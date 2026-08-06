Na pudełkach PS5 pojawiła się nowa naklejka. Nie będziecie zachwyceni

Mija właśnie miesiąc od kiedy na graczy z całego świata, jak grom z jasnego nieba, spadła informacja o zakończeniu produkcji gier na płytach na PS5. Jeżeli ktoś wciąż łudził się, że może Sony jednak zmieni decyzję - albo przynajmniej odłoży ją w czasie, to mam złe wieści. Japoński koncern zaczął umieszczać na pudełkach konsol PlayStation 5 specjalne naklejki informujące o nadchodzącym końcu nowych wydań fizycznych.

Nowe oznaczenia na opakowaniach PS5 potwierdzają to, czego wielu graczy wciąż nie chciało przyjąć do wiadomości

Zdjęcie jednej z takich naklejek opublikował profil BehindTheGames 5 sierpnia w serwisie X. Widać na niej komunikat w siedmiu językach który informuje, że od stycznia 2028 roku nowe gry na PlayStation będą dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej - zarówno w PlayStation Store, jak i u sprzedawców detalicznych oferujących kody cyfrowe. Sony w komunikacie przypomina jednocześnie, że wszystkie gry wydane na płytach przed styczniem 2028 roku nadal będzie można uruchamiać na tej konsoli.

Z kolei jak informuje użytkownik serwisu Bluesky Samuel Green, podczas zakupu dodatkowego dysku do PlayStation 5 Digital w oficjalnym sklepie PlayStation, otrzymał on podobnie wyglądające powiadomienie o zakończeniu produkcji płyt przez Sony.

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Nowe oznaczenia trafiły do konsol zaledwie kilka dni po pierwszym oficjalnym odniesieniu się Sony do krytyki związanej z odejściem od fizycznych nośników. Podczas sesji pytań i odpowiedzi po publikacji wyników finansowych dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, po raz pierwszy szerzej skomentowała decyzję o zakończeniu produkcji gier na płytach.

Jak wyjaśniła, za zmianą stoi kilka czynników, jednak najważniejszym z nich jest postępująca cyfryzacja rynku. Według Sony sposób kupowania gier przez użytkowników zmienił się na tyle, że firma uznała przejście na wyłącznie cyfrową dystrybucję za naturalny kolejny krok.

- Myśląc więc o przyszłości, po poświęceniu temu dużej ilości czasu i namysłu oraz po ostrożnym przeanalizowaniu sprawy, doszliśmy do takiego wniosku i zamierzamy ostrożnie wdrażać te zmiany - stwierdziła Tao.

Jednocześnie przedstawicielka Sony przyznała, że firma zdaje sobie sprawę z negatywnych reakcji sporej części graczy.

- Ludzie mają w tej kwestii bardzo wyraziste zdanie i rozumiemy, że społeczność przekazała nam swój punkt widzenia. Gry są kochane przez wiele osób. To uwielbiana forma rozrywki, która w wielu przypadkach łączy się z miłymi wspomnieniami.. Rozumiemy te emocje. Chcemy je uwzględnić i nadal zastanawiamy się, jak w przyszłym cyfrowym ekosystemie angażować graczy

Podczas tej samej rozmowy przedstawiciele Sony przekonywali również, że zakończenie produkcji płyt nie powinno negatywnie odbić się na wynikach finansowych firmy. Kierownictwo zwróciło uwagę, że zdecydowana większość sprzedaży pełnych wersji gier już dziś odbywa się cyfrowo. W zakończonym 31 marca roku fiskalnym aż 78 proc. zakupów pełnych gier na PlayStation stanowiły wersje cyfrowe. Firma podkreśliła także, że nie uważa napędu optycznego za element odróżniający konsole PlayStation od komputerów PC, wskazując zamiast tego na własne gry, kontrolowane środowisko sprzętowe oraz niższą cenę konsol względem wydajnych komputerów do gier.

Nowe naklejki nie zmieniają harmonogramu ogłoszonego miesiąc temu. Stanowią natomiast pierwszy widoczny dla klientów element przygotowań do tej zmiany i kolejny sygnał, że Sony nie ugnie się pod naporem krytyki i protestów.

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