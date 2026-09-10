PlayStation miło zaskakuje. Nowa gra, a cena świetna. Oby tak dalej

Przyzwyczailiśmy się już, że premierowa gra na PlayStation 5 potrafi kosztować 299 albo 339 zł, a bogatsze edycje bez problemu przebijają kolejne bariery. Dlatego cena Until Dawn 2 jest naprawdę miłą niespodzianką. Za podstawową wersję nowego horroru Sony chce w Polsce 219 zł. Edycja Digital Deluxe jest droższa o 40 zł.

Sony nie każe tym razem szykować 339 zł

Zamówienia przedpremierowe Until Dawn 2 ruszyły dokładnie 10 września, a polska cena standardowej cyfrowej edycji została ustalona na 219 zł. Digital Deluxe kosztuje 259 zł. Nie mamy więc do czynienia z chwilową promocją, przeceną starszej produkcji albo grą sprzed kilku lat wrzuconą do katalogu PlayStation Plus. To cena wejściowa nowej gry wydawanej przez Sony Interactive Entertainment.

Na tle obecnego PS Store wygląda to naprawdę przyjemnie. Ghost of Yotei kosztuje bez promocji 339 zł. Na tyle samo wyceniono nadchodzącego Marvel's Wolverine. Nawet remake pierwszego Until Dawn z 2024 r. nadal ma regularną cenę 299 zł. Sequel jest więc na starcie o 80 zł tańszy od odświeżonej pierwszej części i aż o 120 zł od poziomu, który w przypadku największych produkcji na PS5 stał się już czymś zupełnie normalnym.

Niedawno na Spider’s Web porównywaliśmy ceny cyfrowych gier na PS5 z pudełkami. Wyniki nie były zbyt łaskawe dla PS Store. W przypadku części tytułów nawet kilkuletnie cyfrowe wydania utrzymywały ceny znacznie wyższe niż nowe egzemplarze pudełkowe dostępne w sklepach.

Na tym tle 219 zł za premierową produkcję brzmi wręcz nietypowo. Nie jest to oczywiście powrót do czasów, gdy za dużą nowość bez zastanawiania płaciło się mniej niż 200 zł, ale przynajmniej nie trzeba zaczynać kalkulacji od okolic 350 zł.

Until Dawn 2 to pełnoprawna kontynuacja, nie mały dodatek

Niższa cena mogłaby sugerować znacznie mniejszy projekt, ale Sony przedstawia Until Dawn 2 jako samodzielną kontynuację. Za produkcję odpowiada należące do PlayStation Studios Firesprite Games, które przy warstwie fabularnej współpracuje z AdHoc Studio, czyli zespołem odpowiedzialnym za bardzo dobrze przyjęte Dispatch.

Tym razem nie wracamy po prostu do tej samej grupy bohaterów zamkniętej w Blackwood Pines. Głównymi postaciami są członkowie Dead True, ekipy zajmującej się polowaniem na zjawiska paranormalne i tworzącej z tego internetowe materiały. Początek historii zahacza jeszcze o Blackwood Sanatorium i wydarzenia znane z pierwszej części, ale właściwa akcja przenosi się później na opuszczoną wyspę Akishima.

Gracz podejmuje decyzje, które zmieniają relacje między bohaterami, otwierają inne odnogi historii i w skrajnych przypadkach decydują o tym, kto dotrwa do końca. Twórcy podkreślają, że znaczenie mają mieć nie tylko wielkie wybory pojawiające się w kluczowych momentach, lecz również mniejsze decyzje wpływające na stosunki wewnątrz grupy.

To naturalna kontynuacja pomysłu, dzięki któremu oryginał stał się jednym z najbardziej charakterystycznych horrorów generacji PS4. Gdy sprawdzaliśmy remake Until Dawn na PS5, zwracaliśmy uwagę właśnie na filmową konstrukcję, efekt motyla i możliwość doprowadzenia historii do różnych finałów.

Za 219 zł dostajemy podstawową grę. Deluxe nie jest tu obowiązkowe

Dopłata do Digital Deluxe wynosi 40 zł i prowadzi cenę do 259 zł. W zamian Sony dorzuca pakiet strojów Y2K Neon Vibes dla 8 grywalnych bohaterów oraz Diorama of Death, czyli galerię pozwalającą oglądać śmiertelne zakończenia postaci z różnych perspektyw.

Nie wygląda więc na to, żeby standardowa edycja za 219 zł była sztucznie okrojoną wersją gry, z której wycięto ważny fragment historii. Dodatki Deluxe mają raczej charakter kosmetyczny i kolekcjonerski. Osobno przygotowano bonusy za preorder, wśród których znajdują się stroje związane z doktorem Hillem oraz jego figurki do odnalezienia podczas rozgrywki.

Premiera Until Dawn 2 odbędzie się dokładnie 28 stycznia 2027 r. na PlayStation 5. Sony nie zapowiedziało na razie wersji pecetowej, mimo że remake pierwszego Until Dawn ukazał się jednocześnie na PS5 i komputerach.

Jedna jaskółka nie robi tańszej generacji

Chyba nie na sensu wyciągać z tej ceny wniosku, że PlayStation właśnie rozpoczyna wielką obniżkę cen swoich gier. Marvel's Wolverine nadal kosztuje 339 zł, podobnie jak wiele innych dużych nowości w PS Store. Różne produkcje mogą po prostu trafiać na różne poziomy cenowe zależnie od ich skali, budżetu i strategii wydawcy.

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Mimo tego cena 219 zł pokazuje, że nowa gra wydawana przez PlayStation Studios nie musi automatycznie lądować przy najwyższej półce cenowej tylko dlatego, że debiutuje na PS5. Jeśli Until Dawn 2 okaże się pełnoprawną kontynuacją na kilkanaście godzin, a nie projektem wyraźnie mniejszym od poprzednika, to cena może być jednym z jego najmocniejszych argumentów. Przy 339 zł człowiek zaczyna się zastanawiać. Przy 219 zł znacznie łatwiej powiedzieć: dobra, za tyle można brać.

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