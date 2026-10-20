Jak pobrać muzykę z YouTube'a? Najlepsze sposoby

Pomimo rosnącej popularności serwisów streamingowych takich jak Spotify, YouTube wciąż pozostaje gigantyczną biblioteką muzyczną. Platforma wymaga stałego połączenia z internetem, ale można łatwo sobie z rym poradzić, pobierając ulubione utwory.

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Z tego artykułu dowiesz się:

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Cały proces opiera się zazwyczaj na skopiowaniu linku do wideo (podobnie jak przy korzystaniu ze schowka w systemie) i przetworzeniu go za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Jak pobrać muzykę z YouTube'a? Sposób 1: YouTube Premium

YouTube przygotował własne narzędzie do pobierania materiałów wideo, w tym muzyki oraz teledysków. Rozwiązanie to wymaga jednak opłacenia subskrypcji YouTube Premium, która kosztuje 29,99 zł/mies. w planie indywidualnym.

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Ta metoda ma jednak ograniczenie: nie pozwala na zapisanie pliku w formacie MP3 lub MP4 do odczytu na dowolnym urządzeniu. Daje jedynie dostęp do utworu w trybie offline bezpośrednio w aplikacji.

Jak pobrać muzykę w aplikacji YouTube Premium?

Otwórz wybrany utwór. Pod odtwarzaczem wideo znajdź i kliknij przycisk Pobierz. Na smartfonie pobraną muzykę znajdziesz w sekcji Ty (prawy dolny róg) w zakładce Pobrane. Na komputerze treści są dostępne na lewym pasku bocznym.

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Pliki pozostają dostępne bezterminowo, pod warunkiem, że zalogujesz się na konto przynajmniej raz na miesiąc. Możesz odsłuchiwać pobrane utwory, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu - także na komputerze z przeglądarką. Wymagana jest aplikacja YouTube'a lub przeglądarka internetowa.

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Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą programów na komputer?

NDla osób szukających większej elastyczności sprawdzone programy komputerowe są zazwyczaj najefektywniejszym wyborem. Jednym z najpopularniejszych jest EaseUS Video Downloader. Wiele tego typu aplikacji w sieci budzi obawy, jednak EaseUS pochodzi od zaufanego dostawcy obecnego na rynku od 2004 r. (znanego m.in. z oprogramowania do klonowania dysków SSD).

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Program umożliwia pobranie praktycznie dowolnego filmu lub piosenki z internetu. Obsługuje ponad 1000 stron (w tym YouTube, Instagram czy TikTok) i pozwala na pobieranie wideo w rozdzielczościach 1080p, 4K oraz 8K w rozszerzeniu mp4. Z rozwiązania możemy też skorzystać do pobierania samych plików muzycznych takich jak .mp3 oraz .wav.

Jak pobrać muzykę z YouTube za EaseUS Video Downloader? Instrukcja krok po kroku

Pobierz program EaseUS Video Downloader z oficjalnej strony producenta - klikając "start downloading" (dostępny zarówno na Windows, jak i macOS). Uruchom pobrany plik. Zainstaluj program - ten będzie miał nieco ponad 170 MB. Uruchom aplikację - domyślnie ikonka pojawi ci się na pulpicie. Wybierz zakładkę General. Wejdź na YouTube'a i wybierz interesujący cię utwór. Skopiuj link z pola wyszukiwania w przeglądarce internetowej - zaznacz i kliknij kombinację klawiszy Ctrl + C. Wejdź do programu EaseUS Video Downloader. Wybierz jakość oraz jaki typ muzyki chcesz pobrać - możesz wybrać wideo lub audio. Wybierz zakładkę Finished i naciśnij ikonkę folderu tuż obok wideo - przeniesie cię do dedykowanego folderu.

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W folderze EaseUS Video Downloader na dysku lokalnym znajdziesz gotowe pliki w rozszerzeniach .MP4, .MP3 lub .WAV. Następnie wystarczy kliknąć dwa razy na interesujący was plik i tyle - możesz cieszyć się pobranym plikiem muzycznym. Rozmiar piosenki na dysku będzie zależeć w głównej mierze od wybranej jakości.

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EaseUS Video Downloader można pobrać całkowicie za darmo, ale w bezpłatnej wersji oferuje tylko dwie konwersje w jakości do 720p. Jeśli chcesz skorzystać z nielimitowanych pobrań oraz lepszych jakości takich jak 1080p, 4K i 8K, potrzebna będzie wersja premium. Do dyspozycji użytkownika są różne wersje sunskrypcji: miesięczna za 47,37 zł/mies., roczna za 87,48 zł lub jednorazowa dożywotnia licencja za 145,81 zł. Zdecydowanie najbardziej opłaca się ta ostania.

Użytkownicy wszystkich planów mają 30-dniowy gwarantowany zwrot pieniędzy oraz wsparcie klienta 24/7 w razie problemów. Jakie metody płatności są obsługiwane? Bardzo standardowe - PayPal oraz karty płatnicze MasterCard i Visa.

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Jak pobrać muzykę z YouTube bez programów? Serwisy online

Alternatywną i bardzo popularną metodą są darmowe serwisy internetowe, które nie wymagają instalowania żadnego oprogramowania - wystarczy przeglądarka. Metoda ta jest niezwykle prosta i wyjaśnimy ją na przykładzie serwisu Y2Mate.

Jak pobrać muzykę z YouTube za pomocą Y2Mate? Instrukcja krok po kroku

Otwórz stronę internetową Y2Mate. Kliknij w pole tekstowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy -> Wklej lub wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V. Wybierz MP3 (nie musisz klikać - ważne, aby się wyświetlało) i kliknij Convert. Kliknij Download.

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Jeżeli Y2Mate pokaże błąd, że nie udało się załadować wideo - spróbuj z nagraniem z innego kanału YouTube, które działają w podobny sposób, np.:

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Jak pobrać muzykę z YouTube na smartfon?

W przypadku telefonów, najczęściej wybieraną metodą pobierania muzyki z YouTube na telefon są serwisy online, które działają w przeglądarce. Ich działanie szczegółowo opisaliśmy w poprzedniej sekcji. Na smartfonach wygląda to bardzo podobnie, choć pobrany plik znajduje się w innym miejscu. Oto jak pobrać i znaleźć muzykę z YouTube'a na smartfonie:

Wejdź w aplikację YouTube i skopiuj link do utworu. Otwórz stronę Y2Mate. Kliknij i przytrzymaj pole tekstowe oraz kliknij wklej. Kliknij Convert. Wybierz Download. Potwierdź chęć pobierania. Na ekranie wyświetli ci się powiadomienie o pobranym pliku - kliknij przejdź. Ewentualnie znajdź Menedżer Plików (np. Files od Google). Wejdź w folder Pobrany i wybierz plik.

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Fakt, istnieją sposoby, które wykorzystują aplikacje, ale zazwyczaj wymagają pobierania podejrzanego oprogramowania. Oficjalny sklep Google Play blokuje tego typu aplikacje ze względów politycznych, dlatego wersje przeglądarkowe są najczęstszym wyborem na telefonach.

Jak przekonwertować muzykę z YouTube do formatu MP3?

Niekiedy pobierając muzykę z YouTube, może zdarzyć się, że pobrany plik nie jest w rozszerzeniu MP3, typowym dla plików muzycznych, a w rozszerzeniu MP4, typowym dla wideo. W takim przypadku warto skorzystać z serwisu CloudConvert, który pozwala na zamianę formatów wielu plików - w tym typowych formatów wideo na MP3.

Jak przekonwertować muzykę z YouTube do formatu MP3? Instrukcja krok po kroku

Wejdź na convertio.com. Wybierz interesujące cię formaty konwersji. Kliknij Wybierz plik i znajdź na urządzeniu interesujący cię plik. Kliknij Konwertuj. Kliknij Pobieranie.

Czy pobieranie muzyki z YouTube jest legalne?

To kluczowe pytanie, na które odpowiedź zależy od celu, w jakim to robisz.

Zgodnie z polskim Prawem autorskim i prawami pokrewnymi (art. 23 dotyczący dozwolonego użytku osobistego):

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

W myśl ustawy uznaje się, że pobieranie muzyki z YouTube'a w celach takich jak odsłuchiwanie offline - zarówno samemu "na słuchawkach", jak i odtwarzanie jej znajomym podczas imprezy czy rodzinie w trakcie jazdy samochodem, jest legalne.

Jednak jeżeli pobierasz muzykę chronioną prawem autorskim w celu dalszego udostępnienia jej poprzez np. swój profil w mediach społecznościowych lub sieć P2P (tzw. "torrenty"), to nie jest już to dozwolony użytek osobisty. A więc jest to nielegalne.

Sam YouTube oficjalnie patrzy na te praktyki nieprzychylnie - pobieranie filmów poza platformą omija wyświetlanie reklam, z których serwis czerpie zyski. Ponadto YouTube dostępny jest w większości krajów świata, które mogą mieć inną definicję "dozwolonego użytku osobistego" lub nie mieć jej wcale. Oficjalne stanowisko firmy jest więc takie, że pobieranie treści jest niepożądane, choć w granicach prywatnego użytku polskie prawo chroni konsumenta.

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