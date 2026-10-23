Nie idź do sklepu po iPhone'a Duo. Apple mówi, że i tak go nie dostaniesz
Jeśli masz nadzieję, że po prostu pójdziesz do sklepu z elektroniką i kupisz iPhone'a Duo od ręki - mam złą wiadomość. Apple ostudził entuzjazm tych, którzy planowali nabyć pierwszego składaka bez wcześniejszego zamawiania urządzenia przez internet.
Gigant z Cupertino uruchamia regularną sprzedaż iPhone'ów Duo już w ten piątek, 23 października 2026 r. Osoby, które zamówiły sprzęt w bardzo wczesnych fazach przedsprzedaży, mogą liczyć, że urządzenie trafi do nich już w dniu sklepowej premiery.
Trzy miesiące czekania na dostawę
Ci, którzy spóźnili się z zamówieniem lub nie zdążyli kupić telefonu 16 października, muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dostawę w późniejszych terminach: w połowie grudnia albo pod koniec stycznia 2027 r. Na swój egzemplarz poczekasz zatem dwa lub trzy miesiące.
Apple twierdzi, że notuje "nadzwyczajny" popyt na swojego pierwszego składanego smartfona od momentu uruchomienia przedsprzedaży w miniony piątek, 16 października. Firma deklaruje, że przygotowała ograniczoną liczbę egzemplarzy dostępnych bez wcześniejszej rejestracji.
Problem jest jednak taki, że sprzedaż urządzeń będzie odbywać się wyłącznie w oficjalnych, stacjonarnych sklepach Apple Store. Tych w Polsce nie znajdziemy. Za granicą (np. w Niemczech, Austri, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii) kupno w salonie ma być jeszcze możliwe.
W Polsce będzie jeszcze trudniej
A jak sytuacja wygląda u nas? Podejrzewam, że tak samo albo nawet gorzej. W Polsce nie działają oficjalne sklepy Apple Store. Zamiast tego mamy resellerów (jak iSpot) oraz zwykłych sprzedawców - czyli popularne sieci elektromarketów.
Nie oczekuj jednak, że po wejściu do takiego sklepu w dniu premiery, wyjdziesz z egzemplarzem najnowszego iPhone'a Duo. Zamiast tego sprzedawcy będą proponować zakup na miejscu, ale z dostawą do domu lub do punktu w ciągu kilku miesięcy. Obecnie standardowy termin wysyłki to styczeń 2027 r.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.