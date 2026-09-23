Kablówka to w Polsce wciąż królowa. Fani YouTube i VoD idą po koronę

Jak wynika z nowego raportu The Gauge Polska datowanego na sierpień 2026 r., streaming odpowiadał za 11 proc. całkowitej oglądalności. To najwięcej w historii. Telewizja straciła trochę udziału na rzecz YouTube’a. Jak wyglądają konkretne wyniki pozostałych usług?

VOD coraz popularniejsze wśród Polaków

Po tym, jak w ostatnich miesiącach udział streamingu niezmiennie utrzymywał się na poziomie 10,7 proc., po raz pierwszy w historii zanotowano wynik na poziomie 11 proc. Taki wynik był możliwy dzięki zdecydowanie najpopularniejszemu serwisowi VOD - YouTube’owi, który osiągnął udział na poziomie 2,8 proc. - w porównaniu z poprzednim miesiącem jest to wzrost z 2,5 proc.

Na drugim miejscu znalazł się Netflix z wynikiem 1,9 proc., zamiast 1,7 proc. Pozostały streaming odpowiada za 6,3 proc. całej oglądalności, a nie tak jak w poprzednim miesiącu - 6,5 proc. Jak to natomiast prezentuje się na tle telewizji? Wyższe wyniki usług online nie oznaczają jednak, że klasyczna TV umarła. Ta wciąż jest popularna i odpowiada za:

telewizja naziemna - 20,6 proc. (zamiast 21,1 proc.);

telewizja satelitarna - 22,8 proc. (zamiast 22,7 proc.);

telewizja kablowa - 37,9 proc. (zamiast 37,7 proc.).

Razem telewizja odpowiada za 81,3 proc. całej oglądalności Polaków. Wciąż jest to ogromny wynik, natomiast miesiąc wcześniej był wyższy i wynosił 81,5 proc. Telewizja przyciąga widzów ze względu na dobrze znane formaty, takie jak program informacyjny "Fakty" w TVN, mecze siatkarskiej Ligi Narodów w Polsacie i wiele innych.

Ogólnie Polacy przed telewizorami spędzają średnio 3 godz. i 31 minut dziennie, czyli 2 minuty mniej niż w lipcu. Telewizja jednak ma to do siebie, że to użytkownik musi się dostosować do niej: do jej harmonogramu realizacji programów i transmisji. Natomiast w świecie VOD to korzystający decyduje, co ogląda i kiedy ogląda.

Mieszkańcy kraju nad Wisłą coraz częściej przekonują się do tego rozwiązania. Wygoda ponad bezpieczne przyzwyczajenia i znane formaty.

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