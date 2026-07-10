Polski żołnierz zamówi mundur do automatu. Armia odkrywa zakupy online

Żołnierzowi kończy się bluza, spodnie zaczynają się przecierać, a buty dawno straciły swoją świetność. Do tej pory oznaczało to jedno: sprawdzić, kiedy magazyn jest otwarty, podjechać do jednostki, odstać swoje i odebrać to, co akurat jest na stanie. Teraz taki scenariusz ma wyglądać inaczej. Loguje się do systemu, widzi listę rzeczy, które mu przysługują, wybiera potrzebne elementy i zamawia je tak, jak zamawia się cokolwiek w internecie. Kilka dni później odbiera paczkę z automatu, bez kombinowania z grafikami i bez stania w kolejce.

Brzmi znajomo, bo to w gruncie rzeczy ten sam mechanizm, który działa w zwykłych sklepach online. Różnica polega jednak na tym, że zamiast przypadkowych zakupów do koszyka trafiają tylko rzeczy wynikające z wojskowych norm. Wojsko Polskie testuje właśnie Platformę Wysyłkową Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania. Na razie korzysta z niej ponad 20 tys. żołnierzy, ale plan jest ambitny: do końca 2026 r. liczba użytkowników ma wzrosnąć do około 60 tys., a od 2027 r. system ma objąć całe Siły Zbrojne RP.

Mundur zamówisz, ale nie kupisz wszystkiego

Określenie wojskowy sklep internetowy brzmi chwytliwie i łatwo wpada w ucho, ale w praktyce jest tak naprawdę tylko skrótem myślowym. To nie jest miejsce, w którym żołnierz może swobodnie przeglądać katalog i wrzucać do koszyka kolejne bluzy, kurtki czy plecaki bo się przydadzą. Tu nie ma sezonowych wyprzedaży ani spontanicznych zakupów. Każdy element wyposażenia jest przypisany do konkretnej osoby i jej roli w strukturze wojska.

System działa bardziej jak cyfrowy magazyn z inteligentnym filtrem, niż klasyczny sklep. Pokazuje wyłącznie te rzeczy, które danej osobie rzeczywiście przysługują. Bierze pod uwagę szereg czynników: rodzaj służby, stanowisko, jednostkę, obowiązujące normy wyposażenia, a nawet historię wcześniejszych wydań i to, czy dany element nie powinien jeszcze wytrzymać kolejnych miesięcy użytkowania. Jeśli więc ktoś liczy na szybką wymianę butów tylko dlatego, że stare już się znudziły, system po prostu nie pokaże opcji zamówienia.

To podejście zmienia przede wszystkim sposób, w jaki sprzęt trafia do żołnierza, a nie same zasady jego przydziału. Regulaminy pozostają takie same, ale ich realizacja przestaje być archaiczna. Zamiast wizyty w magazynie i rozmowy z magazynierem pojawia się interfejs, kilka kliknięć i cyfrowe potwierdzenie. Dalej jednak za kulisami działa ta sama wojskowa logistyka, która musi znaleźć odpowiedni rozmiar, skompletować zestaw i wysłać go we właściwe miejsce.

Wszystko to przypomina doświadczenie znane z cywilnego e-commerce, ale tylko pod względem odczuć. Żołnierz składa zamówienie, system je przyjmuje, a paczka trafia do wybranego punktu odbioru. Różnica polega na tym, że oferta jest ściśle kontrolowana, a każdy klik ma swoje uzasadnienie w przepisach.

Dotychczas użytkownicy złożyli 5600 zamówień, które przełożyły się na 6260 przesyłek. Ta rozbieżność sugeruje, że część zamówień była dzielona na kilka paczek – być może z powodu braków magazynowych, różnych lokalizacji towaru albo konieczności kompletowania zestawów w kilku etapach. Wojsko nie podało szczegółów, ale już sama liczba pokazuje, że nawet w tak uporządkowanym systemie logistyka potrafi być bardziej skomplikowana, niż mogłoby się to nam wydawać.

Koniec wyprawy do magazynu po jedną bluzę

Największą zaletą systemu nie jest tak naprawdę cyfryzacja, lecz przede wszystkim oszczędność czasu. Odbiór umundurowania bywa zwykłą służbową czynnością, ale wymaga dopasowania się do godzin pracy magazynu. Czasami oznacza również dojazd, wypełnianie dokumentów i czekanie w kolejce.

Przy tysiącach żołnierzy każda taka wyprawa oznacza łącznie ogromną liczbę godzin, których nie da się przeznaczyć na szkolenie, odpoczynek ani właściwe obowiązki. Jeśli człowiek potrzebuje jednego brakującego elementu, nie powinien uruchamiać procedury przypominającej odbiór ciężkiego sprzętu.

Paczkomat rozwiązuje najprostszą część problemu. Jest dostępny poza godzinami pracy jednostki, nie wymaga obecności magazyniera i pozwala odebrać przesyłkę w dogodnym momencie. Szczególnie dużo mogą zyskać żołnierze służący daleko od właściwego punktu zaopatrzenia.

Armie najchętniej oczywiście pokazują czołgi, samoloty i rakiety, jednak sprawność wojska buduje się również na takich pozornie przyziemnych procesach. Żołnierz, który miesiącami czeka na odpowiedni rozmiar butów, nie stanie się bardziej skuteczny tylko dlatego, że jednostka dostała nowy transporter.

Jak pisaliśmy w tekście: Wojsko Polskie zrzuca przestarzały szpej. To największa wymiana od lat, polska armia zamawia setki tysięcy nowych hełmów i dziesiątki tysięcy kamizelek. Sam zakup sprzętu nie kończy jednak zadania. Trzeba jeszcze dostarczyć odpowiedni element właściwemu człowiekowi, we właściwym rozmiarze i we właściwym czasie.

Dane zamiast zgadywania. Wojsko zacznie widzieć więcej niż magazynier

Platforma może przynieść korzyści również logistykom. System elektroniczny pokazuje, czego żołnierze rzeczywiście potrzebują, jakie rozmiary zamawiają najczęściej, gdzie powstają braki i które magazyny nie nadążają z realizacją zamówień. Takie dane mogą ułatwić przenoszenie zapasów między jednostkami i planowanie kolejnych dostaw. Jeśli w jednym regionie zalega określony rozmiar butów, a w drugim stale go brakuje, system powinien wykryć problem szybciej niż telefoniczne sprawdzanie stanów w kolejnych magazynach.

Im więcej żołnierzy, rodzajów służby, jednostek i wariantów wyposażenia, tym trudniej zarządzać zaopatrzeniem metodą opartą na papierze telefonach i wiedzy doświadczonego magazyniera. Cyfryzacja nie zastąpi oczywiście zapasów. Jeżeli danego produktu fizycznie nie ma, najładniejszy przycisk zamów go nie wyczaruje. Może jednak szybciej pokazać, że towaru brakuje, oraz wskazać miejsce, w którym potrzeba jest największa.

Jak pisaliśmy w tekście: Komputer kwantowy ma planować wojnę. Konwoje to dopiero początek, współczesna logistyka wojskowa coraz mocniej opiera się na analizie danych i optymalizacji. Paczka z mundurem jest znacznie prostszym problemem niż rozdzielanie samolotów czy konwojów, ale zasada pozostaje ta sama: właściwy zasób ma znaleźć się tam, gdzie jest potrzebny, zanim stanie się problemem.

Prawdziwy test dopiero przed nami

Jeszcze niedawno cały pomysł był testowany w dość bezpiecznych warunkach, bo obejmował jedną brygadę logistyczną, czyli środowisko, które z natury rzeczy lepiej radzi sobie z takimi eksperymentami. Dziś skala jest już zupełnie inna. Z systemu korzysta ponad 20 tys. żołnierzy, a do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do około 60 tys.

Właśnie wtedy zacznie się prawdziwy test. Przy takiej liczbie użytkowników szybko okaże się, czy platforma faktycznie upraszcza życie, czy tylko zmienia formę problemów. Zamiast kolejki pod magazynem może pojawić się kolejka w systemie – opóźnione zamówienia, brakujące rozmiary, podzielone dostawy, błędy w kompletowaniu paczek czy przeciążona obsługa reklamacji. To wszystko przy małej skali da się jeszcze załatać, ale przy dziesiątkach tysięcy użytkowników każde niedociągnięcie zacznie boleć znacznie bardziej.

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Pamiętajmy, że dobry sklep internetowy to nie jest ładna strona z przyciskiem zamów. To cały, często niewidoczny dla użytkownika mechanizm: magazyny, które naprawdę mają towar na stanie, systemy aktualizujące dostępność w czasie rzeczywistym, sprawna logistyka, szybkie dostawy i sensowna obsługa zwrotów. Wojsko musi zbudować dokładnie taki ekosystem – tylko że dodatkowo obudowany przepisami, normami należności, kontrolą wydawania sprzętu i wymogami bezpieczeństwa.

Plan wdrożenia na pełną skalę w 2027 r. brzmi ambitnie, ale nie nierealnie – pod warunkiem, że obecny etap zostanie dobrze wykorzystany. Te 5600 zamówień to nie tylko statystyka, ale przede wszystkim kopalnia wiedzy o tym, co działa, a co się sypie. Lepiej wyłapać i poprawić błędy teraz, kiedy system wciąż jest w fazie rozwoju, niż wtedy, gdy będzie już obsługiwał całą armię i każda awaria zacznie mieć konsekwencje dla tysięcy ludzi.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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