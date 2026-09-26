Samsung szykuje wyjątkowe słuchawki. Galaxy Buds On ubiera się zupełnie inaczej

Samsung najwidoczniej uznał, że rynek klasycznych słuchawek TWS zaczyna się robić ciasny. Po latach wyścigu na skuteczność ANC, jakość rozmów i funkcje AI firma przygotowuje produkt, który wygląda zupełnie inaczej niż wszystko, co do tej pory nosiło logo Galaxy Buds. Najnowsze przecieki pokazują Galaxy Buds On, czyli pierwsze w historii Samsunga słuchawki typu open-ear z konstrukcją przypinaną do ucha.

Koreańczycy najwyraźniej wejdą do segmentu, który jeszcze rok czy dwa lata temu wydawał się niszową ciekawostką, a dziś przyciąga coraz więcej producentów. Bose ma swoje Ultra Open Earbuds, Huawei oferuje FreeClip, podobne konstrukcje rozwijają także inni gracze. Teraz do tej grupy chce dołączyć Samsung.

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Galaxy Buds On (źródło: Android Headlines)

Przez pewien czas urządzenie funkcjonowało w przeciekach pod nazwą Galaxy Buds Able. Najnowsze materiały sugerują jednak, że finalna nazwa brzmi Galaxy Buds On. Właśnie pod takim oznaczeniem słuchawki pojawiają się w nowych renderach i materiałach marketingowych, które wyciekły do sieci. Najbardziej rzuca się w oczy konstrukcja. Galaxy Buds On nie są klasycznymi dokanałówkami wkładanymi do kanału słuchowego. Nie przypominają też słuchawek z pałąkami za uszami.

Samsung ma postawić na konstrukcję przypinaną do ucha z dwóch stron. Jeden moduł znajduje się od wewnętrznej strony małżowiny usznej i odpowiada za odtwarzanie dźwięku. Drugi obejmuje ucho z zewnątrz. Całość połączona jest charakterystycznym łukiem przypominającym klips lub kolczyk.

Patrząc na rendery trudno oprzeć się wrażeniu, że Samsung nie próbował wymyślać koła na nowo. Forma jest bardzo podobna do tego, co wcześniej pokazały Bose czy Huawei. Trudno jednak uznać to za wadę. W tym segmencie najważniejsze jest, by słuchawki były lekkie, wygodne i pewnie trzymały się podczas ruchu.

ANC schodzi na drugi plan

Przez ostatnie lata producenci przyzwyczaili nas do tego, że dobre słuchawki mają jak najskuteczniej odcinać użytkownika od otoczenia. Aktywna redukcja szumów przestała być dodatkiem i stała się jednym z głównych argumentów sprzedażowych. Galaxy Buds On idą dokładnie w przeciwnym kierunku.

Według przecieków Samsung ma wykorzystać technologię open-ear air conduction, czyli rozwiązanie kierujące dźwięk do uszu bez szczelnego zamykania kanału słuchowego. Oznacza to, że użytkownik przez cały czas słyszy także dźwięki otoczenia. Brzmi to jak krok wstecz? Niekoniecznie.

Coraz więcej osób nie chce być całkowicie odciętych od świata podczas spacerów, jazdy na rowerze, biegania czy pracy w biurze. Klasyczne słuchawki z mocnym ANC bywają fantastyczne w samolocie, ale już podczas porannego biegu mogą sprawić, że nie usłyszymy rowerzysty, samochodu albo po prostu osoby próbującej zwrócić naszą uwagę.

Samsung chce dorzucić trochę sztucznej inteligencji

Galaxy Buds On mają obsługiwać gesty głową. Kiwnięcie głową mogłoby służyć do odbierania połączeń, a potrząśnięcie do ich odrzucania. Samsung już wcześniej eksperymentował z podobnymi funkcjami w swoich słuchawkach, więc nie byłoby to całkowitym zaskoczeniem. Pojawiają się również informacje o automatycznej regulacji głośności w zależności od poziomu hałasu wokół użytkownika.

Nie zabraknie też integracji z asystentami głosowymi. Przecieki wskazują na obsługę Gemini oraz Bixby, a także funkcję szybkiego nagrywania notatek głosowych bez wyciągania telefonu z kieszeni. Jeszcze ciekawiej wygląda mechanizm wykrywania snu. Według nieoficjalnych informacji słuchawki mogłyby automatycznie zatrzymywać odtwarzanie po wykryciu, że użytkownik zasnął.

Kiedy premiera?

Tego nadal nie wiadomo. Przecieki zgodnie sugerują jednak, że premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafiły nie tylko rendery urządzenia, ale także obrazy wyglądające na gotowe materiały marketingowe oraz grafiki pochodzące z wewnętrznych wersji aplikacji Buds Manager. Zwykle oznacza to, że projekt znajduje się już na zaawansowanym etapie przygotowań.

Na razie warto jednak zachować ostrożność. Wszystkie informacje pochodzą z przecieków, a Samsung oficjalnie nie zapowiedział jeszcze Galaxy Buds On. Tym niemniej to mogą być pierwsze Galaxy Buds, które będą kupowane nie po to, żeby mniej słyszeć świat - lecz właśnie po to, żeby słyszeć go lepiej.

*Zdjęcie otwierające wygenerowane za pomocą AI

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