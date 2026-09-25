Nowe zasady na wypadek ataku z powietrza. Jest instrukcja, jak reagować na alarm

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło nową instrukcję postępowania na wypadek ataku z powietrza. Jest to rozwinięcie treści zawartych w Poradniku Bezpieczeństwa, który na początku 2026 r. trafił do blisko 17 mln polskich domów. Materiały powstały we współpracy ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej i ekspertami zajmującymi się ochroną ludności.

Nowy dokument ma 12 stron i jest dostępny online na stronach rządowych pod adresem gov.pl/web/olioc/instrukcja-reagowania. Co ciekawe, wkrótce instrukcja pojawi się także w mObywatelu.

Nowe, dodatkowe materiały opracowane przez MSWiA we współpracy specjalistami i ekspertami poruszają kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem po włączeniu syren alarmowych. Instrukcje tłumaczą, gdzie się ukryć podczas ataku z powietrza oraz jak odpowiednio przygotować domową przestrzeń. Instrukcja podpowiada właściwe reakcje i mówi jak się zachować, niezależnie od tego, czy zagrożenie zastanie nas w domu, w pracy, na zewnątrz czy w samochodzie.

Jaką decyzję podjąć podczas alarmu? Czego unikać?

Jeśli oznaczony punkt schronienia jest dostępny, droga do niego bezpieczna i masz czas, udaj się tam wcześniej ustaloną trasą. Zabierz plecak ewakuacyjny i niezbędne leki. Poruszaj się wyłącznie schodami. Jeśli dotarcie do punktu wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz - nie ryzykuj. Pozostań w budynku i przejdź do centralnego pomieszczenia bez okien - czytamy w poradniku.

Najbezpieczniejsze są miejsca wcześniej sprawdzone i wskazane przez służby. Ich lokalizację znajdziesz w aplikacji gdziesieukryc.pl. Jeśli nie możesz dotrzeć do oznaczonego punktu schronienia, szukaj ochrony w garażu podziemnym, tunelu lub budynku o solidnych ścianach.

Jedna ze stron nowego poradnika.

W domu lub mieszkaniu wybierz centralne pomieszczenie bez okien, położone z dala od ścian zewnętrznych, np. wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderobę, łazienkę (o ile nie ma okien i piecyka gazowego) lub komórkę - czytamy w instrukcji.

Znajdź miejsce z dala od ładowarek i pomieszczeń technicznych, możliwie daleko od bramy i rampy wjazdowej, wolną od paliw, butli gazowych, chemikaliów i innych materiałów łatwopalnych. Nie uruchamiaj silników, nie blokuj przejść ani dróg wyjazdowych.

Zasada dwóch ścian

Kluczowa reguła, którą przypomina poradnik to zasada dwóch ścian. Między Tobą a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany. Pierwsza może zatrzymać część odłamków i gruzu, druga ograniczy ryzyko obrażeń. Dlatego wybieraj pomieszczenia wewnątrz budynku, przy wewnętrznej ścianie nośnej.

Pamiętać też trzeba, że nie każde pomieszczenie położone na najniższej kondygnacji jest bezpieczne. Nie korzystaj z piwnicy lub garażu, które mają uszkodzony strop, pęknięcia konstrukcyjne, instalację gazową, tylko jedno wyjście.

Unikaj też pomieszczeń z oknami, balkonami, kotłami, butlami gazowymi, dużymi lustrami i ciężkimi wiszącymi przedmiotami.

Z wybranego miejsca schronienia oraz prowadzących do niego przejść, usuń wcześniej: benzynę i inne paliwa, farby i rozpuszczalniki, butle gazowe, materiały pirotechniczne, duże ilości drewna, papieru i innych materiałów łatwopalnych przedmioty, które mogą spaść, stłuc się albo zablokować wyjście drogi prowadzące do miejsca schronienia.

Wyjścia podstawowe i wyjścia awaryjne, powinny pozostawać drożne. Podczas bezpośredniego zagrożenia nie trać czasu na porządkowanie pomieszczenia ani przenoszenie materiałów. Jak najszybciej zajmij najbezpieczniejsze dostępne miejsce.

Wiedza jest kluczowa

Przeczytajcie i zapamiętajcie instrukcje podane przez MNWiA. Oby nigdy ta wiedza nie była Wam potrzebna. Jednak dzięki niej każdy z nas zyskuje konkretne umiejętności i wie dokładnie, jakie pomieszczenie w budynku jest najbezpieczniejsze oraz jak je szybko dostosować, na przykład poprzez zabezpieczenie okien.

Instrukcje podpowiadają właściwe zachowania niezależnie od tego, czy zagrożenie zaskoczy Cię w drodze do pracy, podczas jazdy autem, czy w czterech ścianach domu.

Jedna ze stron nowego poradnika.

Ostatecznie łączy je jedno - znajomość zasad postępowania oraz świadomość, w jakim pomieszczeniu się schować i co robić, gdy zagrożenie zastanie Cię w dowolnym miejscu, pozwala podjąć natychmiastową, prawidłową decyzję, która w krytycznym momencie może uratować zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich.

Instrukcję za pośrednictwem wojewodów przekazujemy do samorządów w całym kraju. Dokument jest rozwinięciem i uzupełnieniem treści z Poradnika Bezpieczeństwa. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z instrukcją. Ważne, by przygotowywać się już dziś, by budować tę umiejętność intuicyjnego i szybkiego, ale właściwego reagowania, gdy usłyszymy sygnały alarmowe czy dostaniemy alerty RCB - powiedziała Magdalena Roguska, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

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