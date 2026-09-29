Samsung Galaxy S27 Ultra z zupełnie nowym wyglądem. Kupili mnie tym
Samsung wraz z przyszłorocznymi modelami Galaxy S27 postawi na odświeżony wygląd smartfonów. Najlepszy z nich, S27 Ultra, nie będzie już przypominał poprzedników z tej serii.
W ostatnich latach najlepsze smartfony Samsunga wyglądały praktycznie tak samo. Zastosowany w nich układ aparatów obejmował trzy moduły ułożone pionowo oraz czwarty tuż obok, po prawej stronie. S27 Ultra zrezygnuje z tego zestawu na rzecz trzech obiektywów. Oprócz tego producent ma zrezygnować z koncepcji wystających obiektywów.
Samsung Galaxy S27 Ultra to nowy wygląd z płaską wyspą na aparaty
Jak wynika z najnowszych grafik opublikowanych przez sprawdzonego informatora Ice Universe, Samsung zamierza odejść od designu stosowanego od czasów S22 Ultra. W dotychczasowych modelach z dopiskiem Ultra obiektywy aparatów wystawały bezpośrednio z tylnego panelu lub wyspy.
Tym razem Samsung wróci do rozwiązania, w którym obiektywy są zrównane z powierzchnią wyspy -podobnie jak było w S20 i S21 Ultra. Producent oprócz tego postawi na zupełnie nowy wygląd wyspy rozciągającej się na całą szerokość panelu tylnego. Przypomina to nieco podejście Apple’a z iPhone’ów 17 Pro oraz 18 Pro, z tą różnicą, że w urządzeniach z logo jabłka aparaty wciąż wystają z wyspy, a w Samsungu stworzą z nią jedną płaską powierzchnię.
Kolejną dużą zmianą ma być też sam układ aparatów z dwoma obiektywami ustawionymi w pozycji pionowej. Tuż obok, po prawej stronie, znajdzie się natomiast sekcja obejmująca trzeci obiektyw, diodę LED oraz laserowy autofokus.
To zupełnie inne podejście niż w poprzednich generacjach Galaxy S Ultra. Przypomina mi to stylistykę zastosowaną przez OnePlusa w tegorocznym modelu 15. Oznacza to, że firma zrezygnuje z czwartego modułu (drugiego teleobiektywu) na rzecz trzech oczek: głównego 200 Mpix, ultraszerokiego 50 Mpix oraz teleobiektywu 50 Mpix o 5-krotnym zbliżeniu optycznym.
Co jeszcze zaoferuje Galaxy S27 Ultra?
W przyszłorocznym Galaxy S27 Ultra znajdzie się najlepszy procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 oraz - po raz pierwszy w historii serii S Ultra - większy akumulator o pojemności 5700 mAh (dotychczas stosowano jednostkę 5000 mAh, więc skok jest odczuwalny). W dalszym ciągu jednak będzie stosowane ładowanie o mocy 60 W, określane przez producenta jako Fast Charging 3.0.
Warto też wspomnieć o 6,9-calowym ekranie bazującym na matrycy AMOLED M16 o wyższej jasności. Oczekujemy również ulepszeń w kwestii technologii prywatności, która ogranicza kąty widzenia, utrudniając podglądanie ekranu przez osoby postronne. Premiera S27 Ultra spodziewana jest na początku 2027 r.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.