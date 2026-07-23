Polska cena PlayStation 5 Pro właśnie wystrzeliła. Osiągnęła granicę absurdu

Według aktualnych danych z Ceneo cena PS5 Pro w Polsce wyraźnie poszła w górę - i to nie o symboliczne 50 zł, lecz o tyle, że nową normą stało się raczej powyżej 4500 zł. W praktyce oznacza to, że konsola, która jeszcze niedawno była dostępna za niecałe 4000 zł w kilku dużych elektromarketach dziś najczęściej kosztuje 4499-4600 zł, a w części ofert nawet więcej. I nie mówimy tu o egzotycznych sprzedawcach z końca listy, lecz o dużych, znanych sklepach.

Ceneo nie pozostawia złudzeń: 4499 zł to nowa podłoga cenowa

Jeszcze wczoraj było inaczej... (źródło: Ceneo)

Po przejrzeniu aktualnych ofert na Ceneo (stan na dziś) widać wyraźnie, że najniższe ceny PS5 Pro zaczynają się od 4499 zł. Większość dużych sklepów trzyma się właśnie tej kwoty.

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Wśród ofert znajdziemy m.in.:

4499 zł w Empiku, Sferis, x-komie czy Allegro (oferty firmowe),

4599 zł w Neonecie,

4761 zł w SuperTech,

4831 zł w net-s.pl,

a nawet ponad 5500-7300 zł w kilku niszowych sklepach, które najwyraźniej grają w swoją własną wersję „symulatora inflacji”.

Czy warto kupić ją teraz?

PlayStation 5 Pro

To zależy od tego, czy jesteś graczem, który chce mieć absolutnie najlepsze doświadczenie na PlayStation - czy takim, który woli poczekać na kolejną generację. Jedno jest pewne: PS5 Pro tanie nie będzie.

Technicznie rzecz biorąc PlayStation 5 Pro różni się od zwykłego PS5 przede wszystkim mocą obliczeniową i sposobem renderowania obrazu. Nowa wersja konsoli ma GPU o około 45-50 proc. wyższej wydajności, co przekłada się na stabilniejsze 60 lub 120 klatek na sekundę w grach oraz lepszy ray tracing. Do tego dochodzi autorskie skalowanie obrazu PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), które pozwala uzyskać jakość zbliżoną do natywnego 4K przy mniejszym obciążeniu sprzętu. PS5 Pro ma też większy dysk SSD - 2 TB zamiast 1 TB - oraz obsługę Wi‑Fi 7. Ale… 4500 zł? Kto to teraz kupi?

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