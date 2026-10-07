mObywatel z kluczową opcją. Ulepszono logowanie i powiadomienia

Wspierany od zeszłego roku mObywatel Junior nadrabia braki obecne od momentu premiery. Specjalna wersja dedykowana uczniom (niezależnie od wieku) od środy 7 października obsłuży logowanie za pomocą odcisku palca.

REKLAMA

mObywatel Junior ze wsparciem logowania biometrią

Bazowa wersja mObywatela od dawna do logowania nie wymaga podawania PIN-u. Zamiast tego użytkownicy mogą przyłożyć palec (na telefonach z Androidem) lub zeskanować twarz (na iPhone’ach). To bardzo podstawowe rozwiązanie, które ułatwia codzienne korzystanie z rządowej aplikacji - to zawsze jeden PIN mniej do zapamiętania.

W mObywatelu Junior dedykowanym uczniom ta opcja zostanie wprowadzona 7 października 2026 r. Od środy do potwierdzania swojej tożsamości będzie można skorzystać z wbudowanego w telefon czytnika linii papilarnych lub bezpiecznego skanera twarzy bazującego na podczerwieni. Tak jak podczas odblokowywania urządzenia. Metoda zależy od samego telefonu.

REKLAMA

Powiadomienia w mObywatelu Junior

Zwykły mObywatel w wersji dla dorosłych jest w stanie wysyłać na telefon powiadomienia typu push. Rozwiązanie przydaje się np. w sytuacji, kiedy wyrobimy nowy dokument - oprogramowanie wysyła komunikat informujący o możliwości jego odbioru w urzędzie gminy lub miasta.

REKLAMA

Od 7 października 2026 r. mObywatel Junior również będzie w stanie wyświetlać powiadomienia. Dzięki temu uczniowie mogą otrzymywać informacje, takie jak przypomnienie o zbliżającym się końcu ważności cyfrowej legitymacji szkolnej.

Aby je włączyć, należy zajrzeć do ustawień aplikacji. Nowości w mObywatelu Junior będą dostępne w najnowszej wersji oprogramowania oznaczonej numerem 4.91. mObywatel Junior jest dostępny za sprawą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Czytaj też:

Ładowanie...