Bateria na cały dzień i potęga serii RTX. Czipy Nvidii to koszmar dla konkurencji

Nvidia zapowiedziała, że już w następnym miesiącu na rynek trafią laptopy z czipem RTX Spark N1X. To układ łączący potężną kartę graficzną RTX z serii 5000 z procesorem wykonanym w technologii ARM. Jest bezpośrednim konkurentem dla laptopów z procesorami Qualcomm Snapdragon oraz pośrednio walczy z MacBookami od Apple’a.

Laptopy z procesorem Nvidia już w październiku

Nvidia ujawniła szczegóły na temat czipów RTX Spark N1X. Jak twierdzi producent, te będą dostępne w dwóch konfiguracjach o różnej wydajności i przeznaczeniu:

mocniejsza z układem graficznym RTX Blackwell o 6144 rdzeniach, 20-rdzeniowym CPU, 24-128 GB zunifikowanej pamięci, dedykowana do laptopów i mini PC;

słabsza z 5120-rdzeniowym GPU, 18-rdzeniowym CPU, 24-32 GB zunifikowanej pamięci, przeznaczona do laptopów.

Pierwsza wersja będzie trafiać do bardziej zaawansowanych laptopów z wyższej półki cenowej. Wynika to z faktu, że Nvidia w środku zastosowała układ graficzny (GPU) o mocy obliczeniowej wyższej niż mobilna wersja GeForce RTX 5070 Ti, która trafia do komputerów kosztujących ok. 10 tys. zł. Oprócz tego ma być wykorzystywana w miniaturowych stacjach roboczych, takich jak Surface RTX Spark Dev Box od Microsoftu - stąd 128 GB pamięci operacyjnej.

Druga konfiguracja oferuje natomiast moc GPU porównywalną (a nawet nieco wyższą) z mobilnym RTX 5070. Czip będzie wyposażany w mniejszą ilość pamięci, pokroju 24-32 GB, ponieważ jest to propozycja przeznaczona dla zwykłego użytkownika, który nie planuje przede wszystkim trenować dużych modeli sztucznej inteligencji. Zamiast tego będą to komputery do pracy i rozrywki.

Nvidia twierdzi, że RTX Spark N1X będzie dostępny w laptopach marek Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI oraz Microsoft. Urządzenia z obiema konfiguracjami mają być dostępne już w październiku, chociaż nie podano konkretnej daty.

Dlaczego to takie istotne? Rewolucja w laptopach trwa

Nvidia już wcześniej była obecna w laptopach, ale jej układy graficzne były wykorzystywane tuż obok procesorów AMD oraz Intela bazujących na technologii x86. Nowe czipy to APU, które obejmują zarówno potężny układ graficzny, jak i procesor wykonany w technologii ARM. Rozwiązanie to jest przede wszystkim znane ze smartfonów, ale od kilku lat Apple korzysta wyłącznie z własnych czipów wykonanych w tej architekturze.

Układy ARM charakteryzują się bowiem znacznie lepszą energooszczędnością, dzięki czemu pobierają mniej prądu. To akurat w laptopach bardzo ważne, aby sprzęt mógł działać przez długie godziny bez potrzeby podłączenia do ładowarki.

Nvidia jednak nie jest pierwsza w dziedzinie czipów ARM dla komputerów z Windowsem. Wcześniej zrobił to Qualcomm wraz ze swoimi układami Snapdragon X1 oraz X2, chociaż mam wrażenie, że te komputery zostały nieco zapomniane. Cały Microsoft musiał również zmienić podejście do Windowsa, czyniąc go bardziej kompatybilnym z układami ARM. Oprócz tego twórcy aplikacji zaczęli przenosić swoje programy napisane z myślą o procesorach x86 AMD oraz Intela na nową technologię.

Nvidia, znana z najbardziej zaawansowanych układów do AI oraz gier, będzie kolejnym powodem, dla którego laptopy z ARM staną się znacznie popularniejsze.

Czytaj też:

Ładowanie...