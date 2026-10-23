Nie idź do sklepu po iPhone'a Duo. Apple mówi, że i tak go nie dostaniesz

Gigant z Cupertino uruchamia regularną sprzedaż iPhone'ów Duo już w ten piątek, 23 października 2026 r. Osoby, które zamówiły sprzęt w bardzo wczesnych fazach przedsprzedaży, mogą liczyć, że urządzenie trafi do nich już w dniu sklepowej premiery.

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Trzy miesiące czekania na dostawę

Ci, którzy spóźnili się z zamówieniem lub nie zdążyli kupić telefonu 16 października, muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dostawę w późniejszych terminach: w połowie grudnia albo pod koniec stycznia 2027 r. Na swój egzemplarz poczekasz zatem dwa lub trzy miesiące.

Apple twierdzi, że notuje "nadzwyczajny" popyt na swojego pierwszego składanego smartfona od momentu uruchomienia przedsprzedaży w miniony piątek, 16 października. Firma deklaruje, że przygotowała ograniczoną liczbę egzemplarzy dostępnych bez wcześniejszej rejestracji.

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Problem jest jednak taki, że sprzedaż urządzeń będzie odbywać się wyłącznie w oficjalnych, stacjonarnych sklepach Apple Store. Tych w Polsce nie znajdziemy. Za granicą (np. w Niemczech, Austri, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii) kupno w salonie ma być jeszcze możliwe.

W Polsce będzie jeszcze trudniej

A jak sytuacja wygląda u nas? Podejrzewam, że tak samo albo nawet gorzej. W Polsce nie działają oficjalne sklepy Apple Store. Zamiast tego mamy resellerów (jak iSpot) oraz zwykłych sprzedawców - czyli popularne sieci elektromarketów.

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Nie oczekuj jednak, że po wejściu do takiego sklepu w dniu premiery, wyjdziesz z egzemplarzem najnowszego iPhone'a Duo. Zamiast tego sprzedawcy będą proponować zakup na miejscu, ale z dostawą do domu lub do punktu w ciągu kilku miesięcy. Obecnie standardowy termin wysyłki to styczeń 2027 r.

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