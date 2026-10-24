Myślisz, że kalibracja TV to ściema? Tu zobaczysz, że warto

Na stadionie PGE Narodowym trwa właśnie Audio Video Show 2026, czyli tegoroczna edycja imprezy fanów świetnego brzmienia i nieskazitelnego obrazu. Przez bite trzy dni setki wystawców prezentuje na 2 tys. m^2 swoje produkty, a w wygłuszonych salach prowadzone są sesje odsłuchowe i prelekcje, ale to nie koniec. Na stoiskach prócz sprzętu RTV reklamowane są również usługi.

Zobacz, co daje kalibracja telewizora na żywo

Jednym ze stoisk na Audio Video Show jest to należące do Wybierz TV reklamujące usługę Skalibruj TV. Przedstawiciele marki przygotowali dla odwiedzających ekspozycję, która ma nie pozostawiać złudzeń co do tego, czy telewizor warto kalibrować. Na ekspozycji obok siebie znalazły się trzy ekrany:

nieskalibrowany telewizor (po lewej);

monitor studyjny używany przez reżyserów (w środku)

skalibrowany telewizor (po prawej).

Z boku umieszczono jeszcze jeden, na którym można było również sprawdzić, czym różnią się domyślne tryby dostępne w przykładowym telewizorze. Na obraz naniesiono przy tym adnotacje zwracające uwagę na przekłamania w odwzorowaniu obrazu oraz inne problemy, jakie trapią widzów.

Firma chwali się tym, że ma już 10-letnie doświadczenie. Do tego współpracuje ze studiami filmowymi oraz wszystkimi dużymi producentami sprzętu, więc zna mnóstwo modeli TV i projektorów, a nie tylko te najpopularniejsze. Usługi poświadcza z kolei protokołem kalibracyjnym spełniającym międzynarodowe standardy

A co jeszcze warto wiedzieć o kalibracji telewizora?

Ustawienia fabryczne telewizorów są konfigurowane z myślą o jasnych halach sklepowych, bo mają przyciągać naszą uwagę. Niestety to często oznacza, że w domu obraz bywa przesycony, a matryca gubi detale w ciemnych partiach. Kalibracja to zaś nic innego precyzyjne dostrojenie do wartości referencyjnych, aby zbliżyć obraz do wizji reżysera, takich parametrów telewizora jak:

kolor;

kontrast;

jasność;

balansu bieli.

Samodzielne zmodyfikowanie ustawień telewizora „na oko” kalibracją nazwać tym samym nie sposób, tak samo nie jest nią ustawienie parametrów znalezionych w internecie, bo te nie uwzględniają różnic między konkretnymi panelami. Z prawdziwą kalibracją mamy do czynienia, gdy jest przeprowadzona z użyciem zaawansowanych narzędzi, a w przypadku Wybierz TV są nimi:

spektroradiometrów JETI;

kolorymetrów Klein;

generatorów sygnału Murideo;

odtwarzacz referencyjny.

Do tego kalibracja wymaga to specjalistycznego oprogramowania takiego jak np. Calman i ColourSpace, a to wszystko sprawia, że koszt zaplecza jest wysoki, a na szkolenie certyfikacyjne trzeba wydać… 10 tys. zł. Osoby zajmujące się kalibracją uzyskują uprawnienia do tego, w tym THX, isf oraz PVA. Koszt takiej usługi to z kolei 599 zł w przypadku TV i 649-1249 zł dla projektorów.

Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m^2, a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.