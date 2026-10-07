mObywatel z kluczową opcją. Ulepszono logowanie i powiadomienia
mObywatel w wersji Junior otrzymuje istotne ulepszenie w kluczowych kwestiach aplikacji. Wersja dla uczniów wreszcie pozwala na wygodniejsze logowanie i możliwość bycia na bieżąco bez konieczności wchodzenia do aplikacji.
Wspierany od zeszłego roku mObywatel Junior nadrabia braki obecne od momentu premiery. Specjalna wersja dedykowana uczniom (niezależnie od wieku) od środy 7 października obsłuży logowanie za pomocą odcisku palca.
mObywatel Junior ze wsparciem logowania biometrią
Bazowa wersja mObywatela od dawna do logowania nie wymaga podawania PIN-u. Zamiast tego użytkownicy mogą przyłożyć palec (na telefonach z Androidem) lub zeskanować twarz (na iPhone’ach). To bardzo podstawowe rozwiązanie, które ułatwia codzienne korzystanie z rządowej aplikacji - to zawsze jeden PIN mniej do zapamiętania.
W mObywatelu Junior dedykowanym uczniom ta opcja zostanie wprowadzona 7 października 2026 r. Od środy do potwierdzania swojej tożsamości będzie można skorzystać z wbudowanego w telefon czytnika linii papilarnych lub bezpiecznego skanera twarzy bazującego na podczerwieni. Tak jak podczas odblokowywania urządzenia. Metoda zależy od samego telefonu.
Powiadomienia w mObywatelu Junior
Zwykły mObywatel w wersji dla dorosłych jest w stanie wysyłać na telefon powiadomienia typu push. Rozwiązanie przydaje się np. w sytuacji, kiedy wyrobimy nowy dokument - oprogramowanie wysyła komunikat informujący o możliwości jego odbioru w urzędzie gminy lub miasta.
Od 7 października 2026 r. mObywatel Junior również będzie w stanie wyświetlać powiadomienia. Dzięki temu uczniowie mogą otrzymywać informacje, takie jak przypomnienie o zbliżającym się końcu ważności cyfrowej legitymacji szkolnej.
Aby je włączyć, należy zajrzeć do ustawień aplikacji. Nowości w mObywatelu Junior będą dostępne w najnowszej wersji oprogramowania oznaczonej numerem 4.91. mObywatel Junior jest dostępny za sprawą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.