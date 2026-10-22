mObywatel przygotuje cię na najgorsze. Zaktualizuj aplikację

Aktualizacja rządowej aplikacji przynosi nową sekcję we wprowadzonej wcześniej usłudze Poradnik bezpieczeństwa. To wiedza, która ma być przydatna w sytuacjach kryzysowych. Nowa instrukcja skupia się na reagowaniu w przypadku zagrożeń z powietrza.

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Poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu stał się bardziej przydatny

Po tym, jak rząd zaczął rozsyłać Polakom darmowe, papierowe poradniki, na początku roku do aplikacji mObywatel trafiła również dedykowana sekcja skupiona na kwestiach bezpieczeństwa. W końcu telefon zapewnia wygodniejszy dostęp do informacji niż fizyczny biuletyn.

Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny w zakładce Usługi. Informacje dotyczące sytuacji kryzysowych zostały podzielone tematycznie. Do tej pory rozwiązanie obejmowało:

zasady postępowania oraz bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach;

instrukcje dotyczące plecaka ewakuacyjnego z możliwością pobrania listy przedmiotów w formacie PDF;

sygnały alarmowe, które można odsłuchać i poznać;

numery alarmowe;

wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia.

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Najnowsza aktualizacja mObywatela rozbudowuje Poradnik bezpieczeństwa o siedem nowych sekcji z informacjami dotyczącymi zachowania w sytuacjach kryzysowych. Mowa o poradnikach takich jak:

przygotuj się, zanim wystąpi zagrożenie;

miejsca schronienia;

decyzja podczas alarmu;

wybór pomieszczenia;

piwnica lub garaż podziemny;

w piwnicy lub garażu podziemnym;

ograniczenie zagrożenia pożarowego.

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Każda sekcja zawiera krótki i prosty poradnik. Nie są to ściany tekstu, a skondensowane, najważniejsze porady zawarte w kilku punktach i napisane w przystępny sposób. Po przeczytaniu każdego fragmentu w aplikacji pojawia się znacznik „przeczytane”.

Z całym poradnikiem można zapoznać się w kilka chwil - lektura zajmuje maksymalnie kilkanaście minut. To podstawowa wiedza, ale zdecydowanie warto chociażby przejrzeć, co rząd ma nam do przekazania.

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