Żabka szykuje potężną zmianę. Chce odmienić żappsy
To ostatnie tygodnie żappsów takich, jakie znamy. Żabka zapowiada zmiany w programie lojalnościowym.
"Od listopada użytkownicy będą mogli korzystać z nowego programu lojalnościowego" - przekazała serwisowi Business Insider Żabka.
Żappsy w dotychczasowy sposób zbierać można więc już tylko do końca października. Spokojnie, nie stracą od razu na ważności - uzbierany zapas wykorzystacie do końca roku. Natomiast w przypadku zamówionych kuponów należy zrealizować je "zgodnie z terminem ich ważności, lecz nie później niż do 31 grudnia 2026 r.", jak przekazała Żabka.
Nowy program lojalnościowy będzie "stawiać na personalizację nagród i dopasowanie korzyści do indywidualnych potrzeb klientów"
Póki co nie znamy szczegółów, ale sieć zapowiada, że wykorzystane zostaną "mechanizmy znane z gier". Spodziewać można się wyzwań, za wykonanie których przewidziane będą nagrody.
Żabka podkreśla, że użytkownicy nadal będą mieć dostęp do konta w aplikacji i nie przepadnie możliwość "korzystania z dostępnych dotąd promocji oraz usług niezwiązanych z programem lojalnościowym jak np. Żappka Pay czy Paczki w Żabce".
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Same żappsy ponoć nie znikną, choć mowa jest o ich nowej formie.
Szczegółów nadchodzącego programu jeszcze nie znamy, ale poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Zbieranie żappsów dla wielu stało się codziennością, a punkty przeznaczać można było nie tylko na zakup smakołyków, ale też choćby na kod rabatowy na Galaxy S26 od Samsunga. Ewentualne zmiany będą więc szeroko komentowane i oceniane.
Zdjęcie główne: Anton Kustsinski / Shutterstock
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