WhatsApp z wielką zmianą. Porozmawiasz bez konta i bez aplikacji

Komunikatory internetowe cechują się tym, że do działania wymagają posiadania konta. Aby móc się wygodnie kontaktować z innymi, musimy korzystać z wielu platform naraz - w Polsce dominują przede wszystkim Messenger oraz WhatsApp. Teraz do rozmów na tym drugim profil nie będzie już potrzebny.

Rozmowy bez konta możliwe na WhatsAppie

Messenger stworzony przez Metę od lat pozwala na korzystanie z ugługi bez konta na Facebooku – wystarczy stworzyć profil na Messengerze. WhatsApp z kolei nie był powiązany z żadną inną usługą, ale do założenia konta wymagał podania numeru telefonu, czym nie każdy chce się dzielić.

Aby rozwiązać ten problem, twórcy komunikatora szykują nową funkcję - tzw. połączenia gościnne. Rozwiązanie ma bazować na przeglądarkowej wersji WhatsApp Web i będzie działać w taki sposób, że osoby bez konta będą mogły dołączyć do rozmowy za pośrednictwem wygenerowanego przez użytkownika linku.

To rozwiązanie podobne do funkcji od lat dostępnej w FaceTime, dzięki której za pomocą odnośnika każdy użytkownik - nawet nieposiadający sprzętu Apple’a (iPhone’a lub Maka) - może dołączyć do rozmowy wideo. Tyle że WhatsApp jest znacznie bardziej popularnym rozwiązaniem ze względu na swoją wieloplatformowość: komunikator jest chętnie używany zarówno przez użytkowników Androida, jak i iOS.

Link wygenerowany w WhatsAppie można przesłać np. SMS-em lub e-mailem. Aby dołączyć do konwersacji, nie trzeba pobierać aplikacji, konfigurować konta ani weryfikować numeru telefonu. Rozmowy w przeglądarce są możliwe zarówno na komputerach osobistych, jak i urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.

WhatsApp odrobił też pracę domową z bezpieczeństwa. Rozmowy prowadzone przez link mają być w pełni szyfrowane. Oprócz tego nie każdy, kto otrzyma odnośnik, będzie mógł dołączyć. Organizator spotkania będzie zatwierdzał ręcznie każdego dołączającego gościa, a w razie potrzeby będzie mógł go w dowolnym momencie usunąć.

Już wcześniej dodano opcję pisania bez konta

Wcześniej w tym roku informowaliśmy, że WhatsApp wdrożył funkcję pozwalającą na czatowanie bez posiadania konta. Tamto rozwiązanie również bazuje na linkach wysyłanych SMS-em i oferuje szyfrowanie end-to-end. Oznacza to, że rozmowy wideo są rozwinięciem dotychczasowej funkcji i pozwalają na bardziej kompleksowe użytkowanie WhatsAppa bez potrzeby instalowania aplikacji i rejestracji profilu.

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