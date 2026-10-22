mObywatel przygotuje cię na najgorsze. Zaktualizuj aplikację
mObywatel w najnowszej wersji wprowadza nowości w usłudze przygotowanej na wszelki wypadek. Lepiej zapoznać się z nimi wcześniej i być przygotowanym.
Aktualizacja rządowej aplikacji przynosi nową sekcję we wprowadzonej wcześniej usłudze Poradnik bezpieczeństwa. To wiedza, która ma być przydatna w sytuacjach kryzysowych. Nowa instrukcja skupia się na reagowaniu w przypadku zagrożeń z powietrza.
Poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu stał się bardziej przydatny
Po tym, jak rząd zaczął rozsyłać Polakom darmowe, papierowe poradniki, na początku roku do aplikacji mObywatel trafiła również dedykowana sekcja skupiona na kwestiach bezpieczeństwa. W końcu telefon zapewnia wygodniejszy dostęp do informacji niż fizyczny biuletyn.
Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny w zakładce Usługi. Informacje dotyczące sytuacji kryzysowych zostały podzielone tematycznie. Do tej pory rozwiązanie obejmowało:
- zasady postępowania oraz bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach;
- instrukcje dotyczące plecaka ewakuacyjnego z możliwością pobrania listy przedmiotów w formacie PDF;
- sygnały alarmowe, które można odsłuchać i poznać;
- numery alarmowe;
- wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Najnowsza aktualizacja mObywatela rozbudowuje Poradnik bezpieczeństwa o siedem nowych sekcji z informacjami dotyczącymi zachowania w sytuacjach kryzysowych. Mowa o poradnikach takich jak:
- przygotuj się, zanim wystąpi zagrożenie;
- miejsca schronienia;
- decyzja podczas alarmu;
- wybór pomieszczenia;
- piwnica lub garaż podziemny;
- w piwnicy lub garażu podziemnym;
- ograniczenie zagrożenia pożarowego.
Każda sekcja zawiera krótki i prosty poradnik. Nie są to ściany tekstu, a skondensowane, najważniejsze porady zawarte w kilku punktach i napisane w przystępny sposób. Po przeczytaniu każdego fragmentu w aplikacji pojawia się znacznik „przeczytane”.
Z całym poradnikiem można zapoznać się w kilka chwil - lektura zajmuje maksymalnie kilkanaście minut. To podstawowa wiedza, ale zdecydowanie warto chociażby przejrzeć, co rząd ma nam do przekazania.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.