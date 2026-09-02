Bierzesz Samsunga i wiesz, czy możesz go oddać na gwarancję. Potrzebne ulepszenie
Samsung wprowadził do smartfonów nową funkcję znaną z urządzeń Apple’a. Dzięki niej z poziomu telefonu będzie można sprawdzić, czy jeszcze przysługuje nam gwarancja.
W najnowszej wersji nakładki One UI 9 producent postawił na istotne ulepszenie. System bazujący na Androidzie 17 otrzymał nowe menu: „Warranty and care”, w którym można sprawdzić kwestie gwarancyjne. Dotyczy to zarówno bazowej wersji, jak i płatnej subskrypcji Samsung Care+.
Samsung, jak Apple, wreszcie pozwala sprawdzić gwarancję
Apple od lat w ustawieniach telefonu pozwala sprawdzić gwarancję urządzeń połączonych z kontem iCloud. Z poziomu jednego urządzenia (w zakładce Konto Apple > Ten iPhone > AppleCare i gwarancja) możemy sprawdzić, do kiedy obowiązuje klasyczna, ograniczona roczna gwarancja. W podobny sposób jesteśmy w stanie zweryfikować status dla innych sprzętów, takich jak Apple Watch, AirPods czy komputer Mac.
Samsung postanowił wdrożyć własne, podobne rozwiązanie. W najnowszym One UI 9 (które działa już na smartfonach z serii Galaxy Z 8) dodano bowiem status gwarancji urządzeń. Opcja jest dostępna w dedykowanym menu i, podobnie jak w przypadku Apple, nie obejmuje tylko samego telefonu, ale też inne urządzenia: zegarki, tablety czy słuchawki Galaxy.
W tej sekcji użytkownik może przeanalizować najważniejsze informacje, takie jak pozostały okres gwarancji czy opcję skorzystania z dodatkowej, płatnej ochrony Samsung Care+. Dzięki temu posiadacz Galaxy jest w stanie łatwo sprawdzić status gwarancji i ochrony, a także dodatkowe szczegóły. Z tego miejsca można również zweryfikować, ile kosztuje dodatkowe bezpieczeństwo sprzętów, wyświetlając dostępne plany Care+.
Istotną opcją nowej zakładki jest też diagnostyka i samodzielne rozwiązywanie problemów. Rozwiązanie pozwala przetestować najważniejsze komponenty, takie jak bateria, ładowanie, czujniki, łączność czy ekran dotykowy. Samemu można więc zidentyfikować kłopot.
W tym celu wykorzystywana jest asystentka Bixby, z którą można podzielić się szczegółami na temat utrudnień i uzyskać pomoc w znalezieniu rozwiązania. Sztuczna inteligencja wejdzie do gry i przedstawi kroki, które warto wykonać. W tej sekcji można też zażądać naprawy, zostając przekierowanym do strony wsparcia serwisowego Samsunga.
To przydatne i wyczekiwane ulepszenie. Będzie łatwiej ogarnąć się w tym wszystkim.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.