mObywatel nie będzie działać. Przygotuj się na utrudnienia

Jeśli jutro wieczorem będziesz próbować skorzystać z mObywatela, możesz zderzyć się ze sporymi komplikacjami. Niektóre usługi mogą być całkowicie niedostępne lub działać tylko częściowo. Dotyczy to zarówno aplikacji mobilnej, jak i rządowego serwisu mObywatel.

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mObywatel z przerwą techniczną w ten weekend

Prace serwisowe zostały zaplanowane na sobotni wieczór, od godz. 21:00 do 00:00 w niedzielę. W tym czasie użytkownicy mogą doświadczać losowych utrudnień lub niedostępności usług w aplikacji mObywatel. Centralny Ośrodek Informatyki nie podaje jednak szczegółów w tej kwestii.

Nie wiemy zatem, co w tych godzinach dokładnie nie będzie działać. Prawdopodobnie kluczowe funkcje, takie jak dokumenty, będą funkcjonować bez szwanku - mDowód, mPrawo Jazdy czy legitymacje są obsługiwane nawet w trybie offline.

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Spodziewamy się, że utrudnienia będą dotyczyć usług, takich jak zastrzeżenie numeru PESEL, ePłatności czy wnioskowanie o nowe dokumenty. Dlatego warto załatwić wszystkie sprawy urzędowe w mObywatelu wcześniej lub poczekać z nimi do niedzieli, 25 października, tak aby w sobotni wieczór uniknąć kłopotów z działaniem konkretnych funkcji.

mObywatel otrzymał ostatnio aktualizację

W ostatnich aktualizacjach rządowej aplikacji twórcy wdrożyli kilka przydatnych funkcji. Przede wszystkim usprawniono Poradnik bezpieczeństwa i dodano instrukcję reagowania na zagrożenie z powietrza w formie krótkich, praktycznych wskazówek.

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Oprócz tego dodano możliwość zapisania potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC bezpośrednio na urządzeniu oraz pobrania recepty na telefon, tak aby móc wrócić do dokumentów w razie braku dostępu do internetu.

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