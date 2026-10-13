Niewiadów szykuje broń dla dronów. Rusza wielka inwestycja

Polska zbrojeniówka przygotowuje miejsce, w którym bezzałogowce będą otrzymywać uzbrojenie dostosowane do konkretnych zadań bojowych. Tech Robotics przejęło właśnie pełną kontrolę nad spółką Niewiadów Warhead Systems, rozwijającą głowice bojowe do dronów. Jednocześnie zabezpieczono 15,5 mln zł na rozbudowę zaplecza przemysłowego.

REKLAMA

W Niewiadowie ma powstać Centrum Uzbrajania Dronów, łączące produkcję elementów uzbrojenia, integrację systemów bezzałogowych i ich testowanie. Projekt obejmie nie tylko maszyny latające, lecz także platformy lądowe i morskie. To kolejny etap przedsięwzięcia, którego początki ogłoszono jeszcze wiosną.

Przejęli producenta głowic. Teraz mają nad nim pełną kontrolę

Tech Robotics podpisało umowę zakupu 670 tys. akcji Niewiadów Warhead Systems od Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów. Pakiet odpowiada 67 proc. kapitału spółki zajmującej się rozwojem uzbrojenia dla bezzałogowców. Pozostałe 33 proc. Tech Robotics nabyło już w czerwcu. Po najnowszej transakcji jest więc właścicielem wszystkich 1 mln akcji Niewiadów Warhead Systems i może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące rozwoju tego przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Co ciekawe, cena zakupu ostatniego pakietu wyniosła tylko 67 tys. zł. Kwotę potwierdza raport giełdowy opublikowany przez Tech Robotics. Nie oznacza to jednak, że za tyle można kupić działającą fabrykę głowic bojowych. Przedmiotem transakcji były akcje stosunkowo niedawno utworzonej spółki, a zaplecze przemysłowe pozostaje osobnym elementem przedsięwzięcia.

REKLAMA

Warto też zwrócić uwagę na strukturę właścicielską. Głównym akcjonariuszem Tech Robotics pozostaje Niewiadów Polska Grupa Militarna, posiadająca 70,2 proc. jej kapitału. Przejęcie nie oznacza więc wyprowadzenia producenta głowic poza grupę, ale uporządkowanie kontroli nad nim.

O utworzeniu Niewiadów Warhead Systems pisaliśmy już w kwietniu. Wtedy powstawała spółka, która miała rozwijać specjalistyczne ładunki dla bezzałogowców. Teraz jej właściciel przechodzi do kolejnego etapu: przygotowania infrastruktury potrzebnej do prowadzenia takiej działalności.

REKLAMA

15,5 mln zł na hale i maszyny. W Niewiadowie ruszają już przygotowania

Dzień przed ogłoszeniem przejęcia Niewiadów Polska Grupa Militarna zawarła z Tech Robotics umowę pożyczki na 15,5 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości związanych z przyszłym Centrum Uzbrajania Dronów.

Projekt obejmuje teren o powierzchni około 3,7 ha. Znajdują się na nim budynki oferujące ponad 10 tys. m2 powierzchni użytkowej, a także maszyny i urządzenia, które mają zapewnić zaplecze do rozwoju produkcji. Nie chodzi zatem wyłącznie o postawienie nowej hali. Tech Robotics chce wykorzystać istniejącą infrastrukturę zakładów w Niewiadowie i przystosować ją do nowych potrzeb.

REKLAMA

Historia przygotowań sięga sierpnia, kiedy podpisano przedwstępną umowę nabycia nieruchomości i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Październikowa pożyczka zapewnia finansowanie tego zakupu, ale sama nie oznacza jeszcze, że wszystkie obiekty zostały przejęte, wyposażone i uruchomione. Hale i maszyny stanowią dopiero podstawę. Potrzebne są również odpowiednie zabezpieczenia, procedury, personel oraz uprawnienia do wykonywania prac z materiałami wybuchowymi.

REKLAMA

Nie każdy dron będzie taki sam. Centrum ma dobierać uzbrojenie

Najważniejszym zadaniem Centrum Uzbrajania Dronów ma być przekształcanie różnych platform bezzałogowych w systemy dostosowane do określonych zastosowań wojskowych. Przedsięwzięcie zakłada współpracę z producentami dronów powietrznych, lądowych i morskich. Centrum miałoby odpowiadać za konfigurację platform, dobór odpowiednich ładunków, integrację wyposażenia i testowanie gotowych zestawów.

Jest to niezwykle istotne, ponieważ bezzałogowiec zaprojektowany do obserwacji nie staje się automatycznie skutecznym środkiem rażenia po zamocowaniu do niego materiału wybuchowego. Znaczenie mają masa uzbrojenia, możliwości samej platformy, kompatybilność wyposażenia i bezpieczeństwo jego użytkowania.

REKLAMA

Tech Robotics chce oferować nie tylko gotowe konfiguracje, lecz także późniejszy serwis, modernizacje i szkolenia operatorów. W założeniu centrum miałoby więc obsługiwać cały proces przygotowania systemu do eksploatacji, a nie ograniczać się do jednorazowego dostarczenia głowicy.

REKLAMA

Takie podejście może być interesujące zwłaszcza dla firm, które potrafią produkować bezzałogowce, ale nie mają własnego zaplecza do opracowywania i integrowania uzbrojenia. Nie wiadomo jednak jeszcze, z którymi producentami Tech Robotics podpisze umowy na dostawy do wojska ani jakie konkretne platformy jako pierwsze przejdą proces uzbrajania w nowym centrum.

Od głowic szkoleniowych po amunicję przeciwpancerną

Niewiadów Warhead Systems ma odpowiadać przede wszystkim za rozwój oferty głowic bojowych i związany z nimi obszar koncesyjno-handlowy. Samo zaplecze produkcyjne zapewnią Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów.

REKLAMA

W planach znajduje się kilka rodzajów uzbrojenia. Pierwszą grupę stanowią głowice szkoleniowe, które mają umożliwiać ćwiczenia bez wykorzystywania materiałów wybuchowych. Pozostałe obejmują rozwiązania odłamkowo-burzące, termobaryczne i kumulacyjno-odłamkowe.

Każda z tych kategorii odpowiada innemu zastosowaniu. Uzbrojenie odłamkowo-burzące służy przede wszystkim do rażenia celów nieopancerzonych i umocnień, natomiast głowice kumulacyjne są przeznaczone do zwalczania pojazdów opancerzonych. Odmienne właściwości mają również ładunki termobaryczne, wykorzystujące działanie fali ciśnienia i wysokiej temperatury.

REKLAMA

Już w marcu opisywaliśmy plany stworzenia w Niewiadowie fabryki głowic bojowych oraz centrum montażu i kompozytów. Najnowsze decyzje właścicielskie i finansowe są kontynuacją tych zapowiedzi, a nie rozpoczęciem całkowicie odrębnego projektu. Na obecnym etapie nie ujawniono liczby głowic, które zakład będzie mógł produkować miesięcznie. Nie ma również publicznie potwierdzonego harmonogramu rozpoczęcia pełnoskalowych dostaw ani wartości przyszłych kontraktów.

REKLAMA

Polacy myślą także o silnikach rakietowych

Centrum Uzbrajania Dronów jest częścią szerszej strategii Tech Robotics na lata 2026-2031. Firma zamierza rozwijać cztery powiązane ze sobą obszary: integrację bezzałogowców, produkcję głowic i ładunków specjalnych, zwiększanie zdolności przemysłowych oraz napędy rakietowe na paliwo stałe.

Ten ostatni kierunek jasno nam pokazuje, że spółka nie zamierza ograniczać działalności do stosunkowo prostych platform bezzałogowych. Prace nad napędami mogą w przyszłości poszerzyć jej możliwości technologiczne, choć nie przedstawiono jeszcze gotowego silnika przeznaczonego do seryjnej produkcji w ramach nowej strategii.

REKLAMA

Równolegle Niewiadów Polska Grupa Militarna rozbudowuje działalność w innych segmentach uzbrojenia. W sierpniu pisaliśmy o planowanym połączeniu Andorii i Huty Małapanew w ramach Polskiej Grupy Hutniczej. Zakłady mają dostarczać między innymi korpusy bomb, rakiet i elementy amunicji artyleryjskiej.

To szalenie istotny kontekst dla projektu Tech Robotics. Rozwój polskiego przemysłu dronowego wymaga bowiem nie tylko projektowania samych bezzałogowców, lecz także dostępu do komponentów, technologii wytwarzania oraz krajowego zaplecza produkcyjnego. Spółka chce sfinansować dalszy rozwój również poprzez planowaną emisję maksymalnie 3 mln nowych akcji. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta na walnym zgromadzeniu 21 października.

Zanim ruszy produkcja, trzeba przygotować zakłady

Pełne przejęcie Niewiadów Warhead Systems daje Tech Robotics większą kontrolę nad organizacją przedsięwzięcia. Pozwala też uprościć podział odpowiedzialności pomiędzy spółkami zajmującymi się technologią, sprzedażą uzbrojenia i produkcją.

Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie zakładów do realizacji zamówień dla sektora obronnego. Obejmuje to dostosowanie infrastruktury, przeprowadzenie niezbędnych procedur dopuszczeniowych oraz stworzenie warunków do powtarzalnej produkcji.

Przeczytaj także:

Dopiero wtedy będzie można ocenić rzeczywistą skalę działalności nowego centrum. Na razie nie przedstawiono potwierdzonych wyników produkcyjnych, które pozwalałyby stwierdzić, ile gotowych systemów będzie opuszczać Niewiadów.

Polski projekt ma jednak coraz bardziej konkretną postać. Jeszcze wiosną mówiono przede wszystkim o nowej spółce i planowanej fabryce. Teraz Tech Robotics przejmuje nad nią pełną kontrolę, zabezpiecza finansowanie infrastruktury i przygotowuje przemysłowe zaplecze. Teraz pozostaje najważniejszy sprawdzian, a mianowicie przejście od transakcji i strategii do sprawnie działającej produkcji uzbrojenia, które rzeczywiście trafi na wyposażenie bezzałogowców.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Niewiadów / Canva Pro

Ładowanie...