iPhone Duo po torturach. Rozłożyła go 32 tys. razy

iPhone Duo to solidny składany telefon, który zmaga się z typowymi problemami wczesnej generacji sprzętu.

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Na rynku brakuje jeszcze pełnego wsparcia ze strony twórców oprogramowania, przez co na obu wyświetlaczach regularnie trafia się na aplikacje uruchamiane w małych oknach z czarnymi pasami po bokach. Minie trochę czasu, zanim programiści dostosują programy do dwóch niezależnych przestrzeni roboczych.

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Pod względem konstrukcji, Apple zaliczył udany debiut. Złożony telefon leży w dłoni stabilnie, ma proporcje zbliżone do paszportu i tytanową ramkę, która daje poczucie obcowania ze sprzętem z wyższej półki. Zawias stawia wyczuwalny opór przy rozkładaniu i pozwala zablokować połówki pod różnymi kątami.

32 tys. zagięć iPhone’a Duo

Wątpliwości dotyczące trwałości sprawdziła twórczyni Joanna Stern w jej recenzji Duo. Do testu wykorzystała maszynę Hingy, która składała telefon w fabrycznym etui przez cztery noce z częstotliwością 17 cykli na minutę.

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Po wykonaniu 32 640 zgięć do kąta około 130 stopni pomiary siłomierzem wykazały, że mechanizm stał się minimalnie sztywniejszy, zachowując w codziennym użytkowaniu opór z pierwszego dnia.

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Bruzda na linii zgięcia pozostała wyczuwalna pod palcem, choć rzuca się w oczy mniej niż u konkurencji. Matowa powierzchnia ma jednak wadę użytkową, ponieważ odciski palców wnikają głębiej w strukturę szkła i schodzą z niego znacznie trudniej niż z błyszczących paneli.

Pomiary bruzdy pod mikroskopem

Precyzyjne pomiary zagięcia przeprowadził kanał HTX Studio. Wyjęty prosto z pudełka iPhone Duo miał zagłębienie o głębokości zaledwie 48 mikronów, czyli mniej więcej połowę grubości kartki papieru. Kąt nachylenia krawędzi bruzdy wynosił poniżej 0,1 stopnia, dzięki czemu przy przesuwaniu opuszkiem palca zgięcie było niemal niewyczuwalne.

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Stan idealny nie trwał długo. Po włożeniu telefonu do zginającej maszyny i wykonaniu 3000 cykli, złożenia bruzda uległa trwałemu pogłębieniu. Głębokość uskoku wzrosła do 167 mikronów, a kąt nachylenia krawędzi powiększył się do 1,24 stopnia.

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Przy mocniejszym dociśnięciu palca w okolicy zawiasu wyczuwa się też lekkie uginanie ekranu, spowodowane grubszą warstwą pianki amortyzującej pod matrycą. Sam zawias zachowuje stabilność i trzyma nadany kąt w zakresie od 15 do 165 stopni.

Serwis iPhone’a Duo to 229 zł zamiast 5000 zł

Apple podszedł ciekawie do kwestii zużywającej się elastycznej powłoki chroniącej wewnętrzny wyświetlacz. W Stanach Zjednoczonych użytkownicy z aktywnym pakietem AppleCare płacą za wymianę samej warstwy ochronnej zaledwie 19 dolarów, czyli mniej niż za burgera z frytkami w fast-foodowej sieci Shake Shack. Wymiana kompletnego panelu wewnętrznego w ramach tego samego ubezpieczenia kosztuje 99 dolarów.

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W Polsce sytuacja wygląda inaczej ze względu na brak oficjalnej subskrypcji AppleCare i AppleCare+. Użytkownicy bazują wyłącznie na cenniku napraw pogwarancyjnych, w którym wymiana kompletnego ekranu wewnętrznego w iPhone Duo wynosi 4999 zł, a usunięcie innych uszkodzeń mechanicznych sięga aż 7499 zł.

W tym samym oficjalnym cenniku wymianę uszkodzonej powłoki ochronnej wyceniono na 229 zł. To mniej niż zakup nowej gry wideo czy etui z MagSafe, które musisz kupić do Duo, bo te standardowe mogą nie styknąć przez kształt składaka. Wracając: taka kwota pozwala oddać telefon do autoryzowanego serwisu, gdzie technicy ściągają zużytą lub porysowaną folię i instalują fabryczny element bez naruszania samej matrycy OLED.

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Dla właścicieli składaków to zasadnicza zmiana w kosztach eksploatacji. Elastyczne tworzywo na linii zgięcia po kilkunastu miesiącach łapie mikropęknięcia i rysy od drobinek kurzu.

Zamiast zmuszać klienta do wymiany całego panelu za cenę zwykłego, nowego iPhone’a, producent potraktował tę powłokę jak wymienny element eksploatacyjny za ułamek ceny urządzenia.

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Chociaż spójrzcie na cenę wymiary baterii. To co, kto bierze Duo w leasing czy najem?

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