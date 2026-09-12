Koniec z grzejącymi się do czerwoności powerbankami. Pierwszy taki na świecie

Firma Ugreen, specjalizująca się w tworzeniu akcesoriów do telefonów: ładowarek, kabli oraz powerbanków, stworzyła nietypowy powerbank MagFlow Pro. Czym różni się od innych podobnych sprzętów? Nie jest to pojemność ani obsługiwana moc, lecz system chłodzenia cieczą. Rozwiązanie znane z komputerów i centrów danych trafia do kompaktowego gadżetu.

Zrobili powerbanka z chłodzeniem wodnym

Ugreen MagFlow Pro został wyposażony w technologie CryoPulse oraz CyberWindow. Pod tymi nazwami kryje się chłodzenie wodne i, jak twierdzi producent, jest to pierwszy na świecie powerbank z ładowaniem bezprzewodowym wyposażony w taką funkcję.

Działa to w taki sposób, że w środku powerbanka zastosowano miniaturową pompkę, która odpowiada za przepływ płynu chłodniczego odprowadzającego ciepło z podzespołów. Kluczowym chłodzonym elementem jest cewka umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie w technologii Qi2.2.

Najciekawsze jest to, że producent nie schował wnętrza urządzenia i przez okienko na górnej części widać przepływ chłodziwa. W powerbanku zastosowano też specjalną konstrukcję oddzielającą elementy ładujące od reszty, aby zmniejszyć nagrzewanie się. Sprzęt jest w stanie dostarczyć maksymalnie 25 W przy bezprzewodowym ładowaniu - aby jednak obsłużyć taką moc, potrzebny jest odpowiedni telefon, taki jak iPhone 17 Pro lub Galaxy S26 Ultra.

Problem jest jednak taki, że ładowanie bezprzewodowe powoduje dodatkowe nagrzewanie się urządzenia i nawet dużo wolniejsze powerbanki obsługujące Qi1 lub Qi2 potrafią osiągać wysokie temperatury. Sam wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że powerbank nagrzał się do czerwoności i przeniósł ciepło na telefon, przez co używanie ich było średnio wygodne.

Ugreen MagFlow Pro, dzięki wykorzystaniu chłodzenia wodnego, ma pozostać komfortowy do trzymania i użytkowania nawet po dłuższej sesji ładowania bezprzewodowego. Całość ma 10 000 mAh, co powinno wystarczyć na dwa pełne ładowania iPhone’a Air. W tym modelu zastosowano też uchwyt, który tak naprawdę jest kablem USB-C obsługującym do 45 W.

Cena nie jest niska

Zastosowanie miniaturowego systemu chłodzenia ma swoją cenę. Powerbank kosztuje bowiem 130 dolarów (ok. 560 zł), co czyni go jednym z najdroższych urządzeń tego typu o pojemności 10 000 mAh. Mimo to nie można odmówić producentowi tego, że stworzył ciekawy sprzęt.

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