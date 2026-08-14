Powrót do szkoły w ciszy, ze spokojem. No i z gadżetami

Powrót do nauki po wakacjach zwykle bywa bolesny. Po miesiącach spędzonych na zabawie uczniowie i studenci znów muszą odbywać codzienne podróży celem zdobywania wiedzy oraz mierzyć się z takimi problemami jak rozładowujące się akumulatory oraz hałasem. Na szczęście są gadżety, które pomogą sobie z tym radzić i mogą być, obok podręczników i zeszytów, częścią corocznej wyprawki.

Przygotowaliśmy listę 8 sprawdzonych produktów, z których uczeń lub student wracający do szkoły lub na studia z pewnością będzie zadowolony, jeśli zakupi je we własnym zakresie lub dostanie je w prezencie od bliskich. Podzieliliśmy te gadżety na dwie kategorie. W pierwszej z nich znajdziecie praktyczne akcesoria do ładowania urządzeń, a w drugiej - świetne sprzęty z kategorii audio.

Jak przeżyć dzień z dala od gniazdka?

Nieodzownym gadżetem w arsenale każdego ucznia i studenta jest powerbank. Jeśli pod koniec dnia zajęć okaże się, iż elektronika już nie daje rady, bo zaraz się rozładuje, to możemy z jego pomocą uzupełnić poziom energii w ogniwie zasilającym. Tylko jaki powerbank kupić? W sklepach znajdziemy mnóstwo modeli różniących się pojemnością i gabarytami. Niektóre mają unikalne funkcje.

Moim faworytem w 2026 r. jest bezapelacyjnie Baseus PicoGo AM52. To niezwykle kompaktowy powerbank o pojemności 10,000 mAh, który mierzy jedynie ciut ponad 10 cm wysokości, niecałe 7 cm szerokości i ok. 1,5 cm grubości, który waży dokładnie 194 g. Ładować z jego pomocą można sprzęty przewodowo z mocą do 45 W oraz bezprzewodowo z mocą aż 25 W, bo obsługuje standard Qi 2.2 i przytwierdza się do plecków mojego telefonu. Dostępny jest w wersji ze zintegrowanym przewodem i bez niego.

A co z osobami, które potrzebują dobrego powerbanka, ale niekonieczni takiego, który przytwierdza się do plecków w smartfonie? Godnym polecenia modelem będzie Baseus Bipow 2 Pro, który zapewnia 22.5 W mocy ze zintegrowanym kable zasilającym, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, a inna propozycja, to PicoGo Digital Display ładujący sprzęty z mocą 20 W. W obu przypadkach ogniwa mają pojemność 10000 mAh, ale i tak powerbanki są niewielkie i lekkie.

Oprócz tego zawsze warto mieć też ze sobą w plecaku ładowarkę z kablem, bo zdarza się, że w szkole albo na uczelni podczas przerwy będziemy mieć dostęp do gniazdka. Dobrym pomysłem jest zasilacz o bardzo dużej mocy, który ma wiele wyjść USB, aby ładować więcej niż jeden sprzęt jednocześnie - sam korzystam poza domem z modelu Baseus EnerFill FH11 o łącznej mocy 140 W z trzema portami USB-A i jednym USB-C, które zapewniają nawet do 100 W kompatybilnemu urządzeniu.

Jeśli o przewodach z kolei mowa, to te w plecaku zawsze się plączą, co bywa problematyczne, gdy jesteśmy w niedoczasie. Można go jednak rozwiązać decydując się na takie z mechanizmem automatycznego zwijania jak np. Baseus Free2Draw. Przewód ma maksymalną długość do 1 metra, którą możemy swobodnie regulować poprzez delikatne pociągnięcie za jedną z końcówek. Wystarczy też go pociągnąć i puścić, aby kabel się automatycznie zwinął. Sprytne i praktyczne!

Baseus Free2Draw: 100 cm długości i 100 W mocy

Jak nie zwariować w tłumie?

Osoby uczęszczające na lekcje w szkole oraz na wykłady i ćwiczenia na uczelni narażone są cały czas na hałas i gwar. Jeśli podróżują z użyciem komunikacji miejskiej, to zwykłe poranne i popołudniowe autobusy, tramwaje, pociągi i metro są zatłoczone, a na korytarzach w ciągu dnia pomiędzy zajęciami przewija się masa ludzi. Sposobem na to, by się od tego wszystkie odciąć, są słuchawki z aktywną redukcją szumów, czyli w skrócie ANC (ang. Active Noise Cancellation). A jaki model wybrać? Przede wszystkim musimy zdecydować, czy celujemy w model douszny, czy nauszny.

Jeśli wybieramy słuchawki dla osoby, która preferuje bezprzewodowe modele douszne z etui ładującym, to propozycje mamy dwie. Różnią się one przede wszystkim końcówkami, a w obu mamy dostęp do wspomnianej aktywnej redukcję szumów, więc z pewnością sprawdzą się u ucznia lub u studenta. Pierwszy zestaw to Baseus Bass BP1 Pro ANC, czyli słuchawki dokanałowe z gumkami w cenie wynoszącej niecałe 80 zł. Drugi to z kolei słuchawki-pchełki bez gumek, czyli Baseus Bass BS1 NC z segmentu cenowego do 100 zł. Oba zestawy łączą się ze źródłem dźwięku poprzez moduł Bluetooth 6.0 oraz obsługują kodek LDAC, więc grają świetnie.

Dla osób, które preferują słuchawki nauszne, dobrym wyborem będzie zestaw Baseus BH1 NC, który oferują aktywną redukcję szumów i czas pracy do 80 godz. w segmencie cenowym do 150 zł. Są przy tym świetnie wyważone i sprawiają wrażenie jeszcze lżejszych niż są w rzeczywistości (235 g). Na jakość dźwięku też nie ma co narzekać, bo również i tutaj mamy obsługę kodeka LDAC. Sprawdzą się zarówno w podróży do szkoły lub na studia, jak i podczas przerw oraz w domu, gdyż ta technologia pozwoli odciąć się od gwaru, by skupić się np. na przeglądaniu notatek lub rozwiązywaniu zadań.

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Jeśli z kolei już o notatkach mowa, to w ich sporządzaniu pomoże inny gadżet z oferty firmy, czyli stylus Baseus Smooth Writing 3 kierowany do posiadaczy tabletów od Apple’a. Oferuje do 17 godzin godz. pracy na jednym ładowaniu, ma funkcję wykrywania dłoni dotykającej wyświetlacz podczas pisania albo szkicowania oraz magnetycznie przytwierdza się do obudowy kompatybilnego iPada. W obudowie znalazło się miejsce na guzik pozwalający na wywoływanie w aplikacjach dodatkowych funkcji, a końcówka jest wymienna.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.