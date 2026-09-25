Olej po schabowym wymienisz na hot doga. Orlen stawia nowe automaty

Wielu Polaków wciąż zastanawia się, gdzie wylewać zużyty olej spożywczy. W przypadku mniejszych ilości wykorzystanych np. do usmażenia kotleta zazwyczaj nie jest to problemem - można użyć papierowego ręcznika i wrzucić go do odpadów zmieszanych. Przy większych ilościach natomiast trzeba udać się do PSZOK-u. Dostępność tych punktów jest jednak ograniczona. Dlatego olejomat to rozwiązanie tego problemu.

Orlen postawił olejomat na stacji paliw. Oddasz zużyty olej spożywczy

Pierwszy olejomat Orlenu jest dostępny na stacji paliw sieci zlokalizowanej w Płocku na ul. Łukasiewicza 15. Rozwiązanie pozwala oddawać zużyty olej spożywczy wykorzystany przez mieszkańców Płocka i okolic do przygotowania posiłków. Lokalizacja została bardzo dobrze przemyślana - nie jest to stacja położona na uboczu miasta, lecz niedaleko osiedli mieszkaniowych, szkół, uczelni, obiektów sportowych i dużych punktów handlowych.

Proces oddania zużytego oleju w olejomacie na stacji paliw ma być bardzo prosty. Przede wszystkim potrzebna jest aplikacja mobilna Olejomaty oraz zarejestrowanie się do usługi. Po zalogowaniu można odebrać dedykowaną butelkę służącą do przelewania zużytego oleju spożywczego.

Po usmażeniu ciecz należy ostudzić i przelać do opakowania. Twórcy sugerują, aby zapełnić butelkę zużytym olejem aż po korek. Tę trzeba szczelnie zamknąć i oddać do olejomatu. Najważniejsze jest to, że olejomat nie tylko przyjmuje olej ze smażenia. Można też zbierać oleje z sałatek czy tłuszcz z konserw lub suszonych pomidorów.

Pierwszy olejomat na stacji Orlen został uruchomiony wraz z promocją. Jeśli odda się butelkę z olejem spożywczym, można odebrać kod na hot doga lub kawę na Orlenie. Kod można jednak wykorzystać wyłącznie na stacjach zlokalizowanych w Płocku.

To nie pierwszy automat tego typu w Polsce

Olejomaty w Płocku są już standardem - urządzenie uruchomione na Orlenie jest już szóstym w całym mieście. Jednak postawienie takiego punktu na stacji paliw ma znacznie więcej sensu niż w przypadkowej lokalizacji. Mimo wszystko automaty, takie jak olejomaty, są wciąż niszowe i Polacy nie mają na ich temat takiej wiedzy jak np. w przypadku Paczkomatów InPostu, z których korzysta cały kraj.

Urządzenia mają na celu rozwiązanie problemu wylewania oleju do zlewu. Może to prowadzić do zatkania rur oraz kosztownych napraw. Mam nadzieję, że zacznę widzieć więcej olejomatów na stacjach Orlen. Nie trzeba będzie już jeździć do PSZOK-ów - wystarczy oddać zużyty olej spożywczy przy okazji tankowania samochodu.

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