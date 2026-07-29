25 lat w branży i nadal dostaję pliki nazwane "dokument1". No ludzie kochani

I przez te 25 lat jedno się nie zmieniło. Ludzie nadal przesyłają mi pliki nazwane "dokument1.pdf".

Muszę to z siebie wyrzucić, sorry

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Dostaję fakturę. Plik nazywa się "faktura.pdf". Czyja faktura? Za co? Z kiedy? Nie wiem. Muszę otworzyć. Sprawdzić. Zapisać jeszcze raz pod sensowną nazwą zanim trafi do odpowiedniego folderu.

A przecież jest proste rozwiązanie, które zajmuje 15 sekund: "NazwaFirmy_faktura_07_2026.pdf". Przy tak opisanym pliku każdy wie, co jest w środku bez otwierania. Można go łatwo odnaleźć po 3 miesiącach. Można przekazać dalej bez wyjaśnień. Proste i bezbolesne.

Ale nie, musi być "dokument1.pdf". Albo jeszcze lepiej: "nowy folder (2)/final_FINAL_v3_poprawiony_OSTATECZNY.pdf". To dokument, który przeszedł przez ręce 5 osób i żadna z nich nie pomyślała, żeby go normalnie nazwać i ułatwić wszystkim pracę.

Zasada jest prosta i aż dziw, że trzeba to poważnym ludziom tłumaczyć: nazwa pliku powinna pokazywać, co znajdziesz w środku bez konieczności otwierania. Data, nadawca lub odbiorca, temat. Wszystko. Nie jest to fizyka kwantowa.

Mail bez tematu. Klasyk

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Przychodzi mail. Pole "temat" puste. Albo jeszcze piękniejsze - temat brzmi "Pytanie". Jakie k… pytanie? Od kogo? O co? Tajemnica.

Otwieram. Okazuje się, że to coś pilnego, co wymagało odpowiedzi 2 dni temu ale zaginęło w skrzynce między 47 innymi mailami z pustymi tematami.

Inny wariant tego samego absurdu? Mail z tematem "FW: FW: FW: RE: RE: Odp: FW: spotkanie". To wątek, który zaczął się 3 miesiące temu, przeszedł przez 8 osób, zmienił temat rozmowy 4 razy i teraz ktoś dorzuca do niego pytanie o coś zupełnie innego. Bo wydaje mu się, że to wygodniejsze niż napisanie nowego maila.

Temat maila to nie jest formalność. To narzędzie zarządzania informacją i czasem. "Oferta współpracy - Spider's Web x NazwaFirmy - lipiec 2026" jest tematem maila. "Hej" nie jest. Naprawdę tego nie rozumiesz?

Odpowiadasz na maila. Nie cytujesz. Genialnie

Dostaję odpowiedź na maila, w którym zadałem 3 pytania. Odpowiedź brzmi: "Co do pierwszego - tak, co do drugiego - raczej nie, trzecia kwestia wymaga konsultacji."

Pierwsze, drugie, trzecia kwestia czego? Żeby się dowiedzieć muszę wrócić do poprzedniego maila, odczytać pytania, zestawić z odpowiedziami, zastanowić się, które jest które.

Każdy program mailowy na świecie - Outlook, Gmail, Apple Mail, cokolwiek czego tam sobie używasz na swoim komputerku - ma funkcję cytowania. Zaznaczasz fragment, do którego się odnosisz, klikasz "odpowiedz", piszesz odpowiedź pod spodem. Rozmówca widzi od razu kontekst. Nie musi niczego szukać. Nie traci czasu. Ile osób z tego korzysta? A dajcie spokój.

"Wysyłam w załączniku". Załącznika nie ma

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Ten klasyk zasługuje na osobny akapit. Mail z treścią "W załączniku przesyłam umowę do podpisu, termin do piątku". Bez załącznika. Odpowiadam: "Nie ma załącznika." Odpowiedź po godzinie: "Oj, przepraszam, teraz wysyłam." Tym razem z załącznikiem, który nazywa się "umowa.docx". Czyja umowa. Z kim. Na co. Kiedy. No matko jedyna, ratujcie!

Wiadomość na komunikatorze: "Hej, masz chwilę?"

Nie, nie mam, głąbie. Powiedz mi od razu, co chcesz. Nie zmuszaj mnie do odpowiedzi "tak" tylko po to, żebyś mógł mi zadać właściwe pytanie. To ping-pong, który zajmuje 10 minut i można go zastąpić jedną wiadomością.

"Hej, mam pytanie o budżet kampanii na sierpień - czy możemy przesunąć 20 proc. na wrzesień? Potrzebuję decyzji do końca dnia."

No i to jest wiadomość. Zawiera kontekst, pytanie i deadline. Mogę odpowiedzieć od razu, nawet jeśli jestem na spotkaniu, nawet jeśli mam 2 minuty przerwy i telefon w ręku. Nie muszę czekać na twoje następne "bo chodzi o to, że…", które przyjdzie po mojej odpowiedzi "jasne, co tam się stanęło?"

Screenshoty zamiast tekstu. Mój ulubiony strzał w pysk

Dostaję screenshota wiadomości mailowej zamiast forwarda. Bo ktoś uznał, że zrobienie zdjęcia ekranu jest szybsze niż kliknięcie "przekaż dalej".

Tekst na screenshocie jest nieczytelny na telefonie. Nie można go skopiować. Nie można go zacytować. Nie można go przeszukać. Nie można do niego linkować. Jest bezużyteczny jako dokument a użyteczny wyłącznie jako ilustracja tego, że ktoś nie wie, jak działa forward. I obraża mnie poprzez celowe marnowanie mojego czasu.

Podobny przypadek, równie częsty - zdjęcie dokumentu zrobione telefonem, lekko krzywe, z palcem w rogu kadru. Bo wydrukowanie i zeskanowanie albo wysłanie oryginalnego PDF było najwyraźniej zbyt skomplikowanym technicznie zadaniem. Nie mówiąc już o skorzystaniu z funkcji mobilnego skanera, która jest dostępna w zdecydowanej większości dzisiejszych smartfonów.

Dlaczego to ma znaczenie

Mogłoby się wydawać, że to drobnostki. Że nazwa pliku to pikuś. Że temat maila to formalność. A jeden brakujący załącznik to nie tragedia.

Ale to właśnie nie są drobnostki. To kultura pracy. Szacunek dla czasu innych ludzi - przełożonych, współpracowników, klientów.

Każda źle nazwana faktura to kilkadziesiąt sekund szukania pomnożone przez liczbę osób, które kiedykolwiek będą jej szukać. Każdy mail bez tematu to ryzyko, że coś ważnego zginie w otchłaniach aplikacji pocztowej. Każde "hej, masz chwilę?" to przerwanie koncentracji kogoś, kto był w trakcie czegoś ważnego.

Łącznie te drobnostki kosztują realny pieniądz. Policz, ile razy dziennie szukasz pliku o bezsensownej nazwie, prosisz o ponowne wysłanie załącznika, próbujesz odtworzyć kontekst maila bez cytowania. Pomnóż przez liczbę osób w firmie, przez liczbę dni roboczych w roku. To nie są drobnostki - to zmarnowany czas, który realnie kosztuje, w twardej walucie.

Ćwierć wieku temu można było tego nie wiedzieć. Dziś nie ma już na to wytłumaczenia.

Plik nazwijcie więc porządnie. Maila zatytułujcie. Załącznik sprawdźcie przed wysłaniem.

Pięknie proszę, do jasnej cholery.

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