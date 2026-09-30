Uwielbiany projektor mobilny Samsunga z nową wersją. Ależ jasność

Mam mocno ograniczoną przestrzeń w sypialni, więc postawienie nawet małego telewizora nie wchodzi w grę. Jedyną sensowną opcją jest postawienie projektora na szafce nocnej. Od idealnego urządzenia oczekuję przede wszystkim niedużego rozmiaru, ale także dobrej jasności, tak aby sprzęt był używalny nawet w trakcie dnia. Nowy Samsung wygląda idealnie.

Samsung The Freestyle+ - nowa wersja popularnego projektora

Seria The Freestyle jest dostępna na rynku od wielu lat i obejmuje już kilka generacji. Poprzednie, drugie wydanie cieszyło się ogromną popularnością wśród Polaków i wcale im się nie dziwię. Sprzęt za 2000 zł potrafił zastąpić znacznie droższe telewizory bez potrzeby posiadania mnóstwa miejsca na 65-, 75- czy 85-calowe giganty.

Nowe wydanie projektora w postaci modelu The Freestyle+ jest jednak znacznie bardziej zaawansowane niż druga wersja. Urządzenie może pochwalić się kilkoma ulepszeniami względem 2. generacji:

wyższa jasność 430 lumenów ISO (zamiast ok. 250);

wsparcie przestrzennego dźwięku z głośniejszym głośnikiem pasywnym;

funkcja automatycznego ustawienia obrazu AI OptiScreen;

wykrywanie przeszkód i korekcja projekcji.

W przypadku projektora najważniejsza jest oczywiście jasność. To od niej zależy, czy sprzęt będzie używalny w dzień, czy też nie. Druga generacja średnio się do tego nadawała za sprawą jasności 230 ANSI lumenów. Freestyle+ wydany w 2026 r. natomiast oferuje prawie dwukrotnie wyższą jasność. Taka wartość powinna pozwolić na przebicie się przez światło dzienne. Mimo wszystko dla najlepszego efektu warto opuścić rolety.

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Tak jak w poprzedniku producent zastosował tu stopkę z regulacją 180 stopni, a całość waży ok. 1 kg. Całością sterujemy przy pomocy pilota SolarCell ładowanego światłem lub USB-C, a sprzęt obsługuje system Tizen ze wsparciem większości istotnych aplikacji oraz funkcji Gaming Hub.

Ile to kosztuje? Niestety, tanio nie jest

Samsung The Freestyle+ (SP-LFF3HLAXXXH) właśnie trafił na rynek w Polsce i został wyceniony na 5999 zł. Trudno nie przyznać, że nie jest to najniższa cena, szczególnie jak na projektor. Wcześniejsza generacja kosztowała znacznie mniej - bliżej 2000 zł, i taka wartość sprawiła, że Freestyle 2. generacji stał się najpopularniejszym projektorem na świecie.

Mam nadzieję, że nowy model szybko stanieje do poziomu 4000-5000 zł. Wtedy będę mógł rozważyć jego kupno. Poza ceną sprzęt wygląda mi na idealny projektor do mieszkania.

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