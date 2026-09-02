Kultowa marka powraca z zaświatów. Pamiętasz jeszcze ich laptopy?

Marka cieszyła się w Polsce sporą popularnością w latach 2000 - 2010. Były to dobrze wycenione laptopy z niezłą specyfikacją i wykonaniem. Dawne podejście zostaje zachowane. Na początek firma, tak jak większość producentów mobilnych komputerów z Windowsem, nie zamierza strzelać modelami jak z karabinu. Na start będzie tylko jedno urządzenie.

Packard Bell powraca i chce podbić Pokolenie Z nowym laptopem

Packard Bell po ponad dekadzie nieobecności na rynku laptopów powraca. Ostatnie urządzenia były sprzedawane w latach 2014-2015, jeszcze za czasów Windowsa 8 (8.1). Od tamtego momentu marka stopniowo odchodziła w zapomnienie, ustępując miejsca innym seriom Acera. Tajwański gigant pozostaje właścicielem spółki (której historia sięga aż 1926 roku i wywodzi się z Los Angeles) nieprzerwanie od 2008 r.

Packard Bell zamierza trafić do nowego pokolenia odbiorców za sprawą nowego laptopa DotBook. Sprzęt wyposażono w 14,5-calowy wyświetlacz - będzie to zatem bardziej kompaktowa propozycja. Najczęściej w laptopach znajdujemy przecież 15,6-calowe ekrany.

DotBook nawiązuje stylistyką do pierwszych netbooków. Ma to być prostszy i tańszy sprzęt stworzony do mniej zaawansowanych czynności: przeglądania internetu, codziennej pracy czy oglądania treści. Cena również nie będzie zaporowa: ma wynosić 499 euro (ok. 2160 zł). W dzisiejszych czasach jest to zatem jedna z tańszych propozycji. Duża część laptopów kosztuje bowiem 3000 zł i więcej.

Są też inne sprzęty

Oprócz laptopa DotBook, Packard Bell wprowadzi do oferty także kilka różnych sprzętów:

gramofon DotLoop przypominający walizkę - 149 euro,

głośnik DotTune - 35 euro,

telefon komórkowy 4G z przyciskami DotLine - 69 euro,

okulary z funkcją audio DotLook - 99 euro,

oświetlenie pierścieniowe DotShine - 39 euro,

zestaw klawiatury i myszy na biurko DotCombo - 39 euro,

słuchawki nauszne DotBass - 29 euro.

Gramofon marki

Ciekawym sprzętem ma być też miniparowar (sprzęt kuchenny) Steasy w cenie 199 euro (ok. 860 zł). Firma chce zatem stawiać na różnorodność sprzętu, a nie - tak jak kilkanaście lat temu - głównie na laptopy.

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