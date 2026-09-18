Wsiadasz do Bolta, a tam nie ma kierowcy. Nowa rzeczywistość w Europie

Rynek samochodowy oraz taksówkowy od kilku lat prężnie rozwija się w stronę autonomicznych przejazdów. W Stanach Zjednoczonych przejazdy bez kierowcy są już rzeczywistością głównie dzięki Waymo. W pierwszych miastach Europy również pojawia się taka możliwość - niedawno w Chorwacji uruchomiono autonomiczne przejazdy za sprawą Ubera. Bolt też chce autonomicznych taksówek.

Bolt chce uruchomić co najmniej 25 tys. autonomicznych taksówek w Europie

Bolt podjął współpracę z amerykańskim producentem samochodów elektrycznych Lucid. Firmy mają plan wdrożenia co najmniej 25 tys. autonomicznych pojazdów w Europie. Będą to samochody Lucid średniej wielkości, dostosowane do krótkich przejazdów po mieście.

Partnerstwo obu gigantów zakłada, że Bolt będzie właścicielem obsługującym flotę pojazdów oraz będzie miał kluczowy wpływ na opracowanie robotaksówki. Pojazdy będą wykorzystywać platformę Hyperion firmy Nvidia, pozwalającą na samodzielne działanie taksówek. Plan jest taki, że pojazdy mają charakteryzować się automatyzacją czwartego poziomu - czyli będą funkcjonować w określonych granicach, ale z nadzorem człowieka.

Bolt jednak nie będzie wykorzystywał wyłącznie samochodów Lucid. Firma bowiem chce, aby w całej Europie działało ok. 100 tys. robotaksówek. Brakuje tu jednak jednej kluczowej informacji: daty czy chociażby przybliżonego terminu uruchomienia autonomicznych taksówek na Starym Kontynencie.

Lucid jest tu solidnym partnerem, który ma doświadczenie w tworzeniu rozwiązań zakładających możliwość samodzielnego działania. Co prawda, w odróżnieniu od Tesli, samochody marki nie oferują trybu samodzielnej jazdy, ale zapewniają system wspomagania jazdy bez użycia rąk. Oprócz tego firma współpracuje z Uberem i Nuro w kontekście tworzenia robotaksówek w USA.

W Stanach Zjednoczonych Uber chce uruchomić 35 tys. robotaksówek na bazie samochodów marki Lucid. Zapowiedź wdrożenia rozwiązania w Europie bardziej przybliża nas do przyszłości, jaką przedstawiają filmy i seriale science fiction. Być może w ciągu kilku lat i my na Starym Kontynencie będziemy spotykać samodzielnie jeżdżące samochody.

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