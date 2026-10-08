Niedźwiedź pokazuje pazury. Nowy polski wóz bojowy na zdjęciach

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź to odpowiedź polskiego przemysłu zbrojeniowego na wyzwana współczesnego pola walki. Niedźwiedź ma być towarzyszem czołgów, wraz z nimi dokonywać przełamania wrogich pozycji, a gdy trzeba zaciekle bronić wyznaczonego obszaru. Ma być przy tym odporny na ciosy i chronić załogę oraz żołnierzy desantu.

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Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź to dzieło polskiego przemysłu obronnego, Huty Stalowa Wola, która jest częścią Polskiej Grupy zbrojeniowej. Pojazd po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Była to jedna z najważniejszych premier tego roku.

Teraz Huta Stalowa Wola podzieliła się zdjęciami z testów na poligonie oraz garścią informacji o planach związanych z CBWP Niedźwiedź.

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Pokaz możliwości polskich inżynierów

Rok intensywnej pracy inżynierów, technologów, konstruktorów i pracowników produkcji. Setki godzin projektowania, uzgodnień i analiz pozwoliły przejść od modelu do pełnowymiarowego produktu. Niedźwiedź - demonstrator technologii od podstaw opracowany i wykonany w Hucie Stalowa Wola - czytamy w komunikacie.

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Pojazd stanowi bezpośrednią odpowiedź na aktualne wyzwania operacyjno-strategiczne, koncentrując się na trzech kluczowych filarach, jakimi są maksymalizacja siły ognia, zapewnienie najwyższego poziomu osłony oraz wysoka manewrowość.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź na testach.

Wóz został zoptymalizowany do działania w warunkach intensywnego zagrożenia, w trudnym i trudno dostępnym terenie oraz w skrajnych warunkach pogodowych i klimatycznych. Dzięki zaawansowanym systemom obserwacyjno - celowniczym pojazd posiada zdolność do wykrycia, rozpoznania i zniszczenia obiektów przeciwnika, zanim staną się one realnym zagrożeniem dla jednostki.

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Prezentowany na MSPO 2026 egzemplarz CBWP to zaawansowany demonstrator technologii, który stanowi fundament pod budowę nowej generacji ciężkich wozów bojowych. Stanowi on materialny dowód na kierunek rozwoju polskiej myśli technicznej w dziedzinie systemów lądowych.

Obecnie projekt wkracza w kluczową fazę rozwoju, obejmującą zaawansowane prace analityczne i obliczeniowe, które przekują koncepcję w gotowy prototyp. Priorytetem w nadchodzących etapach będzie pełna integracja zespołu napędowego oraz przeprowadzenie serii rygorystycznych testów w warunkach rzeczywistych - informuje HSW.

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Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź na testach.

Szczególny nacisk zostanie położony na pełnoskalowe badania odporności pancerza i systemów przeciwminowych, co pozwoli dostarczyć produkt finalny o bezkompromisowym poziomie ochrony, gotowy do realizacji najtrudniejszych zadań na współczesnym polu walki.

Plan jest ambitny - chcemy, żeby w 2029 r. Niedźwiedź wszedł do Sił Zbrojnych RP. Pierwszy krok za nami. Teraz czas sprawdzić Niedźwiedzia w praktyce. Niedźwiedź to nie tylko nowy pojazd. To pokaz możliwości polskich inżynierów, siły krajowego przemysłu i nowy poziom ochrony polskiego żołnierza. - podała Huta Stalowa Wola.

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Maksymalna ochrona

W przeciwieństwie do pływającego Borsuka konstrukcja Niedźwiedzia nie była ograniczana wymogiem pokonywania przeszkód wodnych, co umożliwiło znaczące zwiększenie poziomu ochrony balistycznej i przeciwminowej.

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Wysoka mobilność taktyczna pojazdu wynika z zastosowania wydłużonego podwozia gąsienicowego, co w połączeniu z nowoczesnym układem trakcyjnym zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Masa pojazdu przekracza 40 t, co plasuje CBWP w klasie ciężkich bojowych wozów piechoty eksploatowanych przez armie państw NATO.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź na testach.

Pomimo znacznego wzrostu masy względem BWP Borsuk, konstruktorzy założyli utrzymanie wysokiego stosunku mocy do masy, umożliwiającego zachowanie mobilności niezbędnej do działania w ugrupowaniach pancernych i zmechanizowanych.

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CBWP zapewnia maksymalne bezpieczeństwo załogi i desantu. Konstrukcja opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach ochrony balistycznej i przeciwminowej zgodnych z rygorystycznymi standardami STANAG.

Pojazd wyposażono m.in. w moduły wykrywania opromieniowania laserowego, takie jak OBRA-3, które są zintegrowane z wyrzutniami granatów dymnych, a także w system ochrony przed bronią masowego rażenia NBC wraz z wydajną instalacją filtrowentylacyjną. Dodatkową ochronę pełnią specjalistyczne siedziska przeciwminowe, redukujące skutki wybuchów pod podwoziem.

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Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź na MSPO 2026 w Kielcach.

Wnętrze pojazdu zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i funkcjonalności, przewidując miejsce dla załogi w składzie trzech osób oraz drużyny desantu liczącej od 6 do 8 żołnierzy w pełnym oporządzeniu. Komfort eksploatacji zapewniają systemy klimatyzacji i ogrzewania, które mogą pracować niezależnie od silnika głównego dzięki zastosowaniu agregatu prądotwórczego APU.

Generator stanowi główne źródło energii dla systemów elektronicznych i ochrony, co eliminuje konieczność stosowania instalacji hydraulicznych i otwiera drogę do implementacji przyszłościowych systemów laserowych.

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Podstawowym modułem ogniowym jest zdalnie sterowana wieża ZSSW-30, wyposażona w armatę kalibru 30 mm oraz zintegrowaną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE. Wykorzystanie nowoczesnej amunicji programowalnej typu ABM umożliwia skuteczne zwalczanie celów powietrznych oraz grup przeciwnika.

Zaawansowane przyrządy celowniczo-obserwacyjne w trybie dziennym i nocnym gwarantują precyzyjny ogień w każdych warunkach, a zastosowanie zdalnego systemu wieżowego znacząco podnosi świadomość sytuacyjną załogi i bezpieczeństwo operatora.

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CBWP Niedźwiedź od początku powstaje jako modułowa platforma rozwojowa, przygotowana do modernizacji oraz tworzenia kolejnych wersji. Oprócz opracowanej konfiguracji z systemem wieżowym ZSSW-30 może być wyposażony w alternatywne systemy uzbrojenia, a także specjalistyczne odmiany pojazdu przeznaczone do realizacji dodatkowych zadań bojowych i wsparcia Wojsk Lądowych.

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