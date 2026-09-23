Kablówka to w Polsce wciąż królowa. Fani YouTube i VoD idą po koronę
Polacy coraz częściej stawiają na oglądanie treści VOD zamiast telewizji. Streaming osiągnął nowy historyczny rekord popularności. YouTube wygryza telewizję.
Jak wynika z nowego raportu The Gauge Polska datowanego na sierpień 2026 r., streaming odpowiadał za 11 proc. całkowitej oglądalności. To najwięcej w historii. Telewizja straciła trochę udziału na rzecz YouTube’a. Jak wyglądają konkretne wyniki pozostałych usług?
VOD coraz popularniejsze wśród Polaków
Po tym, jak w ostatnich miesiącach udział streamingu niezmiennie utrzymywał się na poziomie 10,7 proc., po raz pierwszy w historii zanotowano wynik na poziomie 11 proc. Taki wynik był możliwy dzięki zdecydowanie najpopularniejszemu serwisowi VOD - YouTube’owi, który osiągnął udział na poziomie 2,8 proc. - w porównaniu z poprzednim miesiącem jest to wzrost z 2,5 proc.
Na drugim miejscu znalazł się Netflix z wynikiem 1,9 proc., zamiast 1,7 proc. Pozostały streaming odpowiada za 6,3 proc. całej oglądalności, a nie tak jak w poprzednim miesiącu - 6,5 proc. Jak to natomiast prezentuje się na tle telewizji? Wyższe wyniki usług online nie oznaczają jednak, że klasyczna TV umarła. Ta wciąż jest popularna i odpowiada za:
- telewizja naziemna - 20,6 proc. (zamiast 21,1 proc.);
- telewizja satelitarna - 22,8 proc. (zamiast 22,7 proc.);
- telewizja kablowa - 37,9 proc. (zamiast 37,7 proc.).
Razem telewizja odpowiada za 81,3 proc. całej oglądalności Polaków. Wciąż jest to ogromny wynik, natomiast miesiąc wcześniej był wyższy i wynosił 81,5 proc. Telewizja przyciąga widzów ze względu na dobrze znane formaty, takie jak program informacyjny "Fakty" w TVN, mecze siatkarskiej Ligi Narodów w Polsacie i wiele innych.
Ogólnie Polacy przed telewizorami spędzają średnio 3 godz. i 31 minut dziennie, czyli 2 minuty mniej niż w lipcu. Telewizja jednak ma to do siebie, że to użytkownik musi się dostosować do niej: do jej harmonogramu realizacji programów i transmisji. Natomiast w świecie VOD to korzystający decyduje, co ogląda i kiedy ogląda.
Mieszkańcy kraju nad Wisłą coraz częściej przekonują się do tego rozwiązania. Wygoda ponad bezpieczne przyzwyczajenia i znane formaty.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.