Punktu ksero już nie szukaj. Idziesz do Żabki i drukujesz, co tylko chcesz
Żabka ułatwia życie tym, którzy od czasu do czasu muszą wydrukować fizyczny dokument czy etykietę nadawczą. Jednak nie trzeba już szukać punktu ksero - wystarczy rozejrzeć się za najbliższym sklepem z zielonym płazem.
Największą siłą Żabki jest jej dostępność - w całym kraju działa już ponad 13 tys. placówek, a blisko połowa Polaków ma do najbliższego sklepu mniej niż 500 metrów. Niektórzy mają ich nawet kilka w pobliżu miejsca zamieszkania. Druga sprawa to ogromna oferta tego sklepu, która niedawno została rozszerzona o samoobsługowe drukarki marki Zeccer. Dzięki nim można samodzielnie wydrukować dokument bez potrzeby posiadania drukarki i szukania punktu ksero.
Żabka rzuca wyzwanie punktom ksero, rozszerzając usługę samodzielnego drukowania
Usługa drukowania w sklepach Żabka została wprowadzona już w 2024 r., ale dotychczas jej dostępność była mocno ograniczona do zaledwie 100 lokalizacji. Zmieniło się to w maju tego roku, gdy ogłoszono, że współpraca z dostawcą rozwiązania została znacząco rozszerzona - do końca I połowy 2026 r. uruchomiono ją w 1100 sklepach.
Żabka najwyraźniej widzi potencjał w dostarczaniu możliwości samoobsługowego drukowania i jeszcze bardziej rozszerza tę usługę. Od ostatniej zapowiedzi minęło zaledwie kilka miesięcy, a drukarki działają już w niemal 1400 placówkach w całej Polsce (czyli w ponad 10 proc. wszystkich sklepów). Do tego ostatnio sieć sklepów pochwaliła się, że uruchomiła 13-tysięczny sklep, który powstał w Warszawie.
Dostępność sprzętu można błyskawicznie zweryfikować na interaktywnej mapie na stronie sieci, gdzie obecnie widnieje dokładnie 1375 lokalizacji. Wystarczy wpisać swój adres lub użyć funkcji lokalizacji, aby znaleźć najbliższą placówkę wyposażoną w sprzęt do drukowania.
Korzystanie z druku w Żabce jest proste
Największą zaletą drukowania w Żabce jest samoobsługowy charakter usługi. Użytkownik może wydrukować dokument w formacie A4 z dowolnego urządzenia przenośnego: telefonu, laptopa, tabletu. Nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Dokument należy przesłać po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie druk.zabka.pl/druk-w-sklepie. Aby zapłacić za druk, nie ma potrzeby podchodzenia do kasy - całość można zrealizować za sprawą BLIK-a, karty płatniczej lub szybkiego przelewu.
Za skorzystanie z usługi Żabka otrzymujemy bon rabatowy o wartości 5 zł. Można go wykorzystać przy kolejnych zakupach za minimum 10 zł (promocja obowiązuje do 6 października 2026 r.).
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.