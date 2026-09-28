Zuckerberg wyciągnął telefon podczas wywiadu. Fani Apple'a się zdziwią

Dyrektorzy wielkich firm technologicznych, szczególnie tych, które nie produkują smartfonów, często nie użytkują najlepszych i najnajnowszych modeli. Zamiast tego stawiają na przetestowane, działające urządzenia. Tak jest w przypadku Marka Zuckerberga, który zamiast iPhone’a woli Samsunga. Sprawdzamy, jaki to model.

Mark Zuckerberg korzysta z telefonu Samsunga sprzed lat

W ostatnim wywiadzie Mark Zuckerberg wyciągnął swój telefon. Ku zaskoczeniu wszystkich nie był to jednak iPhone ani żaden inny najnowszy model. Zamiast tego w dłoni miał Samsunga Galaxy. Oczywiście miliarder nie powiedział wprost, jaki to model, ale po krótkiej analizie łatwo stwierdzić, co to za smartfon.

Na zdjęciu widać kanciastą obudowę ze ściętym obramowaniem oraz wystające oczka obiektywów. Tak naprawdę to wystarczy, aby stwierdzić, że jest to Samsung Galaxy S24 Ultra. Był to bowiem ostatni smartfon koreańskiego producenta, w którym zdecydowano się na wdrożenie ramki pozbawionej większych zaobleń.

W nowszych Galaxy S25 Ultra i S26 Ultra boki smartfonów były już bardziej zaokrąglone - szczególnie w tegorocznym modelu zastosowano duże zaoblenie na bokach. Teoretycznie Galaxy S23 Ultra z 2023 r. również charakteryzował się kanciastą obudową, ale tylny panel był dodatkowo zaoblony. To, co widać na zdjęciu, najbardziej pasuje do Samsunga Galaxy S24 Ultra.

To dwuletni sztandarowy model Samsunga, który miał premierę na początku 2024 r. Szczerze powiedziawszy, w dalszym ciągu jest to kapitalny sprzęt, mimo ponad dwóch lat na karku. Galaxy z serii Ultra nie starzeją się aż tak szybko, jak np. tańsze propozycje koreańskiego producenta. S24 Ultra pod wieloma względami nie ustępuje S26 Ultra - jedyną realną przewagą nowszego modelu jest ekran z funkcją prywatności, który działa jak filtr prywatyzujący w szkle hartowanym.

Oczywiście nie wiemy, czy Mark Zuckerberg korzysta z Galaxy S24 Ultra na co dzień, czy jest to telefon, który np. zabiera na wywiady, żeby nie zwracać uwagi na sprzęt, z którego korzysta. Mimo wszystko jest to dyrektor generalny największej spółki specjalizującej się w mediach społecznościowych.

Warto dodać, że ostatnio inny dyrektor ważnej firmy technologicznej, Jensen Huang z Nvidii, również został zauważony z Samsungiem. Tyle że w odróżnieniu od Zuckerberga ten korzystał z najnowszego składanego Galaxy Z Folda 8, charakteryzującego się szerszymi proporcjami wyświetlacza.

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