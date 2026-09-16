Sprawdziłem 8 nowości Hisense z targów IFA 2026. Sporo mnie zaskoczyło

Hisense na tegorocznych targach IFA w Berlinie wyraźnie zaznaczył swoją obecność, prezentując własną wizję nowoczesnego salonu. Zamiast poprzestawać na drobnych, ewolucyjnych poprawkach, producent postawił na absolutnie bezkompromisowe gabaryty połączone z lokalnymi układami sztucznej inteligencji.

Lokalne przetwarzanie obrazu, zaawansowana optyka i potężne audio dały niesamowity pokaz inżynieryjnej odwagi. Wybrałem dla Was osiem propozycji: MicroLED 163 cale, telewizor 116UXS, monitor 27G7S-3D, ekran 107U8T-PRO, projektor P1, soundbar UX1, rodzinę C3 oraz XR10. Poniżej moje wrażenia z pokazów; parametry techniczne wymagają osobnych pomiarów w pełnym teście.

163 cale. Hisense MicroLED. To chcę w domu

Najbardziej widowiskową demonstracją na stoisku Hisense okazał się gigantyczny, aż 163-calowy moduł MicroLED, obok którego po prostu nie dało się przejść obojętnie.

Powierzchnię ekranu buduje ponad 33 mln subpikseli LED w całkowicie bezszwowej konstrukcji. Urządzenie osiąga zawrotną jasność szczytową na poziomie 10 000 nitów i zapewnia 100 proc. pokrycia przestrzeni barwnej BT.2020.

Sercem 163-calowego Hisense MicroLED jest dedykowany procesor AI o mocy obliczeniowej 26 TOPS. Układ w czasie rzeczywistym konwertuje zwykły materiał dwuwymiarowy 2D na powalający obraz przestrzenny 3D. Proces odbywa się bezpośrednio na urządzeniu, bez wysyłania strumienia danych do zewnętrznej chmury.

Efekt 3D na 163-calowym MicroLED robi na żywo wrażenie - oglądałem go w okularach.

Połączenie tak wykręconej jasności z głęboką czernią MicroLED daje obłędne wrażenie głębi sceny. Konwersja obrazu z 2D do 3D i oglądanie 3D bez okularów to jednak dwie różne rzeczy. Ten drugi pomysł wraca dalej przy monitorze 27G7S-3D.



Gdzie widzę ten sprzęt w praktyce? Przede wszystkim w wypasionych, prywatnych salach kinowych w rezydencjach, lożach VIP na stadionach czy w luksusowych przestrzeniach komercyjnych. Taka ściana wideo daje spektakl bez osobnego projektora i ekranu projekcyjnego. Przy 163 calach trzeba jednak zaplanować miejsce i montaż - to już pełnoprawna instalacja kina domowego!

Przełom w palecie barw to 116UXS RGB MiniLED



Hisense 116UXS to 116-calowy telewizor LCD z czterokolorowym podświetleniem RGB MiniLED. Do czerwonych, zielonych i niebieskich diod producent dodał cyjan - i właśnie ten dodatkowy kolor jest tu najciekawszy! Chromagic 2.0 to nazwa technologii podświetlenia, a za przetwarzanie obrazu odpowiada Hi-View AI Engine RGB. Hisense deklaruje też jasność szczytową do 10 000 nitów.

W 116UXS Hisense zwraca też uwagę na sprzętowe ograniczenie światła niebieskiego i informuje o certyfikacie TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). To konkretniejszy punkt odniesienia niż sama obietnica „ochrony wzroku”; komfort podczas dłuższego seansu warto ocenić osobno.



Lokalne wygaszanie ma ograniczać poświatę wokół jasnych napisów na ciemnym tle, ale sama konstrukcja podświetlenia nie gwarantuje całkowitego braku halo. Nasycenie kolorów, a zwłaszcza głębokiej czerwieni i szmaragdowej zieleni, robi świetne wrażenie. Bezpośrednie porównanie z QD-OLED zostawiłbym na test w tych samych warunkach.



Dla kogo i do jakiego wnętrza? Hisense 116UXS widzę przede wszystkim w dużym, jasnym salonie. Wysoka deklarowana jasność brzmi zachęcająco dla fanów HDR, choć popołudniowe słońce i odbicia nadal trzeba uwzględnić przy ustawieniu ekranu.

3D bez okularów w sim-racingu? Monitor 27G7S-3D



Hisense 27G7S-3D to 27-calowy monitor autostereoskopowy, czyli pozwalający oglądać 3D bez okularów - propozycja dla wirtualnych kierowców i pilotów. Konstrukcja łączy panel 4K o odświeżaniu 180 Hz, podświetlenie Mini LED z 1152 strefami oraz aktywny układ soczewek ciekłokrystalicznych. Sama specyfikacja panelu 4K/180 Hz nie przesądza jeszcze o rozdzielczości i odświeżaniu obrazu w trybie 3D.

W ramkę monitora 27G7S-3D wbudowano kamerę śledzącą położenie oczu. Układ dopasowuje kierunek wyświetlania obrazu do pozycji widza i robi to na bieżąco!



Śledzenie wzroku ma dawać większą swobodę ruchu niż rozwiązania wymagające trzymania głowy w jednej pozycji. Zakres tej swobody i stabilność efektu 3D przy szybszych ruchach to już rzeczy do sprawdzenia podczas dłuższego grania.

W symulatorach wyścigowych oraz lotniczych najbardziej przekonuje mnie obietnica przestrzennego obrazu bez zakładania gogli VR. To jednak nie dowód na lepszą ocenę punktu hamowania czy szybsze czasy okrążeń - takie porównanie wymagałoby osobnego testu.

Gdzie widzę monitor 27G7S-3D? Przede wszystkim w stanowiskach do sim-racingu i symulatorów lotu, a także na biurkach osób pracujących z grafiką 3D. Przed wyborem do konkretnego zastosowania sprawdziłbym obsługiwane gry i programy oraz parametry trybu 3D. Sam pomysł? Poproszę dwa takie.

Hisense AI 107U8T-PRO to kinowe proporcje 21:9 z asystentem

Model 107U8T-PRO zdecydowanie wyróżnia się ultrakinowym formatem ekranu 21:9, i to przy grubości obudowy wynoszącej tylko 27,9 mm.

Panel RGB MiniLED w Hisense 107U8T-PRO osiąga jasność rzędu 5000 nitów i zapewnia 100 proc. pokrycia palety BT.2020. Za potężną oprawę akustyczną odpowiada zintegrowany tor audio 5.1.2 opracowany do spółki ze specami z legendarnego Devialet.



W pokazywanym układzie ekran Hisense 107U8T-PRO dzieli się na główny obszar wideo 16:9 i boczny pas 5:9 dla AI Companion. Razem wykorzystują szerokość panelu 21:9. Sprytne: dodatkowe informacje mają własne miejsce obok obrazu.

Boczny panel AI Companion w Hisense 107U8T-PRO przenosi zastosowania sztucznej inteligencji daleko poza standardowe upłynnianie animacji. Podczas oglądania meczu na panelu 5:9 wyświetlają się aktualizowane na żywo wykresy taktyczne i pełne zestawienia statystyczne.

Z kolei podczas seansu filmowego asystent błyskawicznie podaje dane o obsadzie albo pozwala podglądać na żywo strumień z kamer monitoringu domowego i to bez zasłaniania odtwarzanego filmu!

Przy takim podziale film zajmuje część 16:9, a nie cały ekran 21:9. Największą zaletą tego układu jest więc wygodny dostęp do informacji obok seansu.

Gdzie widzę ten format w akcji? Zdecydowanie u entuzjastów technologii i prawdziwych mistrzów wielozadaniowości. Jeśli podczas śledzenia emocjonujących transmisji sportowych czy wciągających seriali chcesz mieć stały podgląd na powiadomienia, statystyki i stan smart home, ten boczny pasek natychmiast udowadnia swój ogromny sens.

Projektor Hisense P1 Pop-Up Play: potrójny laser w plecaku

Hisense P1 Pop-Up Play to mobilny projektor z wbudowanym akumulatorem i trójkolorowym laserem RGB - pomysł na kino także poza domem. Hisense deklaruje dla P1 strumień świetlny 1000 ANSI lumenów oraz kontrast CineBlack 6000:1.



Projektor Hisense P1 pozwala wygenerować obraz o przekątnej do 150 cali, dysponuje zoomem optycznym oraz systemem automatycznej kalibracji geometrii AI Auto Magic 3.0. Całą konstrukcję sprytnie osadzono na obrotowej podstawie o pełnym zakresie 360°.

Potrójny laser RGB to w tak małym projektorze naprawdę ciekawy pomysł na mocne kolory. Sam rodzaj źródła światła nie przesądza jednak o ostrości ani jakości obrazu. Obrotowe ramię pozwala skierować projekcję ze ściany na sufit nad łóżkiem, a automatyczna korekcja geometrii ułatwia ustawienie kadru bez irytującego dłubania w menu.

W jakich scenariuszach P1 może się sprawdzić? Przede wszystkim podczas wypadów pod namiot i wieczornych maratonów filmowych w ogrodzie. Przy podanej jasności 1000 ANSI lumenów planowałbym seans po zmroku albo w zaciemnionym miejscu. Czas pracy na akumulatorze warto jeszcze sprawdzić przed wyjazdem.

Soundbar UX1 to fizyczny układ 11.2.6 o mocy 1840 W

Ofertę audio zamyka potężny, flagowy zestaw soundbara Hisense UX1. W materiałach Hisense z IFA 2026 układ kanałów UX1 opisano niejednolicie: włoski komunikat podaje 11.2.6, a niemiecki 11.1.6. Konfigurację konkretnej wersji warto więc potwierdzić przed zakupem. Hisense deklaruje dla zestawu UX1 aż 26 przetworników i ogromną moc maksymalną 1840 W - tej wartości nie należy mylić z mocą ciągłą RMS.

Niskie rejestry powierzono jednostce niskotonowej o konstrukcji przeciwsobnej z dwiema wielkimi membranami o średnicy 8 cali. Hisense UX1 łączy algorytmy przestrzenne Pure Surround Pro z automatycznym systemem pomiarowym AI Room Fitting Tuning. Łączność bezprzewodowa obejmuje Bluetooth 6.0 i Apple AirPlay.

Rozbudowany układ UX1 ma odtwarzać efekty przestrzenne zarówno wokół słuchacza, jak i nad nim. To kusząca perspektywa dla fanów kina. Sam zapis kanałów nie oznacza jednak montażu osobnych głośników w suficie, a rezultat zależy również od ustawienia zestawu i akustyki pokoju.

Przeciwsobna budowa subwoofera ma ograniczać drgania jego obudowy. Głęboki, potężny bas nadal może jednak pobudzać meble i podłogę do rezonansu - tu liczą się również pomieszczenie, ustawienie i głośność odsłuchu.

Gdzie widzę Hisense UX1? W pokojach multimedialnych i u kinomaniaków, którzy chcą rozbudowanego dźwięku przestrzennego w gotowym zestawie. To propozycja dla osób, które wolą taki system od samodzielnego dobierania amplitunera i kolumn.

C3 oraz XR10: potrójny laser dla salonu i kina domowego

Mamy też świetne rozszerzenie oferty projektorów: modele C3 Pro, C3 Ultra, C3 Ultra Max oraz flagowy projektor laserowy Hisense XR10. Rodzinę C3 i XR10 traktuję tutaj jako dwie osobne propozycje do domowego kina.

Rodzina Hisense C3 stawia na potrójny laser RGB TriChroma i obraz 4K. Wśród opisanych wariantów C3 Pro jest punktem wyjścia do porównania. Widzę go przede wszystkim w mniejszym salonie z możliwością zaciemnienia - o komforcie seansu zdecydują także wielkość obrazu i światło w pokoju.

Hisense C3 Ultra oferuje zoom optyczny i automatyczne ustawianie ostrości. To praktyczne udogodnienia przy dopasowaniu obrazu do pokoju. Możliwość seansu w jasnym otoczeniu warto oceniać dla konkretnej przekątnej i ekranu.

Szczyt tej rodziny stanowi C3 Ultra Max, pomyślany o projekcji w naprawdę dużej skali, rzędu 200–300 cali. Brzmi obłędnie, ale taką przekątną trzeba zestawić z warunkami w pomieszczeniu. Zintegrowane nagłośnienie 2.1 Designed by Devialet w C3 Ultra Max pozwala zacząć seans bez osobnych kolumn; jego możliwości w dużej salce kinowej warto ocenić podczas odsłuchu.

Hisense XR10 to z kolei projektor laserowy 4K z regulowanym współczynnikiem rzutu 0,84–2,0:1. Wymaga odsunięcia od ekranu: producent podaje przykład obrazu 100 cali z odległości 1,86 m. To istotna różnica przy planowaniu salonu.

Według specyfikacji Hisense XR10 oferuje jasność 6000 ANSI lumenów i obraz o przekątnej do 300 cali, a wyposażenie obejmuje zoom optyczny oraz przesunięcie obiektywu (lens shift). Producent wymienia też Dolby Vision i IMAX Enhanced. Jest więc z czego budować kino z rozmachem - po dobraniu odległości projekcji i właściwego ekranu.

Plus jest też dopasowana walizka do XR10 - producent wymienia ją m.in. w zestawie oferowanym w swoim sklepie w USA. Zawartość lokalnego zestawu warto sprawdzić u sprzedawcy.

PS. Statyw do XR10 sprawdźcie osobno na liście akcesoriów dołączonych do wybranej oferty.

Dla kogo są te rozwiązania? C3 Pro i Ultra widzę w mieszkaniach, w których projektor ma zmieniać miejsce zależnie od potrzeb. C3 Ultra Max oraz XR10 zainteresują z kolei entuzjastów dużych przekątnych i dedykowanych salek kinowych. W każdym przypadku trzeba dobrać ekran, odległość projekcji i stabilne ustawienie sprzętu.

Hisense zaskoczyło

Targi IFA 2026 pokazały, że Hisense stawia na rozwój wyświetlaczy oraz integrację sztucznej inteligencji w sensowny sposób, a nie wrzucanie slopowych tworów rodem z horrorów.

Najmocniej zapamiętałem trzy różne pomysły: skalę 163-calowego MicroLED z konwersją 2D do 3D, czterokolorowe podświetlenie RGB MiniLED w telewizorze 116UXS oraz obraz 3D bez okularów w monitorze 27G7S-3D. Każdy rozwiązuje inny problem - i właśnie ta różnorodność zrobiła na mnie wrażenie.

Do tego dochodzą AI Companion obok oglądanego programu, potężny zestaw audio UX1 i projektory do różnych zastosowań: P1 na wieczorny seans poza domem, C3 do salonu oraz XR10 do kina z rozmachem. Nie każdy sprzęt będzie pasował do każdego pokoju, ale po tej wizycie mam ochotę sprawdzić te pomysły w codziennym użyciu. Hisense zdecydowanie dał mi powody, żeby czekać na pełne testy!

Ładowanie...

Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.