mObywatel z przerwą w działaniu. Zapomnij o tych funkcjach

mObywatel to jedna z aplikacji, których prace serwisowe lub awarie znacząco wpływają na naszą codzienność. Wielu z nas coraz częściej rezygnuje z portfeli na rzecz dokumentów przechowywanych w telefonie, z którymi można załatwić prawie wszystko. Tym razem jednak niedostępność nie będzie aż tak bardzo bolesna. Dotyczy bowiem dwóch pomniejszych usług.

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mObywatel zapowiada przerwę techniczną w weekend

Jak podaje Centralny Ośrodek Informatyki, w nadchodzący weekend 16-19 października (od piątku od godz. 16:00 do poniedziałku do godz. 6:00) zostaną przeprowadzone prace serwisowe związane z aplikacją mObywatel. Dwie usługi dostępne w oprogramowaniu: Dane w KRS oraz Księgi wieczyste, będą całkowicie niedostępne.

Ma to związek z zaplanowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości przerwą techniczną w działaniu systemów teleinformatycznych resortu. Nie jest to więc działanie Ministerstwa Cyfryzacji, które ma kluczowy wpływ na rozwój mObywatela. Chodzi o inną rządową usługę.

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Prace serwisowe nie wpłyną zatem na podstawowe działanie mObywatela oraz na kluczowe usługi aplikacji, takie jak mDowód, mPrawo jazdy czy zastrzeganie numeru PESEL. Mimo wszystko twórcy rządowej aplikacji proszą o załatwienie spraw, które wymagają dostępu do usług, przed rozpoczęciem przerwy technicznej lub po jej zakończeniu.

Dane w KRS i Księgi wieczyste to nowe funkcje

Obie funkcje zostały wprowadzone w wyniku porozumienia Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Usługa danych Krajowego Rejestru Sądowego została dodana w czerwcu i umożliwia:

podgląd podmiotów, w których jesteś reprezentantem, prokurentem lub członkiem organu nadzorczego;

pobranie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu;

ustawienie powiadomień o zmianach w rejestrze dla wybranych podmiotów.

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Z kolei księgi wieczyste trafiły do aplikacji w kwietniu i umożliwiają szybkie pobieranie odpisów lub wyciągów bez wizyty w sądzie.

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