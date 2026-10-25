Białe kruki na czarnych krążkach obok szlagierów. Szukaj ich na stadionie

W ten weekend podczas Audio Video Show 2026 można zobaczyć dwa zupełnie różne oblicza muzyki. W salach i lożach stadionu królują systemy audio za miliony oraz potężne ekrany, a odwiedzający dyskutują o najnowszych technologiach i nowinkach. Wystarczy jednak wyjść na stadionowe korytarze, by trafić w sam środek rozproszonej na kilka pięter giełdy, która jak co roku ściąga tłumy.

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Serwisy streamingowe, poczynając od Spotify, Apple Music i Tidala, aż po debiutujący w Polsce podczas Audio Video Show 2026 francuski Qobuz, oferują gigantyczne biblioteki, od których dzieli nas kilka tapnięć w ekran. Mimo to fizyczne nośniki zapewniające nam analogowe brzmienie wciąż wywołują emocje. Na stadionowych promenadach widać to na każdym kroku.

Od popularnych klasyków po kolekcjonerskie skarby

Giełda płytowa gromadzi niezależnych wystawców i sprzedawców, ale stoiska mają również większe firmy, w tym Universal czy Warner Music Poland. Jej siłą jest ogromna różnorodność. Przeglądając kolejne kosze pełne kwadratowych kartoników z płytami w środku, można natknąć się na muzykę z każdego gatunku: od rocka, popu i jazzu, przez filmową, aż po elektronikę czy brzmienia alternatywne.

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Wiele stoisk oferuje popularne, używane wydania klasyków polskiej i zagranicznej sceny. To zwykle niedrogie pozycje, po które sięga się z czystej nostalgii albo po to, by uzupełnić domową półkę o znane hity bez wydawania fortuny. Zaraz obok nich potrafią trafić się jednak prawdziwe białe kruki, w tym edycje limitowane i kosztujące naprawdę niemało wydania kolekcjonerskie.

Z myślą o bardziej wymagających zbieraczach wystawcy przywożą pozycje dawno wyprzedane na rynku pierwotnym. W takich przypadkach ceny potrafią być zaporowe, ale zwykle i tak są adekwatne do unikalności i stanu zachowania danego krążka. Nie brakuje jednak fabrycznie nowych, zafoliowanych albumów, które wydawane są współcześnie lub takich, które w ostatnim czasie zostały wznowione.

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Na giełdzie podczas Audio Video Show znajdziesz nie tylko winyle

Obok kultowych czarnych płyt, które od paru lat przeżywają drugą młodość, u części sprzedawców tradycyjnie można wypatrzyć również inne nośniki: krążki CD i kasety magnetofonowe. Sprzedawcy często oferują też możliwość odkupu czegoś z naszych zbiorów. Co prawda mało kto prywatną kolekcję zabiera ze sobą na giełdę winyli, ale na stoiskach można znaleźć karteczki z kontaktowym numerem telefonu.

Warto przy tym zatrzymać się na chwilę i ze sprzedawcami porozmawiać. To zwykle pasjonaci dysponujący ogromnymi zasobami wiedzy, którą chętnie i z uśmiechem na ustach się z gośćmi dzielą. Pomagają również odnaleźć poszukiwany tytuł w gąszczu skrzyń, a jeśli sami nie wiemy, czego szukamy, potrafią podsunąć coś ciekawego, na co nigdy byśmy nie trafili.

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Tegoroczna edycja Audio Video Show 2026 na PGE Narodowym po raz kolejny udowodniła, że powrót winyli do łask to nie chwilowa moda, tylko świadoma odpowiedź na postępującą cyfryzację naszego życia. A w tych czarnych krążkach, których kształt kojarzą chyba wszyscy ludzie na Ziemi, po dekadach nadal jest coś magicznego, ponadczasowego i łączącego pokolenia.

Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m², a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

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