Bierzesz Samsunga i wiesz, czy możesz go oddać na gwarancję. Potrzebne ulepszenie

W najnowszej wersji nakładki One UI 9 producent postawił na istotne ulepszenie. System bazujący na Androidzie 17 otrzymał nowe menu: „Warranty and care”, w którym można sprawdzić kwestie gwarancyjne. Dotyczy to zarówno bazowej wersji, jak i płatnej subskrypcji Samsung Care+.

Samsung, jak Apple, wreszcie pozwala sprawdzić gwarancję

Apple od lat w ustawieniach telefonu pozwala sprawdzić gwarancję urządzeń połączonych z kontem iCloud. Z poziomu jednego urządzenia (w zakładce Konto Apple > Ten iPhone > AppleCare i gwarancja) możemy sprawdzić, do kiedy obowiązuje klasyczna, ograniczona roczna gwarancja. W podobny sposób jesteśmy w stanie zweryfikować status dla innych sprzętów, takich jak Apple Watch, AirPods czy komputer Mac.

Samsung postanowił wdrożyć własne, podobne rozwiązanie. W najnowszym One UI 9 (które działa już na smartfonach z serii Galaxy Z 8) dodano bowiem status gwarancji urządzeń. Opcja jest dostępna w dedykowanym menu i, podobnie jak w przypadku Apple, nie obejmuje tylko samego telefonu, ale też inne urządzenia: zegarki, tablety czy słuchawki Galaxy.

Tak wygląda nowa zakładka

W tej sekcji użytkownik może przeanalizować najważniejsze informacje, takie jak pozostały okres gwarancji czy opcję skorzystania z dodatkowej, płatnej ochrony Samsung Care+. Dzięki temu posiadacz Galaxy jest w stanie łatwo sprawdzić status gwarancji i ochrony, a także dodatkowe szczegóły. Z tego miejsca można również zweryfikować, ile kosztuje dodatkowe bezpieczeństwo sprzętów, wyświetlając dostępne plany Care+.

Istotną opcją nowej zakładki jest też diagnostyka i samodzielne rozwiązywanie problemów. Rozwiązanie pozwala przetestować najważniejsze komponenty, takie jak bateria, ładowanie, czujniki, łączność czy ekran dotykowy. Samemu można więc zidentyfikować kłopot.

W tym celu wykorzystywana jest asystentka Bixby, z którą można podzielić się szczegółami na temat utrudnień i uzyskać pomoc w znalezieniu rozwiązania. Sztuczna inteligencja wejdzie do gry i przedstawi kroki, które warto wykonać. W tej sekcji można też zażądać naprawy, zostając przekierowanym do strony wsparcia serwisowego Samsunga.

To przydatne i wyczekiwane ulepszenie. Będzie łatwiej ogarnąć się w tym wszystkim.

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