawiało się przy prądzie przemiennym, natomiast przy prądzie stałym badacze nadal wykrywali wodór, ale nie obserwowali tego samego efektu świetlnego.

To doprowadziło ich do połączenia obu wcześniejszych wyjaśnień. Elektroliza dostarcza wodoru, ale do jego zapłonu potrzebne jest jeszcze wyładowanie powstające w niewielkiej przestrzeni gazowej przy elektrodzie. To iskra, a nie po prostu rozgrzany metal, ma inicjować reakcję odpowiedzialną za gwałtowne błyski.

Badacze podejrzewają, że to prąd przemienny sprzyja utrzymywaniu się warunków, w których takie wyładowania mogą powstawać. Przy prądzie stałym gazowa przestrzeń zachowuje się inaczej i może się zapadać, zanim pojawią się odpowiednie iskry. Ten fragment mechanizmu nadal wymaga jednak dokładniejszego opisania, dlatego sami naukowcy nie przedstawiają sprawy jako całkowicie zamkniętej. Ponad 100 spalonych ogórków dało więc mocne wskazanie, ale nie ostatnie słowo w sprawie.

Dlaczego świeci akurat na pomarańczowo?

Tutaj odpowiedź jest znacznie prostsza i ma dużo wspólnego z kolorem ulicznych lamp czy szkolnymi doświadczeniami z barwieniem płomienia. W solance znajduje się chlorek sodu, więc podczas wyładowania atomy i jony sodu otrzymują energię, a następnie oddają ją w postaci światła o charakterystycznej żółtopomarańczowej barwie. To dlatego świecący ogórek ma tak intensywny kolor.

Méndez Harper zwraca uwagę, że zmiana soli użytej do przygotowania zalewy powinna zmienić także barwę światła. Nie jest więc tak, że sam ogórek ma jakąś szczególną zdolność do produkowania pomarańczowej poświaty. W dużej mierze patrzymy na sygnaturę pierwiastka znajdującego się w zalewie.

Eksperymenty dały też ciekawą wskazówkę dotyczącą tego, dlaczego światło zwykle koncentruje się przy jednym końcu. Podczas prób z pionowo ustawionym ogórkiem mocniej świeciła dolna część, gdzie pod wpływem grawitacji zbierało się więcej zalewy. Ilość solanki i lokalne warunki przy elektrodzie mają więc duże znaczenie dla tego, gdzie wyładowanie stanie się najbardziej widoczne.

Stary pokaz okazał się całkiem porządnym problemem fizycznym

Nie mówimy tu o zjawisku zauważonym w nowym typie materiału albo eksperymencie wymagającym wielkiego laboratorium. Świecące ogórki pokazywano studentom i uczniom od wielu lat. Sam efekt jest łatwy do uzyskania, ale opisanie tego, co dzieje się w ciągu kilku sekund przy elektrodzie, wymaga już śledzenia gazu, cieczy, wyładowań elektrycznych i reakcji chemicznych jednocześnie.

Na razie zespół z Portland State University przedstawił wyniki konferencyjne. Nie znajdziemy więc na ten moment publicznie dostępnej, pełnej publikacji naukowej opisującej wszystkie pomiary. Mechanizm iskry zapalającej wodór jest więc obecnie najlepszym wyjaśnieniem uzyskanym przez badaczy, a nie ostatnim rozdziałem tej historii.

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Jednego lepiej natomiast nie sprawdzać samemu. Klasyczny eksperyment wykorzystuje napięcie sieciowe i może skończyć się porażeniem albo pożarem. W tym przypadku pozostaje uwierzyć człowiekowi, który poświęcił nauce ponad 100 ogórków.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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