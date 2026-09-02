Koniec zgadywania, co pożera prąd. Teraz sprawdzisz to na żywo

Do niedawna jedynym kontaktem z rzeczywistością energetyczną domu był rachunek wpadający na skrzynkę raz na miesiąc, i to w najgorszym możliwym momencie - kiedy nic już nie da się zmienić. Nie było łatwo rozstrzygnąć, czy winna jest pralka odpalana codziennie w 60 stopniach, klimatyzacja pracująca na pełnych obrotach w sierpniowy skwar, czy telewizor OLED świecący przez sześć godzin wieczorem. Teraz dane o zużyciu energii przez kompatybilny sprzęt są dostępne na żywo, a nie z miesięcznym opóźnieniem, co samo w sobie jest małą rewolucją w podejściu do domowego budżetu.

To ma znaczenie tym większe, że ceny prądu w Polsce w bieżącym roku przestały być sztucznie stabilizowane. Od 1 stycznia zniknęła tarcza mrożąca stawki, która kosztowała budżet państwa łącznie ponad 83 mld zł w ciągu trzech lat. Efekt jest taki, że średnia cena za megawatogodzinę zatwierdzona przez Prezesa URE wynosi 495,16 zł, czyli około 0,50 zł netto za kWh samej energii czynnej. Po doliczeniu dystrybucji i opłat towarzyszących łączny koszt kilowatogodziny w taryfie G11 waha się od 0,96 zł u E.ON do 1,10 zł u PGE i Energi. To nie kosmetyczne różnice - dla przeciętnego gospodarstwa domowego to kilkadziesiąt złotych rocznie w zależności od dostawcy, a rosną też opłaty mocowa, OZE i kogeneracyjna, które w 2026 roku poszybowały nawet o kilkadziesiąt procent.

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Jak działa SmartThings Energy w praktyce

SmartThings Energy

SmartThings Energy to funkcja w aplikacji Samsunga, która monitoruje pobór energii przez podłączone urządzenia w czasie rzeczywistym i przelicza to na szacunkowy koszt złotówkowy. W praktyce oznacza to podgląd bieżącego zużycia poszczególnych sprzętów, szczegółowe raporty historyczne oraz możliwość wyznaczenia własnego celu zużycia energii na dany okres. Brzmi jak coś, co powinno być standardem od lat, a jednak dopiero teraz staje się realnie dostępne dla przeciętnego użytkownika bez konieczności kupowania osobnego licznika czy wtyczki pomiarowej.

Warto tu jednak zachować odpowiednią dawkę zdrowego sceptycyzmu – producent sam zaznacza w zastrzeżeniach, że wyświetlane zużycie i koszty mogą różnić się od rzeczywistych, a funkcja dotyczy wyłącznie wybranych, kompatybilnych urządzeń. To nie jest inteligentny licznik energii certyfikowany do rozliczeń, a raczej orientacyjny wskaźnik pomagający wyłapać, gdzie w domu jest „energetyczna dziura”.

Telewizor jako panel kontrolny domu

SmartThings Energy

Ciekawszym patentem od samego monitorowania jest Widok Mapy - interaktywna mapa 3D mieszkania dostępna w aplikacji, a na wybranych modelach telewizorów Samsunga także bezpośrednio na ekranie. Zamiast wyciągać telefon i odblokowywać aplikację, żeby sprawdzić, czy lampka w sypialni wciąż się świeci, wystarczy rzucić okiem na telewizor podczas przerwy w serialu. Funkcja działa też na lodówkach z ekranami AI Home i modelach Family Hub sprzedawanych w Polsce od 2023 roku, co sugeruje, że Samsung chce zrobić z dużych ekranów domowych centralę zarządzania energią, a nie tylko miejsce do oglądania Netflixa.

AI Energy Mode, czyli oddanie steru algorytmowi

Samo patrzenie na wykresy to jedno, ale prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy AI Energy Mode zaczyna samodzielnie optymalizować pracę sprzętu. System uczy się nawyków domowników - analizuje, w jakich godzinach otwierana jest lodówka albo jakie programy prania są najczęściej wybierane - i na tej podstawie dostosowuje parametry pracy urządzeń, na przykład obniżając temperaturę wody w pralce albo modulując pracę sprężarki w lodówce.

SmartThings Energy

Skala deklarowanych oszczędności różni się w zależności od kategorii sprzętu, i tu trzeba czytać gwiazdki uważnie. Samsung podaje na podstawie wewnętrznych testów oszczędności do 15 procent w wybranych lodówkach, do 70 procent w wybranych pralkach, do 20 procent w suszarkach oraz do 28 procent w zmywarkach. Te liczby wyglądają efektownie w materiałach marketingowych, ale diabeł tkwi w szczegółach – rekordowe 70 procent oszczędności w pralce dotyczy konkretnego porównania prania w 20 stopniach z włączonym AI Energy Mode kontra pranie w 40 stopniach bez niego, według wewnętrznego testu normy IEC 60456 na modelu WF90F. Realne zużycie spadło z 0,539 kWh do 0,145 kWh, ale to porównanie dwóch różnych temperatur prania, nie tej samej. Innymi słowy – część „oszczędności” to efekt tego, że algorytm sam decyduje się prać chłodniej, a nie magiczna optymizacja fizyki termodynamiki. Warto o tym pamiętać, zanim ktoś zacznie licytować się w komentarzach, że jego pralka „oszczędza 70 procent energii”.

Który sprzęt podłączyć najpierw

Ekosystem SmartThings obejmuje szeroką gamę urządzeń Samsung - pralki, suszarki, lodówki, klimatyzatory, telewizory - a do tego współpracuje z tysiącami kompatybilnych urządzeń innych producentów w ramach jednego konta i jednej aplikacji. Z perspektywy kogoś, kto realnie chce zmniejszyć rachunek sensowną hierarchią priorytetów jest zaczynanie od największych „żarłoków” energii w domu: lodówki, która pracuje 24 godziny na dobę bez przerwy, pralki i suszarki uruchamianych w najwyższych temperaturach, oraz klimatyzacji latem. Telewizor, mimo że kusi jako centrum sterowania, sam w sobie zwykle nie jest głównym winowajcą wysokich rachunków, chyba że ktoś ogląda go kilkanaście godzin dziennie na maksymalnej jasności.

Cel miesięczny i cała reszta ekosystemu

SmartThings Energy

Aplikacja pozwala też ustawić własny miesięczny cel zużycia energii dla całego gospodarstwa domowego, a gdy zużycie zbliża się do progu, przychodzi powiadomienie. To rozwiązanie ma sens dla osób, które traktują energię jak każdy inny budżet domowy - z limitem, alertami i planowaniem, a nie tylko z nadzieją, że rachunek „znowu jakoś wyjdzie”. Cały system wymaga jednego konta Samsung Account i połączenia z Wi-Fi, a maksymalna liczba urządzeń podłączonych do jednej lokalizacji to 300, co dla przeciętnego mieszkania w Warszawie jest limitem praktycznie nieosiągalnym, ale miło, że jest zapas.

Czy to się w ogóle opłaca

Patrząc na to z dystansem - takie aplikacje nie zmienią fizyki i nie sprawią, że lodówka przestanie zużywać prąd. Ale w realiach bieżącego roku, gdy ceny energii po zniesieniu mrożenia realnie wzrosły o 3 do nawet 4 procent względem zamrożonych stawek, a łączny koszt kilowatogodziny w niektórych taryfach przekracza już 1,10 zł - każda złotówka odzyskana dzięki lepszemu zarządzaniu zużyciem ma sens.

Kluczowe pytanie brzmi, czy chcemy płacić kilka tysięcy złotych za sprzęt z ekosystemem SmartThings tylko dla tej funkcji - bo jeśli ktoś już ma zgodne urządzenia Samsung w domu, monitorowanie zużycia jest praktycznie darmowym bonusem. Jeśli dopiero planuje zakupy to warto traktować to jako miły dodatek, a nie główny argument decyzyjny, bo ostatecznie oszczędności na rachunku wynikają głównie z rozsądnego użytkowania sprzętu, a aplikacja jest tu tylko narzędziem, które to rozsądne użytkowanie ułatwia i uświadamia.

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