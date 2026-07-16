35 tysięcy powerbanków na festiwalu muzyki. Popularny producent definiuje rozmach

W niedalekiej Belgii rozpoczął się Tomorrowland 2026. To wielki, trwający dwa weekendy festiwal muzyczny, gromadzący gargantuiczne rzesze fanów. Szacuje się, że w ciągu dwóch najbliższych weekendów w imprezie weźmie udział ponad 400 000 osób z 200 krajów. Nic dziwnego, skoro na scenie zagrają Martin Garrix, David Guetta, Lost Frequencies czy The Chainsmokers.

Tomorrowland nie jest klasycznym koncertem na wielkim polu. To gigantyczny park rozrywki dla pełnoletnich, co roku z unikalnym motywem wizualnym, imponującymi dekoracjami, wieloma scenami oraz strefami atrakcji. Wydarzenie jest tak wyjątkowe, że znajduje się na mapie każdego miłośnika muzyki elektronicznej na świecie. Dla marek zaprezentowanie się na Tomorrowland to z kolei wielka okazja.

Wykorzystuje to Anker Innovations, docierając na Tomorrowland 2026 z 35 tysiącami powerbanków.

Anker Innovations zostaje oficjalnym globalnym partnerem marki Tomorrowland na lata 2026, 2027 i 2028. Firma będzie uczestniczyć w festiwalach na całym świecie. Nie tylko tym odbywającym się właśnie w Belgii, ale również azjatyckim Tomorrowland Thailand oraz alpejskim Tomorrowland Winter.

Anker postanowił zaznaczyć swoją obecność w przytupem. Dlatego zabiera do Belgii aż 35 tysięcy powerbanków. Firma zaznacza, że dzięki temu uczestnikom Tomorrowland 2026 nie zabraknie energii w smartfonach. Nawet biorąc pod uwagę, że jeden dzień imprezy to aż 12 godzin muzyki na żywo. Jest co nagrywać, jest co fotografować, dla akumulatora telefonu będzie to wielki maraton. Anker dobrze to rozgrywa, niosąc imprezowiczom ratunek.

Poza powerbankami, na Tomorrowland 2026 pojawią się stacje zasilania Ankera. Firma wykorzysta także okazję, aby promować sprzęty audio marki soundcore, w tym pierwsze na świecie słuchawki douszne z czipem na tyle wydajnym, że umożliwia działanie AI on device, bez wsparcia smartfonu oraz chmury.

Anker Innovations sprawdzi podczas imprezy, jak spisują się unikalne funkcje słuchawek soundcore

Modele Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max to pierwsze produkty z opracowanym przez Anker procesorem sztucznej inteligencji THUS, z AI bezpośrednio na urządzeniu. Jeden z benefitów czipu THUS to funkcja czystych połączeń Whisper Clear. Rozwiązanie łączy osiem mikrofonów z dwoma czujnikami przewodnictwa kostnego, aby oddzielić głos mówiącego nawet w najgłośniejszym tłumie. Na Tomorrowland, gdzie bas niesie się po horyzont, będzie to miało szczególne znaczenie podczas telefonów do bliskich.

Oba modele Liberty 5 Pro oferują też jedne z najskuteczniejszych ANC na rynku. Słuchawki Liberty przetwarzającą dane audio do 384 000 razy na sekundę, aby stale i w czasie rzeczywistym dostosowywać redukcję szumów. Jeśli ktoś będzie chciał odpocząć na chwilę od muzyki ze sceny, na pewno doceni tę funkcję słuchawek.

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Szymon Radzewicz Redaktor Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.