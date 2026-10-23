mObywatel nie będzie działać. Przygotuj się na utrudnienia
W ten weekend możesz napotkać problemy z dostępnością mObywatela. Twórcy rządowej aplikacji zaplanowali przerwę techniczną, która spowoduje utrudnienia w działaniu oprogramowania.
Jeśli jutro wieczorem będziesz próbować skorzystać z mObywatela, możesz zderzyć się ze sporymi komplikacjami. Niektóre usługi mogą być całkowicie niedostępne lub działać tylko częściowo. Dotyczy to zarówno aplikacji mobilnej, jak i rządowego serwisu mObywatel.
mObywatel z przerwą techniczną w ten weekend
Prace serwisowe zostały zaplanowane na sobotni wieczór, od godz. 21:00 do 00:00 w niedzielę. W tym czasie użytkownicy mogą doświadczać losowych utrudnień lub niedostępności usług w aplikacji mObywatel. Centralny Ośrodek Informatyki nie podaje jednak szczegółów w tej kwestii.
Nie wiemy zatem, co w tych godzinach dokładnie nie będzie działać. Prawdopodobnie kluczowe funkcje, takie jak dokumenty, będą funkcjonować bez szwanku - mDowód, mPrawo Jazdy czy legitymacje są obsługiwane nawet w trybie offline.
Spodziewamy się, że utrudnienia będą dotyczyć usług, takich jak zastrzeżenie numeru PESEL, ePłatności czy wnioskowanie o nowe dokumenty. Dlatego warto załatwić wszystkie sprawy urzędowe w mObywatelu wcześniej lub poczekać z nimi do niedzieli, 25 października, tak aby w sobotni wieczór uniknąć kłopotów z działaniem konkretnych funkcji.
mObywatel otrzymał ostatnio aktualizację
W ostatnich aktualizacjach rządowej aplikacji twórcy wdrożyli kilka przydatnych funkcji. Przede wszystkim usprawniono Poradnik bezpieczeństwa i dodano instrukcję reagowania na zagrożenie z powietrza w formie krótkich, praktycznych wskazówek.
Oprócz tego dodano możliwość zapisania potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC bezpośrednio na urządzeniu oraz pobrania recepty na telefon, tak aby móc wrócić do dokumentów w razie braku dostępu do internetu.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.