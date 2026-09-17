Punktu ksero już nie szukaj. Idziesz do Żabki i drukujesz, co tylko chcesz

Największą siłą Żabki jest jej dostępność - w całym kraju działa już ponad 13 tys. placówek, a blisko połowa Polaków ma do najbliższego sklepu mniej niż 500 metrów. Niektórzy mają ich nawet kilka w pobliżu miejsca zamieszkania. Druga sprawa to ogromna oferta tego sklepu, która niedawno została rozszerzona o samoobsługowe drukarki marki Zeccer. Dzięki nim można samodzielnie wydrukować dokument bez potrzeby posiadania drukarki i szukania punktu ksero.

Żabka rzuca wyzwanie punktom ksero, rozszerzając usługę samodzielnego drukowania

Usługa drukowania w sklepach Żabka została wprowadzona już w 2024 r., ale dotychczas jej dostępność była mocno ograniczona do zaledwie 100 lokalizacji. Zmieniło się to w maju tego roku, gdy ogłoszono, że współpraca z dostawcą rozwiązania została znacząco rozszerzona - do końca I połowy 2026 r. uruchomiono ją w 1100 sklepach.

Żabka najwyraźniej widzi potencjał w dostarczaniu możliwości samoobsługowego drukowania i jeszcze bardziej rozszerza tę usługę. Od ostatniej zapowiedzi minęło zaledwie kilka miesięcy, a drukarki działają już w niemal 1400 placówkach w całej Polsce (czyli w ponad 10 proc. wszystkich sklepów). Do tego ostatnio sieć sklepów pochwaliła się, że uruchomiła 13-tysięczny sklep, który powstał w Warszawie.

Mapa Żabek z punktem ksero w Rzeszowie

Dostępność sprzętu można błyskawicznie zweryfikować na interaktywnej mapie na stronie sieci, gdzie obecnie widnieje dokładnie 1375 lokalizacji. Wystarczy wpisać swój adres lub użyć funkcji lokalizacji, aby znaleźć najbliższą placówkę wyposażoną w sprzęt do drukowania.

Korzystanie z druku w Żabce jest proste

Największą zaletą drukowania w Żabce jest samoobsługowy charakter usługi. Użytkownik może wydrukować dokument w formacie A4 z dowolnego urządzenia przenośnego: telefonu, laptopa, tabletu. Nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Dokument należy przesłać po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie druk.zabka.pl/druk-w-sklepie. Aby zapłacić za druk, nie ma potrzeby podchodzenia do kasy - całość można zrealizować za sprawą BLIK-a, karty płatniczej lub szybkiego przelewu.

Za skorzystanie z usługi Żabka otrzymujemy bon rabatowy o wartości 5 zł. Można go wykorzystać przy kolejnych zakupach za minimum 10 zł (promocja obowiązuje do 6 października 2026 r.).

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