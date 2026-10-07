mObywatel ułatwi życie. Receptę zapiszesz na telefonie

mObywatel jest o tyle przemyślaną aplikacją, że twórcy pozwalają korzystać z bazowych funkcji oprogramowania bez dostępu do sieci. W trybie offline możemy wyświetlić przypisane do konta dokumenty, takie jak mDowód, mPrawo jazdy czy dane posiadanych pojazdów. Inne funkcje jednak wymagają dostępu do sieci. Nowe ulepszenie nieco rozwiązuje ten problem.

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mObywatel pozwoli pobierać recepty na telefon

Ważną funkcją mObywatela jest usługa Recepty. To rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i sprawdzanie recept wystawionych przez lekarzy z opcją realizacji w aptece bez podawania na głos numeru PESEL. Zamiast tego wystarczy czterocyfrowy kod odbioru lub kod QR skanowany przez aptekarza.

Oprogramowanie umożliwia realizację recept własnych dzieci oraz innych osób, od których mamy pełnomocnictwo (np. rodziców czy teściów). Dzięki aktualizacji od teraz można również pobierać recepty bezpośrednio na urządzenie i zapisywać je w formacie PDF. Rozwiązanie powstało po to, aby mieć do nich dostęp również w trybie offline, jeśli akurat stracimy dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi.

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W aptece może zdarzyć się bowiem sytuacja, że nasz telefon nie będzie mógł w ogóle połączyć się z siecią LTE lub 5G. Pobranie pliku pozwoli sprawdzić szczegóły recepty w dowolnym momencie.

mObywatel pozwoli też zapisać zgłoszenie podróży na urządzeniu

Druga opcja dotyczy możliwości zapisania zgłoszenia podróży zrealizowanego za sprawą usługi Odyseusz. Podobnie jak w przypadku elektronicznych recept, rozwiązanie pozwala zapisywać zgłoszenie w formacie PDF i pobierać je na urządzenie. Dokument przechowuje np. informacje o kraju czy ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nawet w trybie offline można sprawdzić szczegóły zgłoszonego wyjazdu.

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