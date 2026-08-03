Co daje napis Sound by Bose na pudełku? Więcej niż myślałem

Akcesoria do smartfonów produkuje wiele firm, ale wśród nich wyróżnia się Baseus cieszący się wysoką estymą w naszym kraju. Ta firma rodem z Chin powstała już w 2011 r. i zaczęła podbijać rynek za pośrednictwem sprzętów do ładowania: zarówno wyróżniających się powerbanków z bajerami, jak i ładowarek ściennych o dużej mocy i niewielkich gabarytach. Jego produkty można kupić zarówno online, jak i w marketach z elektronika, a do tego szturmują nawet… sklepy osiedlowe.

Gdziekolwiek w Polsce akcesoria marki Baseus nie trafią na półki, to szybko z nich znikają.

W segmencie związanym z energią Baseus stale się rozwija, a sam korzystam z wielu jego produktów - zarówno kompaktowych szybkich ładowarek z kilkoma wyjściami USB i USB-C, które nie obciążają niepotrzebnie plecaka, jak i nietuzinkowych powerbanków, w tym takich ładujących telefon bezprzewodowo. Producent postanowił jednak wejść w inny, istniejący od dekad rynek audio, a po 10 latach oferuje już w ramach tej kategorii całą gamę produktów. Jego partnerem jest Sound by Bose.

Baseus PicoGo AM52 to mój ulubiony powerbank

W ofercie marki Baseus oprócz powerbanków i ładowarek znajdziemy zarówno słuchawki douszne, jak i nauszne oraz tzw. otwarte (będące dziś najprężniej rozwijającą się kategorią). Firma zdaje sobie przy tym sprawę, że weszła na rynek zdominowany przez producentów, którzy mają dekady doświadczenia. Z tego powodu nie robi sprzętu dla audiofili - zamiast tego zdecydowała się tworzyć produkty o jakości wyższej niż można byłoby spodziewać się po ich cenie.

Baseus ｘ Sound by Bose

Baseus postanowił spróbować swoich sił w segmencie audio już w połowie ubiegłej dekady i już na samym początku jego szefostwo zrozumiało, iż firma potrzebuje partnera, by tworzyć wyróżniające się na tle konkurencji sprzęty warte uwagi. Zdecydowano się wejść w partnerstwo z amerykańskim Bose, bo to przedsiębiorstwo z ogromnym bagażem doświadczeń, którego historia sięga lat 60. ubiegłego wieku i jest synonimem świetnej jakości dźwięku i wysokiego standardu jakości.

Chiński producent postanowił zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebują użytkownicy w segmencie audio, a z przeprowadzonych badań wynika, iż rynek sprzętów audio jest wysoce spolaryzowany. W segmencie premium mamy świetne sprzęty, ale płacimy za nie krocie, podczas gdy na tych niższych półkach cenowych z jakością bywa różnie - zarówno samego wykonania produktów, jak i generowanego przez słuchawki i głośniki dźwięku.

To, czego oczekują użytkownicy, którzy nie są audiofilami, to niskie ceny w połączeniu z jakością, o którą nie trzeba się martwić. Z tego powodu Baseus w wraz z Bose postanowił dołączać do swojego portfolio produktów wyłącznie takie, które w swoim segmencie będą oferowały co najmniej takie parametry, jakich można byłoby w jego ramach oczekiwać. Chodzi o to, aby klienci mieli pewność, że kupując produkt tej marki będą zadowoleni z wydanych pieniędzy.

Co daje napis Sound by Bose?

To coś więcej niż tylko sposób na to, by przykuć wzrok konsumenta, ale sam fakt, iż produkty marki Baseus powstają przy współpracy z inną marką, niewiele mówi - zwłaszcza osobom, dla których rynek audio nie jest konikiem. W praktyce chodzi o to, iż producent wykorzystuje architekturę akustyczną opracowaną przez inżynierów Bose, którzy wyselekcjonowali kluczowe komponenty tak, aby spełniały wyśrubowane standardy wydajnościowe - tak jak w najnowszym modelu Baseus Inspire XH1.

To właśnie specjaliści z Bose pomogli pracownikom Baseusa sprawić, by komora akustyczna, przetwornik, rurka tłumiąca oraz nauszniki w słuchawkach Baseus Inspire XH1 oraz innych modelach oznaczonych Sound by Bose spełniały te normy i współpracowały ze sobą tak, aby zapewnić jak najwyższą jakość wrażeń z odsłuchu. Obie marki komunikowały się ze sobą podczas całego procesu strojenia, na który składały się trzy rundy ewaluacji akustycznej.

A co dokładnie daje takie strojenie Sound by Bose? Pozwolą ono dopracować charakterystyczne, czyste i klarowne brzmienie i ma dostarczać realistyczne wrażenia z odsłuchu. To właśnie ten proces sprawia, że dźwięk, który dochodzi do ucha użytkownika, jest naturalny, przyjemny, imersyjny i komfortowy, nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Profil ten wyróżnia się wybitną klarownością wokali oraz precyzyjnym obrazowaniem przestrzennym.

Za filozofią strojenia Sound by Bose stoją dekady badań nad akustyką.

Baseus posiada bogate doświadczenie w zakresie inżynierii audio oraz konstrukcji elektroniki i optymalizacji sprzętowej, czego efektem są produkty trafiające na sklepowe półki łączące wysoką jakość wykonania, komfortowe wykończenie i atrakcyjne ceny. Sound by Bose dodaje do tego od siebie precyzyjnie wyznaczony kierunek strojenia oraz właśnie swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie akustyki. Ekspertyza specjalistów pozwala podnieść jakość ogólnych wrażeń słuchowych.

Bose na przestrzeni dekad stworzyło ogromną bazę danych z zakresu psychoakustyki, która uwzględnia wrażliwość ludzkiego ucha na różne częstotliwości, zmiany słuchu wynikające z wieku oraz zmęczenie długotrwałym odsłuchem. W efekcie strojenie to jest zoptymalizowane pod kątem szerokiego grona odbiorców i różnorodnych scenariuszy użytkowych. Baseus, chociaż produkuje sprzęty audio od dekady, może z tego wszystkiego korzystać.

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Produkcja przebiega według standardów Bose, by zagwarantować spójność i powtarzalność parametrów akustycznych w każdym egzemplarzu słuchawek zjeżdżających z linii produkcyjnej. Baseus wykorzystuje z kolei tu swoje doświadczenie, zdobyte na bazie innych kategorii produktów, a słuchawki z oznaczeniem Sound by Bose mają dzięki temu niezwykle pojemne akumulatory. Obsługują one technologię BRC, czyli Baseus Rapid Charge, a zaledwie 10 min ładowania gwarantuje wiele godzin odsłuchu.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.