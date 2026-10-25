Białe kruki na czarnych krążkach obok szlagierów. Szukaj ich na stadionie
Korytarze na PGE Narodowym znów opanowali łowcy muzycznych perełek. W morzu płyt winylowych znane szlagiery mieszają się z rarytasami wartymi małą fortunę.
W ten weekend podczas Audio Video Show 2026 można zobaczyć dwa zupełnie różne oblicza muzyki. W salach i lożach stadionu królują systemy audio za miliony oraz potężne ekrany, a odwiedzający dyskutują o najnowszych technologiach i nowinkach. Wystarczy jednak wyjść na stadionowe korytarze, by trafić w sam środek rozproszonej na kilka pięter giełdy, która jak co roku ściąga tłumy.
Serwisy streamingowe, poczynając od Spotify, Apple Music i Tidala, aż po debiutujący w Polsce podczas Audio Video Show 2026 francuski Qobuz, oferują gigantyczne biblioteki, od których dzieli nas kilka tapnięć w ekran. Mimo to fizyczne nośniki zapewniające nam analogowe brzmienie wciąż wywołują emocje. Na stadionowych promenadach widać to na każdym kroku.
Od popularnych klasyków po kolekcjonerskie skarby
Giełda płytowa gromadzi niezależnych wystawców i sprzedawców, ale stoiska mają również większe firmy, w tym Universal czy Warner Music Poland. Jej siłą jest ogromna różnorodność. Przeglądając kolejne kosze pełne kwadratowych kartoników z płytami w środku, można natknąć się na muzykę z każdego gatunku: od rocka, popu i jazzu, przez filmową, aż po elektronikę czy brzmienia alternatywne.
Wiele stoisk oferuje popularne, używane wydania klasyków polskiej i zagranicznej sceny. To zwykle niedrogie pozycje, po które sięga się z czystej nostalgii albo po to, by uzupełnić domową półkę o znane hity bez wydawania fortuny. Zaraz obok nich potrafią trafić się jednak prawdziwe białe kruki, w tym edycje limitowane i kosztujące naprawdę niemało wydania kolekcjonerskie.
Z myślą o bardziej wymagających zbieraczach wystawcy przywożą pozycje dawno wyprzedane na rynku pierwotnym. W takich przypadkach ceny potrafią być zaporowe, ale zwykle i tak są adekwatne do unikalności i stanu zachowania danego krążka. Nie brakuje jednak fabrycznie nowych, zafoliowanych albumów, które wydawane są współcześnie lub takich, które w ostatnim czasie zostały wznowione.
Na giełdzie podczas Audio Video Show znajdziesz nie tylko winyle
Obok kultowych czarnych płyt, które od paru lat przeżywają drugą młodość, u części sprzedawców tradycyjnie można wypatrzyć również inne nośniki: krążki CD i kasety magnetofonowe. Sprzedawcy często oferują też możliwość odkupu czegoś z naszych zbiorów. Co prawda mało kto prywatną kolekcję zabiera ze sobą na giełdę winyli, ale na stoiskach można znaleźć karteczki z kontaktowym numerem telefonu.
Warto przy tym zatrzymać się na chwilę i ze sprzedawcami porozmawiać. To zwykle pasjonaci dysponujący ogromnymi zasobami wiedzy, którą chętnie i z uśmiechem na ustach się z gośćmi dzielą. Pomagają również odnaleźć poszukiwany tytuł w gąszczu skrzyń, a jeśli sami nie wiemy, czego szukamy, potrafią podsunąć coś ciekawego, na co nigdy byśmy nie trafili.
Tegoroczna edycja Audio Video Show 2026 na PGE Narodowym po raz kolejny udowodniła, że powrót winyli do łask to nie chwilowa moda, tylko świadoma odpowiedź na postępującą cyfryzację naszego życia. A w tych czarnych krążkach, których kształt kojarzą chyba wszyscy ludzie na Ziemi, po dekadach nadal jest coś magicznego, ponadczasowego i łączącego pokolenia.
Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?
Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m², a to nie koniec atrakcji.
Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.